Sous la direction de Pierre Musso et Alain Supiot

Date et lieu

Du mardi 4 juillet (19h) au mardi 11 juillet (14h) 2017

Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle (Normandie)

Participants

L’objet de ce séminaire est de permettre à un certain nombre de doctorants et de post-doctorants francophones en droit et en sciences humaines et sociales, d’échanger sur leurs recherches, entre eux et avec des enseignants-chercheurs français et étrangers ainsi qu’avec des représentants de la société civile.

Objectifs

Cette manifestation a notamment pour objectifs :

De permettre à tous les doctorants de rencontrer et discuter de leurs recherches avec les enseignants- chercheurs français et étrangers ainsi qu’avec les doctorants et jeunes docteurs des autres universités participant à ces journées ;

De leur permettre de présenter leurs travaux en cours lors des deux sessions doctorales qui seront organisées ;

De discuter des questions de méthode qui se posent aux différents stades de la conduite d’une recherche doctorale ;

D’assister aux conférences qui seront délivrées pendant le colloque ;

De participer à la table ronde qui conclura le colloque et d’établir avec tous les doctorants participants une synthèse écrite des interventions faites à l’occasion du colloque.

Argumentaire

La création de l’Organisation internationale du travail a été justifiée par le fait « que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ». Il s’agissait d’instituer une police sociale de la concurrence internationale, propre à empêcher que celle-ci ne détériore au lieu d’améliorer les conditions de travail des hommes.

Ce qu’il est convenu d’appeler la « globalisation » donne à ce constat une actualité nouvelle. Dans le même temps, la révolution numérique et les nouvelles formes de « rationalisation » du travail donnent jour à des types inédits d’aliénation et de risques pour la santé, mais ouvrent sous certaines conditions des opportunités nouvelles pour une plus grande liberté dans le travail.

L’intelligibilité de ces transformations suppose une remise en perspective de la notion clé de « régime de travail réellement humain ». Au plan historique, ce colloque examinera les grandes évolutions intervenues en un siècle, au regard des formes nouvelles de déshumanisation du travail. Au plan comparatif, il considérera les divers sens que la notion de « régime réellement humain du travail » peut prendre d’une civilisation à l’autre. D’un point de vue méthodologique, ce colloque ne se cantonnera pas aux habituelles approches socio-économiques, mais fera une large place à la signification philosophique ou religieuse, ainsi qu’aux représentations artistiques du travail dans les grandes civilisations.

Candidatures

Les doctorants et jeunes docteurs intéressés doivent en exprimer le souhait auprès de Matthieu Forlodou (matthieu.forlodou@iea-nantes.fr)

avant le 1er mars 2017

en indiquant leurs nom et prénom, coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone), sujet de thèse, université de rattachement, directeur de thèse et calendrier de leur recherche (notamment l’année de leur 1ère inscription). Ils sont invités à produire un CV, un résumé succinct de leur projet (2 pages maximum), ainsi qu’un mot de recommandation de la part de leur directeur de thèse.

Un comité de sélection se réunira au printemps pour examiner les candidatures qu’il jugera les meilleures, en tenant compte également des spécificités de la politique scientifique menée et des équilibres divers (disciplinaires, géographiques, …) qu’elle suggère. Les doctorants et post-doctorants retenus seront informés par courrier électronique et dans les meilleurs délais de leur sélection.

Comité de sélection

M. Alain Supiot, Professeur au Collège de France, chaire " Etat social et mondialisation : analyse juridique des solidarités", et membre émérite de l'Institut d'Etudes Avancées de Nantes.

M. Pierre Musso, Professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université de Rennes 2 et à l’Ecole Télécom Paris Tech, et membre associé de l'Institut d'Etudes Avancées de Nantes

Prise en charge

Au regard de leur situation, les doctorants et post-doctorants sélectionnés pourront bénéficier d’une prise en charge, totale ou partielle, de leurs frais de transport et d’hébergement au Centre Culturel International de Cerisy, pour toute la durée de leur séjour.

Organisation matérielle

Programme Provisoire

Mardi 4 juillet

Après-midi ACCUEIL des participants

Soirée Présentation du Centre, du colloque et des participants

Mercredi 5 juillet

Matin Ouverture

A. SUPIOT : La juste division du travail

: La juste division du travail D. MÉDA : Simone Weil et Hannah Arendt : deux philosophies du travail

Après-midi Table Ronde - Tour du monde du concept de travail

D. BAGNOUD-LIBERSKI : L'Afrique

: L'Afrique C. CIUCU : Judaïsme. Travail et asservissement

: Judaïsme. Travail et asservissement J. LEVI : la Chine

: la Chine C. MALAMOUD & A. MONTAUT : L’Inde

Soirée L’image du travail

J.-P. GÉHIN : Les sciences sociales et les images du travail

: Les sciences sociales et les images du travail C. ISLER-KERENYI : Le travail dans l’imaginaire grec

Jeudi 6 juillet

Matin Significations humaines du travail

G. SPITTLER : Anthropologie du travail : approche comparative

: Anthropologie du travail : approche comparative C. DEJOURS : Psychodynamique du travail

Après-midi Le travail entre la personne et la chose

A. BERQUE : La forclusion du travail

: La forclusion du travail P. CAUSARANO : Conflit industriel et sens du travail : l'expérience italienne des années 1970 dans la pensée de Bruno Trentin

Soirée Session doctorale (I) : autour des travaux des doctorants

Animée par P. MUSSO et C. EYRAUD

Vendredi 7 juillet

Matin L’histoire du travail a-t-elle un sens ?

A. ECKERT : Histoire globale du travail

: Histoire globale du travail S. KOTT : L’OIT en tension: conditions de travail humain et/ou productivisme

Après-midi Le travail saisi par la globalisation

B. FALL : Émigration et quête du travail: le cas des jeunes sénégalais

L’avenir du travail entre dirigeants d’entreprise et syndicalistes (organisée dans le cadre des conversations du centenaire de l’OIT), Table-ronde avec

L. BERGER (CFDT)

(CFDT) P. DALOZ (Dassault Systèmes),

(Dassault Systèmes), A. FRÉROT (Veolia),

(Veolia), J. KASPAR, S. LOCHMANN (BPI),

(BPI), J.-C. MAILLY (FO),

(FO), P. MARTINEZ (CGT),

(CGT), A. SAUBOT (UIMM),

(UIMM), B. THIBAULT (CA-BIT)

et un ou deux dirigeants de PME de la région Normandie

Soirée L’avenir du travail entre dirigeants d’entreprise et syndicalistes

Samedi 8 juillet

Matin Les normes internationales du travail

F. MAUPAIN : L’OIT cent ans après

: L’OIT cent ans après P. NICOLI & S. ROUTH : Le travail informel au Brésil et en Inde

Après-midi Détente

Soirée Cinéma: autour d’un film et de son auteur ou acteur

Dimanche 9 juillet

Matin Le travail concret

P.-M. MENGER : Le travail créateur

: Le travail créateur P. d’IRIBARNE : Les cultures du travail

Après-midi Table ronde - Travail et technique

J.-M. BESNIER : La robotisation

: La robotisation M.-A. DUJARIER : Tous producteurs ? Institutions du travail et anthropologie de l'activité en jeu dans les plateformes numériques

: Tous producteurs ? Institutions du travail et anthropologie de l'activité en jeu dans les plateformes numériques M. LALLEMENT : Refaire travail : des pratiques alternatives à la croisée du technique et du politique

Soirée Le temps et les rythmes de travail: les chants de travail

É. BOURS (Titre non communiqué)

(Titre non communiqué) B. DE CORNULIER : Rythmer l'action par la parole

: Rythmer l'action par la parole J. SARRA : Le rythme et le rôle de la chanson des travailleurs dans la lutte pour la justice sociale

Lundi 10 juillet

Matin Les représentations du travail dans l’entreprise

I. FERRERAS : La démocratie au travail

: La démocratie au travail S. JUBÉ : L’image comptable du travail

Après-midi Travail, territoire et entreprise

C. DU TERTRE : L’inscription territoriale du travail

: L’inscription territoriale du travail M. VOLLE : De la main d’œuvre au cerveau d’œuvre

: De la main d’œuvre au cerveau d’œuvre P. VELTZ : Le travail dans la cité

Soirée Session doctorale (II) : autour des travaux des doctorants, animée par P. MUSSO et C. EYRAUD

Mardi 11 juillet

Matin Conclusions

P. MUSSO : Le travail dans l’imaginaire industriel

Table ronde et synthèse du colloque avec les doctorants, animée par P. MUSSO et C. EYRAUD

Après-midi DÉPARTS