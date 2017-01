Annonce

Argumentaire

Les Archives nationales et l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 organisent une première journée d’étude consacrée à la politique cinématographique française de l’entre-deux-guerres à la création du ministère de la Culture en 1959.

Cet événement constitue l’aboutissement d’un projet de recherche mené durant l’année universitaire 2015-2016 avec un groupe d’étudiants inscrits en master dans le séminaire « Face aux archives » du département Cinéma et Audiovisuel de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (UFR Arts et Médias), dont le point de départ fut le dépouillement de quinze cartons d’archives non classées provenant de l’administration des Beaux-Arts et témoignant de son activité en faveur du cinéma entre les années 1920 et 1950. Il fait suite à la récente publication en ligne de l’instrument de recherche issu de ces travaux et à l’ouverture au public de ce matériau inédit pour l’histoire du cinéma.

L’objectif de la rencontre, qui fait intervenir aussi bien des étudiants du séminaire « Face aux archives » que des historiens ou des personnalités du monde du cinéma, est multiple : présenter aux chercheurs les nouvelles archives mises à leur disposition ; donner aux étudiants l’opportunité de restituer leurs travaux au public et, ainsi, illustrer la variété des recherches rendues possibles par l’exploitation de ces archives « administratives » ; analyser de façon plus large la notion de politique publique du cinéma et les spécificités françaises des origines à nos jours.

Organisateurs

Laurent Véray (université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

Marine Zelverte (Archives nationales)

avec la participation des étudiants du Master Recherche du département Cinéma et Audiovisuel de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (promotion 2015-2016)

Programme

9 h 30 Ouverture par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales, et Laurent Véray, université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Autour des archives des Beaux-Arts sur le cinéma

10 h Le cinéma dans les archives de l'administration des Beaux-Arts des années 1920 aux années 1950: de nouvelles sources pour les chercheurs aux Archives nationales par Marine Zelverte , Archives nationales

, Archives nationales 10 h 30 L’œuvre de Paul Leglise : un outil de contextualisation pour une histoire administrative du cinéma français de l’entre-deux-guerres par Nicole Brondel , chercheur

, chercheur 10 h 45-11 h 05 Pause et présentation de documents des Archives nationales par les étudiants de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

11 h 05 Restitution des travaux des étudiants du séminaire de Master 2 « Face aux Archives »

Table ronde animée par Laurent Véray, université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

La naissance de la commission de contrôle des films cinématographiques de 1916 à 1922, par Elodie Boin-Zanchi ,

, Germaine Dulac et l'évolution historique et politique du cinéma éducatif, par Charles Danet ,

, Soeurs d'armes de Léon Poirier (1937): une fiction à l'importance nationale, par Anna Khachaturova,

Marie-Antoinette de W. S. Van Dyke: représentation d'un symbole historique français par un cinéaste américain e n1939, par Laura Clipet,

Maurice Cloche et la réorganisation de l'industrie cinématographique française durant la Révolution nationale, par Cédrine Zwein-Chouard

12 h 15-12 h 30 Discussion

L’État et le cinéma, une longue histoire

13 h 45 La politique cinématographique de Jean Zay, par Antoine de Baecque , École normale supérieure

, École normale supérieure 14 h 20 1940 ou la régénération du cinéma français, par Jean-Pierre Bertin-Maghit , université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

, université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 14 h 55 Des Beaux-Arts à la Culture, en passant par l’Industrie : à la recherche d’une tutelle pour le cinéma français, par Dimitri Vezyroglou , université Paris 1

, université Paris 1 15 h 30-15 h 45 Pause

15 h 45 Projection d’un court-métrage restauré par le Centre national de la cinématographie et de l’image animée récemment restauré

Présentation par Béatrice de Pastre, Centre national de la cinématographie et de l’image animée

16 h 15 Existe-t-il une spécificité en matière de politique cinématographique française ?

Table ronde animée par Emmanuel Laurentin, France Culture

avec Pascal Ory, université Paris 1

Frédérique Bredin , présidente du Centre national de la cinématographie et de l’image animée [sous réserve]

, présidente du Centre national de la cinématographie et de l’image animée [sous réserve] et Bertrand Tavernier, cinéaste

17 h 00-17 h 15 Discussion

17 h 15 Conclusion

par Laurent Véray et Marine Zelverte

Information pratiques

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Informations :marine.zelverte@culture.gouv.fr

Auditorium

Archives nationales

59 rue Guynemer

93383 Pierrefitte-sur-Seine

Métro : ligne 13, station Saint-Denis–Université