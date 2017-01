Accueil« Open science », transparence et évaluation

Annonce

Argumentaire

S’il n’existe pas de définition canonique de l’open science, elle peut toutefois être définie comme un mouvement d’ouverture appliqué à l’ensemble des facettes du processus de recherche. L’open data, l’open peer review ou encore l’open access constituent ainsi autant de modalités de production et de diffusion de la recherche au service de l’open science. Dan Gezelter, chercheur en chimie et en biochimie, considère quant à lui qu’il faut avant tout concevoir l’open science à travers le prisme de 4 enjeux fondamentaux pour les scientifiques :

Transparency in experimental methodology, observation, and collection of data.

Public availability and reusability of scientific data.

Public accessibility and transparency of scientific communication.

Using web-based tools to facilitate scientific collaboration (Gezelter 2016).”

Selon Danny Kingsley, l’open science devient un enjeu particulièrement sensible dans un contexte de crise de la transparence de l’activité scientifique: « The veracity of the academic record is increasingly being brought into question (Kingsley 2016) ». La pression exercée sur les chercheurs pour publier à un rythme soutenu des résultats novateurs dans des revues à haut facteur d’impact a en effet fortement porté atteinte au processus scientifique (Kingsley 2016 ; Smaldino et McElreath 2016 ; Sarewitz 2016). Les modalités d’évaluation des chercheurs continuent de mettre l’accent sur l’activité de publication dans les revues. Toutefois, les initiatives en faveur d’une recherche plus ouverte et plus transparente se multiplient.

Comment ces pratiques peuvent-elles s’inscrire dans l’écosystème de la publication ? Quels sont les enjeux et les prérequis pour une recherche plus transparente ? Quelles réponses les chercheurs des disciplines à forts enjeux économiques peuvent-ils notamment apporter ?

Autrement dit, l’open science et son objectif de transparence relèvent-ils de l’utopie ? Dans le contexte hyper compétitif de la recherche, quel équilibre trouver entre collaboration et partage d’une part, protection des connaissances et respect de la propriété intellectuelle d’autre part ?

La journée est organisée par l'Urfist de Bordeaux, en partenariat avec le CNRS (Délégation Aquitaine), l'Inria (Centre Bordeaux Sud-Ouest), l'Université de Bordeaux (Pôle Ressources Humaines et Développement Social).

Inscription gratuite et obligatoire

Campus de Talence, centre Inria Bordeaux Sud-Ouest

Programme

(titres provisoires)

8h45-9h : Accueil des participants

9h-9h15 : Allocution de bienvenue, direction du centre Inria Bordeaux Sud-Ouest

9h15-10h : Enjeux de l'open science pour les chercheurs, Danny Kingsley, responsable du département "Scholarly Communication", Université de Cambridge

10h-10h15 : échanges avec le public

10h15-10h35 : pause café

10h35-11h20 : ReScience : vers de nouvelles pratiques éditoriales en informatique ? Nicolas Rougier, chercheur à l'Inria et membre de l'équipe projet Mnemosyne

11h20-11h35 : échanges avec le public

11h35-12h20 : Sciences de la vie et open science, Hervé Maisonneuve, médecin et consultant, rédacteur du blog "Rédaction médicale et scientifique"

12h20-12h35 : échanges avec le public

12h35-14h : déjeuner

14h-14h30 : Diffuser les publications en chimie en open access, une utopie ? Marianne Noël, docteur en chimie et doctorante en sociologie au Lisis (Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés)

14h30-14h45 : échanges avec le public

15h15-15h30 : échanges avec le public

15h30-15h50 : pause

15h50-16h30 : table ronde animée par Hervé Maisonneuve et conclusion de la journée

Informations pratiques

Accès au centre Inria Bordeaux Sud-Ouest (200 avenue de la vieille tour, 33 405 Talence) :

Voir sur Google maps

Accueil : 05 24 57 40 00

Par les transports en commun :

Itinéraire le plus direct : tram ligne B, arrêt "Béthanie"

Itinéraire le plus facile : tram ligne B, arrêt "Arts et métiers" ; le centre Inria est visible depuis le tram et tout du long du trajet.

Quelques minutes de marche en plus par rapport au premier trajet. "Arts et métiers" est l'arrêt qui suit "Béthanie".

La journée n'est pas filmée.

Sources