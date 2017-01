Annonce

On enquêtera sur le rapport de Léonard à l’écriture, en considérant que celle-ci constitue l’entrée par laquelle on peut éclairer l’ensemble de son œuvre et de son parcours. Pour aborder les Carnets, qui sont des notes à usage privé consignées dans des dizaines de manuscrits, il s’impose de tenir compte de la production graphique et picturale de Léonard, c’est-à-dire de son rapport à l’image. Comme l’indique le verbe graphein, le signe écrit s’inscrit dans la continuité du tracé des lignes – que nous appelons dessin – et Léonard procède par d’incessants mouvements d’aller-retour entre ce que nous percevons comme deux systèmes sémiotiques différents, mais que l’artiste écrivain vivait comme un continuum qui définissait sa démarche heuristique. Dans son ‘écriture ouverte’, le texte se précise au fur et à mesure que le phénomène observé devient plus intelligible, ou que la vision se précise dans son imagination. On essaiera donc de décrypter le lien indissociable entre texte et représentation, ainsi que les écarts que Léonard s’autorise par rapport à la tradition littéraire. L’originalité de son parcours d’écrivain répond principalement à l’effort constant d’élargir et de préciser ses images mentales. Italo Calvino a parlé d’une véritable « bataille avec la langue » pour cet omo sanza lettere, une épreuve dont seront évoquées les principales spécificités linguistiques. La problématique de cette journée concernera donc les moyens que Léonard se donne pour aborder les multiples champs des savoirs qu’il explore, notamment celui qu’il privilégie et qu’il définit comme la « science de la peinture ». Car la représentation picturale impliquant pour lui au préalable la connaissance des phénomènes naturels, la peinture s’assimile à une sorte de « philosophie naturelle ». Ainsi, toute sa vie durant, l’écrivain n’hésita pas à mettre l’accent sur ses découvertes personnelles fondées sur l’observation directe de la nature, qu’il nommait significativement esperienza.

Université Sorbonne Nouvelle-Paris3, Maison de la Recherche

Ouverture des travaux : Corinne Lucas Fiorato, Directrice du CIRRI et du LECEMO - EA 3979

Présidente de séance : Corinne Lucas Fiorato, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Paola Manni (Università degli Studi di Firenze), Sulla lingua di Leonardo : suoni, forme, parole

Carlo Vecce (Università di Napoli, l'Orientale), Tra scienza e letteratura : le favole

Pascale Dubus (Université Panthéon-Sorbonne Paris I), Léonard et la « dimostrazione » du déluge en peinture

Allocution de bienvenue : Laurent Creton, Président du Conseil Académique, Vice-Président de la Commission de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Président de séance : Matteo Residori, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Vincent Delieuvin (Musée du Louvre, Département des Peintures), Les principes de la science de la peinture. De la théorie à la pratique

Anna Sconza (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), La peinture est philosophie. Une définition sans précedents

Romain Descendre (École Normale Supérieure de Lyon), Polysémie de l'expérience dans l'écriture scientifique de Léonard

Débat