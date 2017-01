Annonce

Argumentaire

Ce séminaire entend développer l’investigation des formes savantes de l’écriture géographique en les mettant en contact et en tension avec d’autres formes de textes qui portent également des modalités de connaissance ou de questionnement géographiques (le sentiment paysager, le rapport aux lieux ou à l’espace, le devisement régional, etc.) : l’écriture de fiction sous tous ses registres, mais aussi le texte descriptif, le récit de voyage, l’essai, ou encore les écrits intimes. On fait en effet l’hypothèse que les formes d’écriture savante ne procèdent pas seulement d’un formatage disciplinaire, mais tout autant d’une matrice culturelle dans laquelle s’inscrit l’activité scientifique. Les choix d’écriture du monde savant (dispositifs rhétoriques, références culturelles, postures et genres scripturaires) seront dans cet esprit mis en perspective avec des pratiques d’écritures artistiques (et des réflexions sur ces pratiques) qui leur sont contemporaines.

Les écritures : le pluriel renvoie à la diversité des langages textuel et iconique (photographie, cinéma, cartographie, schématisation) et des dispositifs qui les combinent de façon variée. En ne privilégiant aucun type d’écrit, on vise à centrer le questionnement sur le geste d’écriture en tant que lieu d’élaboration d’une pensée, et sur les relations entre formes d’écriture et conceptualisation géographique. On s’attachera ainsi aux dessous de l’écrit en interrogeant la présence dans le texte des conditions de son élaboration (les marques de l’activité de recherche, de pensée ou d’écriture) ou en explorant un genre comme l’écrit intime (textes de géographes qui n’étaient pas destinés à être publiés, tels la correspondance ou les carnets de voyages).

Programme

Vendredi 27 janvier 2017

(14h-17h)

Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de Gouges, 8 Place Paul Ricœur, 75013 Paris

Élise Olmedo, Juliette Morel, Flora Hayat, Constance Lecomte, Échanges cartographiques. Usages et créations contemporaines

Jeudi 9 mars 2017

(13h-16h)

Olivier Orain, Espace, géographie, écriture

Jeudi 6 avril 2017

(13h-16h)

Olivier Orain et Muriel Rosemberg, Sur les écritures de Roger Brunet

Jeudi 11 mai 2017

(13h-16h)

Matthieu Pichon, La description de la ville

Vendredi 30 juin 2017

(10h-13h)

Dylan Simon, Les écritures ampliatives (Max Sorre, Jean Brunhes et Paul Vidal de la Blache)

Lieu

UMR Géographie-cités (équipe EHGO), 13 rue du Four, 75006 Paris (à l’exception du séminaire du 27 janvier)

Organisateurs