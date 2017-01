Résumé

Ce colloque souhaite aborder le thème de l'itinérance en l’appliquant de manière privilégiée à l’espace maritime de la Méditerranée dans toute son étendue et toutes ses cultures. L’objet du colloque sera de rendre compte des modalités et des enjeux des circulations et des déplacements de personnes (départs, traversées, escales) autour des ports du bassin méditerranéen, dans leur dimension historique comme imaginaire. Les communications pourront s’appuyer sur un corpus varié de textes (récits de voyage, témoignages, documents d’archive, traités…) et de langues (latin, arabe, hébreu, français, italien, espagnol, anglais...).