Annonce

Réunion annuelle 2017 De La Société suisse d'histoire de la médecine et des sciences naturelles –

Vendredi 15 septembre 2017, Geneva (Switzerland)

Argumentaire

Les biographies de grands médecins des siècles passés sont, aux yeux d’historiens de métier, des entreprises téléologiques comportant des présupposés naïfs sur ce qu’était la médecine dans le passé. Les biographies rédigées dans le but de contribuer à la connaissance historique sont rares et quand elles sont publiées, elles sont souvent lues pour leurs qualités littéraires plutôt que pour leurs apports historiques. Et pourtant, les historiens ne manquent pas de rencontrer des fonds biographiques et parfois des textes réflexifs rédigés par des individus marquants. Ces sources ouvrent des pistes de recherche intéressantes et de nouvelles perspectives historiographiques. Comment pratiquaient et pensaient les docteurs au quotidien? Quelle était la compréhension médicale de soignants individuels? Comment interprétaient-ils leur propre rôle? D’un point de vue historiographique, l’objet biographique permet d’une part d’interroger les idées reçues sur la figure du médecin et les pratiques médicales du passé et d’autre part de rassembler des conceptions corporatistes du passé de la discipline et des interprétations académiques du même champ.

A l’occasion de cette réunion scientifique, l’objectif sera d’interroger l’impact potentiel du travail biographique sur notre connaissance de l’histoire de la médecine. En quoi des faits biographiques informent-ils de manière spécifique les pratiques et les réalités du passé? Une étude biographique sérieuse est-elle encore une biographie? Les organisateurs sont particulièrement intéressés par des présentations dans lesquelles des questions méthodologiques sont abordées.

Langues du workshop

anglais, français, allemand

Organisation

Philip Rieder, Institut Ethique Histoire Humanités (UNIGE)

Submission guidelines

Please send your abstract to philip.rieder@unige.ch.

before the 30 avril 2017.

Comité de sélection