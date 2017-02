Annonce

Colloque international – Université de Lorraine, Mardi 12 et mercredi 13 septembre 2017, Université de Lorraine – Metz

Argumentaire

Entre 1764, date des premières publications messines en hébreu, et l’annexion allemande en 1870, la ville de Metz a été le plus important centre français d’impression hébraïque. Le développement de cette production trouve sa source d’une part dans l’existence très ancienne d’une communauté juive dans la ville, et d’autre part dans la situation culturelle de la ville de Metz. Au carrefour des espaces francophones et germanophones, la ville de Metz est une ville dont les habitants circulent dans toute la grande région et au delà des frontières françaises. L’ouverture des Juifs messins vers les communautés de langue allemande est patente : nombreux sont les rabbins et les érudits à se former à Trèves ou à Mayence. C’est notamment le cas de Samuel Cahen, natif de Metz, fondateur des Archives israélites et premier traducteur juif de l’intégralité de la Bible hébraïque.

L’évolution culturelle de la communauté juive de Metz est cependant largement dépendante de l’histoire française : l’émancipation pendant la Révolution française, puis le décret napoléonien de 1808 ont des répercussions sur l’organisation de la vie communautaire, mais aussi sur l’assimilation progressive, qui se traduit entre autre par l’adoption croissante de la langue française dans les publications qui sortent de chez les imprimeurs juifs, et la diversification de ses publications.

Dans les dernières décennies du xviiie siècle ce sont en effet exclusivement des ouvrages en caractères hébraïques (en hébreu ou, minoritairement, en hébreu et yiddish) qui sortent des presses de Moïse May sous le nom de Joseph Antoine : des commentaires talmudiques, des livres de prières, des livres de Halakha. Progressivement, et notamment pendant la période d’activité d’Ephraïm Hadamard, paraissent des ouvrages non seulement en hébreu (de nature similaire à ce qui était déjà imprimé), mais aussi en hébreu et français (par exemple : des « catéchismes », des ouvrages destinés à l’apprentissage de la langue hébraïque : l’usage pédagogique des livres se fait très fréquent), voire en seule langue française, en lien ou non du reste avec le judaïsme.

L’histoire de la circulation et de la conservation de ce patrimoine hébraïque messin est complexe. Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz conservent dans leur fonds ancien plusieurs dizaines d’ouvrages en hébreu de production messine, mais elles sont loin de posséder l’ensemble du catalogue. C’est sans doute l’annexion qui explique la présence importante d’exemplaires messins à Berlin. Des politiques volontaristes d’acquisitions ont eu pour conséquence la conservation de très nombreux exemplaires (plus de la moitié du nombre total) dans diverses bibliothèques des Etats-Unis et en Israël. Les collections privées en France et à l’étranger conservent également des exemplaires. Quoi qu’il en soit il est manifeste que la production messine, bien représentative d’une communauté très implantée sur son territoire, a très largement dépassé les limites de la ville et a été diffusée progressivement à l’échelle mondiale.

Le colloque aura pour vocation d’approfondir les recherches initiées sur la spécificité de l’impression hébraïque messine.

Axes thématiques

Pour ce colloque, plusieurs pistes seront privilégiées :

Les conditions matérielles de l’impression

Les données socio-économiques liées au commerce du livre hébraïque

La reconstitution et l’analyse des catalogues des imprimeurs

Le contenu des ouvrages imprimés et son évolution

Le choix et la signification des langues d’impression (hébreu, yiddish, allemand, français…)

Les dynamiques de transferts culturels, en particulier de l’Allemagne vers la France

L’émergence de figures singulières issues du milieu juif messin : l’imprimeur Ephraïm Hadamard, Samuel Cahen…

Le contenu des collections privées ou des livres retrouvés dans les genizot

La circulation des imprimés hébraïque messins, pendant la période d’impression (1764-1870) et au-delà

Comité scientifique

Claire Decomps (conservatrice du patrimoine au Service régional de l’Inventaire),

Francine Kaufmann (Professeur émérite, Université Bar-Ilan, Israël),

Claire Placial (Maître de conférence, Université de Lorraine),

Jean-Sébastien Rey (Professeur, université de Lorraine),

Dominique Ribeyre, Conservateur des bibliothèques, Responsable du département Patrimoines des Bibliothèques-Médiathèques de Metz)

Comité organisateur

Claire Placial

Claire Decomps

Modalités de participation

Les propositions (500 mots maximum au format .doc), accompagnées d'un titre, de 5 mots clés, et d'une notice biographique (200 mots maximum), sont à envoyer

au plus tard le 1er mai 2017

à l'adresse suivante : claire.placial@univ-lorraine.fr

Les propositions seront examinées début mai et les auteurs avertis dès que possible, les confirmations et informations supplémentaires seront envoyées dans les meilleurs délais.

Références bibliographiques