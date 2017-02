Annonce

Controversies surrounding the globalized practice of surrogacy have been given a new impetus in 2014 and 2015, following the condemnation of France by the European Court of Human Rights. Based on a lack of familiarity with the plural regimes and experiences of surrogacy as well as with the rich literature available on the subject in the English-speaking world since the the 1980s, the confusions that corrupt the public debate have not been cleared up yet.

This international and multidisciplinary conference intends to carry reflection beyond the tracks of a mere adversarial debate, while analyzing the close interdependance between the various actors involved in the transborder trafic of surrogacy at the social, economical and political levels. It is guided by the following assumption: the global division of reproductive labor generally and especially of surrogacy requires, for its accurate description and evaluation, a reconfiguration of the conceptual and normative categories which, when considered through a non-critical lens, block any kind of legal change. Such is notably the case for those of autonomy and vulnerability, labor and responsibility, motherhood and kinship.



The conference is open to the public upon registration from February 10th to March 3rd. It will be introduced by a public lecture, proposed Marlène Jouan, taking place at the public library, Grenoble city center, on February 15th at 18.30.

Mercredi 8 Mars / Wednesday, March 8th

9h30 Introduction / Opening Address

Session 1– Enjeux éthiques de la gestation pour autrui / Ethical Stakes of Surrogacy

Présidente / Chairwoman : Stéphanie RUPHY (UGA, PPL, France)

10h00 Dominique MEHL (CNRS, France) : Une relecture du débat public sur la GPA en France / A Re-reading of the French Public Debate upon Surrogacy

10h45 Bernard BAERTSCHI (Université de Genève, Suisse) : Qui a autorité en matière de décision procréative d'un point de vue moral ? / Who Has Authority in Procreative Decision Matters from a Moral Point of View ?

11h45 Jennifer PARKS (Université de Chicago, USA) : Responsibility for Surrogacy « Orphans » when Commercial Surrogacy Contracts Fail / Qui est responsable des « orphelins » de la gestation pour autrui en cas d’échec des contrats commerciaux de GPA ?

Président / Chairman : Jean-Yves GOFFI (UGA, PPL, France)

14h15 Christine STRAEHLE (Université d’Ottawa, Canada, et Université de Groningue, PaysBas) : Surrogacy and Free Occupational Choice / La gestation pour autrui et le libre choix de sa profession

15h15 Véronique FOURNIER (Hôpital Cochin, France) : Le concept de GPA éthique ne serait-il pas une impasse ? / Might the Concept of Ethical Surrogacy Be a Stalemate ?

16h15 Marlène JOUAN (UGA, PPL, France) : Considérer la GPA comme un travail : quelles implications pour son évaluation morale ? / Considering Surrogacy as Labor : How Does it Impact its Moral Assessment ?

18h00 Ruth MACKLIN (Albert Einstein College of Medicine, USA) : Flawed Arguments Against Surrogacy : The Way Forward / Les failles des arguments anti-GPA : préparer l’avenir

19h30 Fin de la première journée / End of day 1

Jeudi 9 Mars / Thuesday, March 9th

Session 2 – Enjeux sociaux et politique de la gestation pour autrui / Social and Political Stakes of Surrogacy

Président / Chairman : Emmanuel RENAULT (Université Paris Ouest-La Défense, Sophiapol, France)

9h30 Virginie ROZÉE (INED, France) : Quand la performance du corps reproducteur devient un travail : le cas de la GPA en Inde / When the Reproductive Body’s Performance Becomes a Work : The Case of Surrogacy in India

10h30 Kalindi VORA (Université de Californie, USA) : Transnational Surrogacy : Contracting as Life Support / La gestation pour autrui transnationale : le contrat comme soutien de la vie

11h45 Prabha KOSTIWARAN (King’s College, Royaume-Uni) : Law’s Paradoxes : Revisiting the Place of Law in Feminist Discussions of Surrogacy / Les paradoxes du droit : revisiter la place du droit dans les discussions féministes de la gestation pour autrui

Président / Chairman : Franck FISCHBACH (Université de Strazbourg, CREPHAC, France)

14h15 Sharon BASSAN (Université de Tel-Aviv, Israël) : Surrogacy as Work / La gestation pour autrui comme travail

15h15 Christine OVERVALL (Queen's University, Canada) : « Whose Child Is This ? » « Surrogacy » and the Value of Procreative Labour / « De qui est-ce l'enfant ? » La « gestation pour autrui » et la valeur du travail procréatif

16h15 Sara DAVIS (Cardiff University, Royaume-Uni) : Surrogacy and the Nature of the Maternalfetal Relationship / La gestation pour autrui et la nature de la relation fœto-maternelle

18h00 Éric FASSIN (Université Paris 8, CNRS, France) : Critique de « l’exception sexuelle ». Le cas de la GPA / Criticizing « Sexual Exception ». The Case of Surrogacy

19h30 Fin de la deuxième journée / End of day 2

Vendredi 10 Mars / Friday, March 10th

Session 3 – Enjeux anthropologiques de la gestation pour autrui / Anthropological Stakes of Surrogacy Présidente / Chairwoman : Élodie GIROUX (Université Lyon Jean Moulin, IRPhiL, France)

9h15 Jérôme COURDURIÈS (Université Toulouse Jean Jaurès, France) : Fabrique et dé-fabrique de la maternité. À propos de la gestation pour autrui / The Making and Unmaking of Motherhood. About Surrogacy

10h00 Sayani MITRA (Université de Göttigen, Allemagne) : Relational Dynamics and Affective Performances during Surrogacy / Dynamiques relationnelles et performances affectives pendant la grossesse pour autrui

11h00 Katarina LEE (Baylor College of Medicine, USA) : Expanding the Definition of Mother and Father : a Bioethical Analysis of the Impact on International Surrogacy Due to the U.S. Immigration Policy Change / Étendre les concepts de mère et de père : une analyse bioéthique de l’impact sur la gestation pour autrui internationale du changement de politique de l’immigration aux États-Unis

11h45 Elly TEMAN (Ruppin Academic Center, Israël) : Surrogacy as a National Project : Statecontrolled Surrogacy as a Mechanism of Symbolic Control / La gestation pour autrui comme projet national : la gestation pour autrui contrôlée par l'État comme mécanisme de contrôle symbolique de la reproduction

Présidente / Chairwoman : Marie GAILLE (CNRS, France)

14h15 Laurence TAIN (Université Lyon II, France) : La chaîne mondiale du travail reproductif : enjeux féministes / The Global Chain of Reproductive Work : Feminist Issues

15h00 Marina CHRISTODOULOU (Université Alpen-Adria, Autriche) : Surrogacy : The Way Society Functions. Surrogacy as the Medium of the Phallic Signature / La gestation pour autrui ou la façon dont la société fonctionne. La substitution comme moyen de la signature phallique

16h00 Stefania FERRANDO (IEP de Strasbourg, France) : Les corps qui résistent. Pour une critique philosophique des sciences sociales de l’engendrement / Resisting Bodies. For a Philosophical Critique of the Social Sciences of Engendering

16h45 Laurence BRUNET (ISJPS, Hôpital Cochin, France) : La GPA en droit français : les conséquences d'un impensé social et parental / Surrogacy in French Law : The Consequences of a Social and Parental Unthought

17h30 Clôture du colloque / End of the conference