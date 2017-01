Annonce

Argumentaire

La singularité de ces Rencontres organisées tous les ans depuis 2011 réside en une journée autour d’une œuvre phare de l’histoire de l’art, qui a marqué l’imaginaire collectif. Pour cette sixième édition, c’est Le Bibliothécaire de Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) qui a été retenu. Original ou copie dont l’invention revient à Arcimboldo vers 1566, cette « tête composée » est faite d’un assemblage de livres précieux sans titre ni auteur, aux reliures rehaussées d’or, aux fermoirs en métal ou en tissu. Les interprétations de ce tableau sont nombreuses, du portrait de Wolfgang Lazius, bibliophile et responsable de la collection de livres de l’empereur Maximilien II à Prague, à l’autoportrait déguisé que suggérerait le A dissimulé, en passant par la magistrale démonstration de rhétorique...

Les contributions des chercheurs couvriront le champ historiographique de cette œuvre et de ses développements, les enjeux de son élaboration, de sa réception et de sa conservation, mais aussi les échos et les résonances que ses problématiques peuvent entretenir avec des productions artistiques antérieures, ultérieures et contemporaines, selon une série de thématiques qui permettra à un large public de découvrir les savoir-faire, les outils d’analyse, les méthodes d’examen et d’interprétation des chercheurs œuvrant au sein de la Galerie Colbert.

Les temps forts de la journée

Les Possibilités du dialogue (1982) Projection-débat autour du court-métrage de l'artiste tchèque Jan Švankmajersalle Walter Benjamin 11H15

Comment nous faisons les livres, comment les livres nous font Deux Ateliers pour enfants durant lesquels Le Bibliothécaire de Giuseppe Arcimboldo sera le point de départ d’activités ludiques et d’une réflexion sur l’univers du livre et de la lecture.

Atelier 6-7 ans 14H-15H

Atelier 8-10 ans 15 H 45 - 16 H 45, salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. Réservation obligatoire à l'adresse inscription@inha.fr

Visite guidée de l'exposition Une bibliothèque pour l'histoire de l'art salle Roberto Longhi 14 H -15 H. Réservation obligatoire à l'adresse : inscription@inha.fr

Visite guidée de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, salle Labrouste 15 H 45 - 16 H 45, rendez-vous sous la rotonde de la galerie Colbert. Réservation obligatoire à l'adresse : secretariat-bibliotheque@inha.fr

En savoir plus sur la journée

Télécharger le programme complet

Programme

9H15 Accueil du public / Mot d'introduction (auditorium) Éric de Chassey (directeur général INHA)

9H30 Conférences inaugurales (auditorium)

Patricia Falguières (professeure, EHESS, École des beaux-arts de Bordeaux)

(professeure, EHESS, École des beaux-arts de Bordeaux) Yann Sordet (conservateur en chef, directeur de la Bibliothèque Mazarine)

11H15 Ataliers

Atelier 1 - Le Bibliothécaire d’Arcimboldo (salle Benjamin)

Responsable : Sébastien Biay (INHA)

Ada Ackerman (CNRS / THALIM) Les Possibilités du dialogue de Jan Svankmajer (1982) : projection commentée

(CNRS / THALIM) Les Possibilités du dialogue de Jan Svankmajer (1982) : projection commentée Barbara Jouves (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / HiCSA) Le Bibliothécaire de Giuseppe Arcimboldo : conservation et restauration d’une œuvre à l’authenticité contestée

(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / HiCSA) Le Bibliothécaire de Giuseppe Arcimboldo : conservation et restauration d’une œuvre à l’authenticité contestée Stéphane Laurent (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / HiCSA) Unir les arts. Art et objet dans le Bibliothécaire de Giuseppe Arcimboldo

Atelier 2 - Mises en scène du savoir (salle Demargne)

Responsable : Lucille Calderini (INHA)

Anne Creissels (EHESS / CEHTA) : Travestir le savoir

(EHESS / CEHTA) : Travestir le savoir Agnès Curel (université de Caen / THALIM / ARIAS) : La scène comme bibliothèque : quelques réflexions sur le théâtre comme lieu de mémoire et de transmission du littéraire à partir de By Heart (Tiago Rodrigues) et Portrait Hessel (Kevin Keiss et Sarah Lecarpentier)

(université de Caen / THALIM / ARIAS) : La scène comme bibliothèque : quelques réflexions sur le théâtre comme lieu de mémoire et de transmission du littéraire à partir de By Heart (Tiago Rodrigues) et Portrait Hessel (Kevin Keiss et Sarah Lecarpentier) Nikolina Kéi (EHESS /ANHIMA) : Savoir, gloire et beauté. Mise en scène du savoir dans la céramique attique

12H45-14H Pause déjeuner

14H Ataliers et visites

Atelier 3 - Imagination (salle Benjamin)

Responsable : Soersha Dyon (INHA)

Christian Mazet (INHA / EPHE / AOrOc) : Le monstre « bricolé ». Sur quelques compositions singulières d’hybrides féminins de Méditerranée orientalisante et archaïque (VIII e -VI e siècle avant J.-C.)

(INHA / EPHE / AOrOc) : Le monstre « bricolé ». Sur quelques compositions singulières d’hybrides féminins de Méditerranée orientalisante et archaïque (VIII -VI siècle avant J.-C.) Stéphanie Wyler (université Paris Diderot - Paris 7 / ANHIMA) : Grylloi et créatures grotesques dans la peinture et la glyptique romaines antiques

Atelier 4 - Montage (salle Demargne)

Responsable : Anne Creissels (EHESS / CEHTA)

Ninon Chavoz (université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 / THALIM) : Fétiches et chiffonniers : l’œuvre sculptée de Gérard Quenum

(université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 / THALIM) : Fétiches et chiffonniers : l’œuvre sculptée de Gérard Quenum Frédérique Desbuissons (université de Reims Champagne-Ardenne / HiCSA) : Arcimboldo à la sauce Dali : Les Dîners de Gala (1973)

(université de Reims Champagne-Ardenne / HiCSA) : Arcimboldo à la sauce Dali : Les Dîners de Gala (1973) Catherine Allonsius-Vinourd (université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / THALIM): « Je suis moi-même la matière de mon livre » : entrevue fictive d’Arcimboldo et Montaigne

Atelier pour enfants (6-7 ans) : Comment nous faisons les livres, comment les livres nous font (salle Pereisc) durée : 1H

Accueil dès 13H50

Responsable : Mildred Galland-Szymkowiak (CNRS / THALIM)

Encadrement :

Agnès Curel (université de Caen / THALIM / ARIAS)

(université de Caen / THALIM / ARIAS) Anne Launois (Université de Nantes)

(Université de Nantes) Katia Schaal (INHA)

Réservations obligatoire à l’adresse suivante : inscription@inha.fr

Visite guidée de l’exposition Une bibliothèque pour l’histoire de l'art (salle Longhi)

Exposition de la Bibliothèque de l’INHA

Réservations : inscription@inha.fr

15H Atelier

Atelier 5 - Mémoire (salle Benjamin)

Responsable : Kateryna Lobodenko (Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3 / Eur’ORBEM)

Renato Menezes Ramos (EHESS / CEHTA) : Une allégorie de la mémoire du monde : Arcimboldo, Vasari et la culture artistique du Cinquecento

(EHESS / CEHTA) : Une allégorie de la mémoire du monde : Arcimboldo, Vasari et la culture artistique du Cinquecento Bénédicte Rolland-Villemot (Inp) : Objet de musées, qui es-tu ?

15H45 Ateliers et visites

Atelier 6 - Matérialité du savoir (salle Demargne)

Responsable : Ludovic Jouvet (INHA)

Laure Brossin-Pillot (université Paris-Sorbonne / Orient & Méditerranée) Le rouleau chez le bibliothécaire : une longévité hors du commun ?

(université Paris-Sorbonne / Orient & Méditerranée) Le rouleau chez le bibliothécaire : une longévité hors du commun ? Guillaume Frantzwa (Inp / université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) L’envers des librairies : conformisme et fantaisie du clergé de Metz vers 1500

(Inp / université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) L’envers des librairies : conformisme et fantaisie du clergé de Metz vers 1500 Maxime Georges Métraux (Université Paris-Sorbonne / Centre André Chastel) Connaissance et arts du livre chez le graveur Jean-Michel Papillon (1698-1776)

Atelier pour enfants (8-10 ans) Comment nous faisons les livres, comment les livres nous font (salle Pereisc) durée : 1H

Accueil dès 15H35

Responsable : Mildred Galland-Szymkowiak (CNRS / THALIM)

Encadrement :

Agnès Curel (université de Caen / THALIM / ARIAS)

(université de Caen / THALIM / ARIAS) Anne Launois (Université de Nantes)

(Université de Nantes) Katia Schaal (INHA)

Réservations obligatoires à l’adresse suivante : inscription@inha.fr

Visite guidée de la bibliothèque de l'INHA, salle Labrouste

Rendez-vous sous la rotonde de la Galerie Colbert Réservations : secretariat-bibliotheque@inha.fr

16H Atalier

Atelier 7 - Collection de livre (salle Benjamin)

Responsable : Massimo Olivero (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / THALIM)

François Vergne (université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / THALIM) Mario Praz en sa bibliothèque : du meuble au monde

(université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / THALIM) Mario Praz en sa bibliothèque : du meuble au monde Pierre Julien (EPHE / ANHIMA) La bibliothèque de Vernant

17H30 Tables rondes

Les bibliothèques d’artistes (auditorium)

Modération : Ségolène Le Men (université Paris Nanterre / HAR)

Depuis plusieurs années, les chercheurs ont introduit dans leurs travaux l’étude des bibliothèques d’artistes comme matériau pour mieux appréhender le processus créatif des artistes et leurs œuvres. Cette table ronde, réunissant chercheurs et conservateurs, confrontant des approches monographiques ou plus globales, se propose d’ouvrir la discussion autour du programme de recherche conduit par le HAR au sein du Labex Les Passés dans le présent sur cette nouvelle ressource de l’histoire de l’art, et les enjeux méthodologiques et scientifiques qu’elle soulève.

Ada Ackerman (CNRS / THALIM)

(CNRS / THALIM) Olivier Belin (université de Cergy-Pontoise)

(université de Cergy-Pontoise) Félicie Faizand de Maupeou (Labex Les Passés dans le présent)

(Labex Les Passés dans le présent) Dominique de Font-Réaulx (musée Eugène Delacroix)

(musée Eugène Delacroix) Anne Lafont (INHA)

(INHA) Carlo Vecce (université L’Orientale de Naples)

Des collections matérielles face à la dématérialisation des supports (salle Benjamin)

Modération : Marie Lerat (ANHIMA / Bibliothèque Gernet-Glotz)

L’évocation de la bibliothèque par le personnage stylisé voire robotisé du tableau d’Arcimboldo, nous incite à réfléchir sur les usages actuels de nos bibliothèques dans un environnement numérique qui a encore du mal à se structurer. Les Rencontres de la Galerie Colbert sont l’occasion de faire dialoguer des conservateurs ou bibliothécaires de centres de recherche proches (thématiquement, institutionnellement ou géographiquement) afin d’échanger sur les pratiques actuelles. Qui consulte les collections ? Comment ? De quelle manière fluidifier l’accès aux ressources ? Il sera question du catalogage commun de plusieurs bibliothèques, des bibliothèques numériques (quels partages ?) et des portails webs (quels accès ?).

Sébastien Dalmon (Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne)

(Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne) Aline Debert (Bibliothèque du GAHOM)

(Bibliothèque du GAHOM) Vanessa Desclaux (Bibliothèque nationale de France)

(Bibliothèque nationale de France) Dominique Filippi (Bibliothèque de l’INHA)

(Bibliothèque de l’INHA) Alicia León y Barella (Bibliothèques d’Histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

(Bibliothèques d’Histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Hélène Virenque (Bibliothèque nationale de France)

Trois bibliothèques d’art et d’archéologie en mouvement : quand les livres déménagent (salle Demargne)

Modération : Anne-Élisabeth Buxtorf (INHA)

L'année 2016 a vu l'ouverture, ou la réouverture, de trois bibliothèques spécialisées en histoire de l'art, du patrimoine et en archéologie : au musée du Louvre, le Centre Dominique-Vivant Denon et la bibliothèque Lefuel, et la bibliothèque de l'INHA en salle Labrouste. Cette table ronde sera l'occasion de présenter les coulisses de ces nouvelles installations, des rayonnages d’origine jusqu’à leurs nouveaux espaces de consultation : travaux de rénovation, aménagements, et transferts de collections : pas moins de 17 km linéaires rien que pour l’INHA !

Catherine Granger (INHA)

(INHA) Anne-Solène Rolland (musée du Louvre)

19H30 Projection débat (Auditorium)



Fahrenheit 451 de François Truffaut (1966) - à confirmer (!)



Dans un pays indéfini, à une époque indéterminée où la lecture est rigoureusement interdite car elle empêcherait les gens d'être heureux, une brigade des pompiers a pour seule mission de traquer les gens qui possèdent des livres et réduire ces objets en cendres. Guy Montag, pompier zélé et citoyen respectueux des institutions, fait la connaissance de Clarisse, une jeune institutrice qui le fait douter de sa fonction. Peu à peu, il est à son tour gagné par l'amour des livres.

Avec la participation exceptionnelle d’Antoine de Baecque (ENS), Johanne Lamoureux (INHA) et Christophe Gauthier (ENC)

Informations pratiques

28 janvier 2017- 9H15-21H



Galerie Colbert

Institut national d’histoire de l’art

2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs

75002 Paris

Suivez les Sixièmes Rencontres de la Galerie Colbert sur twitter : #RencGC17

En partenariat avec ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques) / CNRS, EHESS, EPHE ; le CEHTA (Centre d’Histoire et Théorie des Arts) / EHESS, Panthéon-Sorbonne, Paris Diderot ; le Centre André Chastel / CNRS, université Paris-Sorbonne, ministère de la Culture et de la Communication ; le GAHOM (Groupe d'Anthropologie Historique de l'Occident Médiéval) / EHESS ; HAR (Histoire des Arts et des Représentations), EA 4414 / Paris Nanterre ; HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l’art), EA 4100 / Panthéon-Sorbonne ; l’Institut national du patrimoine (Inp) ; THALIM (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité) / CNRS, université Sorbonne nouvelle