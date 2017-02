Annonce

Le succès rencontré par la journée « Les métiers du livre à Paris au XVIe siècle », organisée le 15 avril 2016 en l’honneur d’Annie Charon, a confirmé l’intérêt d’instituer une rencontre annuelle permettant de rendre compte des recherches en cours sur le monde du livre parisien au XVIe siècle. Dans un domaine de recherche aussi transversal que l’histoire du livre, il s’agit d’associer sur un mode informel jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, conservateurs et bibliothécaires, historiens, historiens d’art et littéraires, spécialistes du manuscrit et de l’imprimé, du Moyen Âge et des temps modernes. Sur le modèle des rencontres « Biblyon », qui se tiennent à Lyon depuis 2011, les « Rencontres Renouard », ainsi nommées en hommage aux travaux fondateurs de Philippe Renouard et de ses prédécesseurs, se tiendront donc chaque année en mars ou avril.

9 h 15 : accueil des participants

9 h 30 : Michelle Bubenicek (directrice de l’École nationale des chartes) et Olivier Poncet (directeur du centre Jean-Mabillon), ouverture

9 h 45 : Christine Bénévent (Enc / Cjm), introduction

10 h : Michèle Clément (Université Lyon-II / Irhim), « Biblyon de 2011 à aujourd'hui : bilan et perspectives »

10 h 15 : Nathalie Coilly (BnF, Réserve des livres rares), « L'énergie du dialogue au Moyen Âge : la mise en page de l'altercation entre Raison et l'Amant dans Le Roman de la rose (fin du xiiie - début du xvie siècle) »

10 h 45 : discussion et pause

11 h 15 : Ezio Ornato (Cnrs), « L'Europe des sermons à la fin du xve siècle : concurrence ou évitement ? »

11 h 45 : Louis-Gabriel Bonicoli (State University of New York at Albany), « Nouvelles perspectives concernant la production d'Antoine Vérard, libraire-éditeur parisien (1485-1512) »

12 h 15 : discussion et pause

Après-midi