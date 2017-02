Annonce

Présentation

Le comité de rédaction de la revue Émulations cherche à compléter son équipe. Il s’agit du groupe moteur de la revue qui est en charge du travail d’édition. Les tâches sont variées et comprennent la prise de décisions collectives (notamment sur les stratégies et projets futurs de la revue ou les thématiques des prochains numéros), l’évaluation d’articles scientifiques et de recensions d’ouvrages, la relecture et la mise en forme des articles retenus ou l’animation des outils de communication de la revue (page Facebook, Twitter, newsletter). Plus globalement, les membres du comité de rédaction sont les porteurs du projet et peuvent donc y trouver un espace où donner forme à des idées susceptibles de correspondre à l’identité de la revue.

Émulations est une revue de sciences sociales, fondée en 2007, qui publie des articles évalués en double aveugle (c’est-à-dire anonymement, par deux personnes compétentes, membres du comité de lecture ou extérieures à celui-ci). Résolument engagée en faveur de l’open access, la revue propose à la fois des numéros papier, sous la forme de dossiers thématiques qui paraissent aux Presses universitaires de Louvain, et des rubriques « En ligne/Varia », « Comptes rendus » et « Entretiens » qui sont directement accessibles sur son site web : www.revue-emulations.net. La revue a à cœur d’accompagner les auteur·e·s dans leur travail de rédaction, quel que soit leur statut, pour peu que les textes proposés répondent aux exigences de l’écriture scientifique. Particulièrement ouverte aux contributions de jeunes chercheur·e·s, la revue est elle-même animée par des jeunes chercheur·e·s, doctorant·e·s ou jeunes docteur·e·s, et peut s’appuyer sur des comités scientifique et de lecture internationaux.

Profil

Les candidat·e·s auront, idéalement, le profil suivant :

être un·e jeune chercheur·e en sciences sociales, de préférence en anthropologie, communication ou études du développement ;

être disposé·e à s’engager pour minimum un ou deux ans dans le projet de la revue ;

avoir une excellente maîtrise de la langue française ;

aimer travailler en équipe, dans une ambiance conviviale mais avec des objectifs précis à réaliser ;

être disposé·e à investir du temps et de l’énergie dans ce projet éditorial ;

être en mesure de participer à une réunion tous les deux mois à Bruxelles.

Modalités de candidature

Les candidat·e·s intéressé·e·s peuvent envoyer leur lettre de motivation et leur CV à redac (at) revue-emulations.net,

au plus tard le 5 mars 2017.

Comité de sélection