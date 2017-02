Résumé

L’objet de ce séminaire est d’interroger la capacité subversive et créatrice de l’image populaire fin de siècle dans ses différentes expressions médiales et dans un cadre transnational qui permette d’en saisir la complexité. Il s’agit de mettre en évidence les mécanismes, la puissance et la subtilité avec lesquels les systèmes de références culturellement prégnants sont remis en cause, de montrer l’utilisation effrénée des possibles d’une étendue médiale et géographique inédite pour générer de la valeur esthétique et sociale. En examinant les œuvres phares de la modernité esthétique, on relève une composante populaire, littérale et pour tout dire vulgaire, permettant de tracer une zone de convergence entre les images dites populaires et des créations socialement valorisées.