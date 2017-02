Annonce

Argumentaire

Sous le thème des émergences et de la reconnaissance de l’innovation sociale, ce colloque se veut non seulement un rendez-vous sur l’apport des expériences socialement innovantes au renouvellement des valeurs, des conceptions du vivre ensemble et de l’organisation du travail et des échanges, mais également une invitation à créer du lien entre les différentes initiatives et à co-construire une approche fédératrice capables d’orienter la production de connaissances et l’action dans le sens d’une transition socio-écologique. Par une attention portée aux émergences sociales ainsi qu’aux acteurs qui les mettent en œuvre, cet événement en appelle à un regard sur les initiatives non reconnues par le discours dominant, aux possibles, aux potentialités, aux capacités sociales qui sauront inspirer et animer de nouveaux imaginaires. Ainsi, le défi en est un de reconnaissance : faire reconnaître les pratiques émergentes et les acteurs qui les portent comme valables, comme justes, et les poser comme contributeurs légitimes à la construction du projet social. Ce colloque s’inscrit ainsi dans une vision maximaliste de l’innovation sociale qui invite à ré-imaginer des institutions et des pratiques souples et évolutives à même d’accroître notre pouvoir collectif.

Au cœur de l’événement, plus de 80 communications, dont 52 provenant de l'extérieur du Canada, seront présentées.

Informations pratiques

Lieu : Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, Québec, Canada

Langues : Français et anglais (traduction simultanée disponible dans la salle principale – Salle Marie-Gérin-Lajoie)

Programme

Jeudi 6 avril 2017

8h00 - Accueil et inscriptions

9h00 - Mot de bienvenue

9h15 - Conférence d’ouverture : Entreprises Plateformes, Communs et Coopérativisme. Nouveaux modèles d'entreprises à l'âge de numérique et de la propriété partagée. Benjamin Coriat , Université Paris 13

, Université Paris 13 10h00 – Pause santé

10h30 - Plénière 1. Des émergences à la reconnaissance : nouvelles avenues pour l’innovation sociales (IS)

Getting Respect: a Response to Stigma and Discrimination. Michèle Lamont, Université Harvard

La transition sociale et écologique : un nouvel espace d’émergence et de reconnaissance de l’innovation sociale? Benoît Lévesque , Université du Québec à Montréal (UQAM)

, Université du Québec à Montréal (UQAM) L’État social en mutation : nouvelles idées, nouveaux acteurs. Jane Jenson , Université de Montréal

, Université de Montréal Innovation sociale. Entre isomorphisme et changements institutionnels. Jean-Louis Laville, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

12h30 Pause repas /

14h

Séance 2A. Lutte contre la pauvreté et l’exclusion: modèles d’action et potentiel innovant des marges

Nouer les savoirs, délier les pratiques, fabriquer l’égalité : le modèle d’innovation sociale d’Exeko et son laboratoire d’innovation sociale. Nadia Duguay et William-J. Beauchemin, Exeko

Parole d’excluEs : modèle d’action Jean-Marc Fontan , UQAM et Isabel Heck , Paroles d’excluEs

, UQAM et , Paroles d’excluEs Les rodas des mouvements antiautoritaires brésiliens comme levier de démocratisation du réseau de santé mentale de la ville de Campinas (État de São Paulo). Isabelle Ruelland , Université de Montréal

, Université de Montréal May bonds be the shelter and our co-working the support: Community-Engaged curriculum design as a collective activity to trigger transformative actions for future. Yahui Fang, National Cheng Kung University; Lawrence Philbrook and Evelyn Philbrook, Institute of Cultural Affairs (ICA)

Séance 2B. Innovation sociale et développement : de la coopération à la sécurité alimentaire

Le « Paysan urbain » à Kinshasa: de la subsistance d’autoconsommation à la subsistance marchande. Alphin Mika Kaba-Kaba , Université de Kinshasa

, Université de Kinshasa L’innovation sociale dans la coopération internationale : le projet d’économie sociale et solidaire Québec-Haïti en agroalimentaire dans les régions de La Brousse et Rivière-Froide en Haïti. Christian Jetté , Université de Montréal; Stéphanie Tourillon-Gingras , Université de Montréal; René Lachapelle , Groupe d’économie sociale du Québec; Gérald Larose , UQAM et Yves Vaillancourt, UQAM

, Université de Montréal; , Université de Montréal; , Groupe d’économie sociale du Québec; , UQAM et Yves Vaillancourt, UQAM Sécurisation alimentaire et agriculture en milieu rural québécois. Mélanie Doyon , UQAM

, UQAM La pertinence de l’innovation sociale comme facteur de revitalisation rurale : exemples québécois et kabyle. André Joyal, Centre de recherche en développement territorial, Université du Québec et Kahina Chérifi, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

Séance 2C. Articulation des innovations techniques et sociales en contexte de transition

Transition énergétique et sociétale: comment favoriser l’émergence de projets collectifs sur nos territoires ? Samuel Aubin, Collège des transitions sociétales et Bernard Lemoult, École des Mines de Nantes

Aubin, Collège des transitions sociétales et Bernard Lemoult, École des Mines de Nantes La recherche comme accélérateur du pouvoir transformatif des initiatives locales ? Le cas du Pôle territorial de coopération économique TETRIS en Pays de Grasse. Philippe Chemla , SCIC TETRIS (Transition écologique territoriale par la recherche et l’innovation sociale); Valérie Têtu , Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et Geneviève Fontaine , Université Paris-Est Marne la Vallée

, SCIC TETRIS (Transition écologique territoriale par la recherche et l’innovation sociale); , Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et , Université Paris-Est Marne la Vallée La transition écologique au Québec : un état des lieux. René Audet, UQAM

Séance 2D. Co-production des services et nouveaux écosystèmes au service de l’IS

Laboratoires vivants en santé et autonomie : repenser la participation pour un mode d'action plus collaboratif. Valentin Berthou , Université de Technologie de Troyes; Robert Picard, Livings Labs en Santé Autonomie et Éric Plantard, Paris-Est Marne-la-Vallée

, Université de Technologie de Troyes; Robert Picard, Livings Labs en Santé Autonomie et Éric Plantard, Paris-Est Marne-la-Vallée La conceptualisation de la co-production et le secteur à but non- lucratif : Comprendre les divergences entre les traditions de participation anglaise et française. Caitlin McMullin , University of Birmingham, School of Government and Society

, University of Birmingham, School of Government and Society Travail de soin et mobilisations éthiques en faveur de la « sagesse pratique ». Des réflexivités réformatrices encastrées dans des bureaucraties. Florent Champy , CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST)

, CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) Entrepreneuriat social et participation citoyenne en Soins de santé primaires aux îles Canaries : étude de cas sur la construction en réseau d’un écosystème innovateur de transformation sociale. José Carlos Suárez-Herrera, KEDGE Business School et Université de Montréal; Nieves Martínez Cía, Centro de Salud Las Remudas, Las Palmas de Gran Canaria

Séance 2E. Nouvelles formes d’organisation du travail et stratégies syndicales émergentes

Des relations de travail en triptyque : les Coopératives d'Activités et d'Emploi, une réponse aux mutations de l'emploi en France. Justine Ballon , Université Paris 7 – Ladyss

, Université Paris 7 – Ladyss La mise sur pied et le développement du Régime de retraite des groupes communautaires et

de femmes : une innovation dans le champ de la retraite. Lise Gervais, Relais-Femmes et Michel Lizée , Service aux collectivités de l’UQAM

, Service aux collectivités de l’UQAM Syndicats et immigration au Québec : l’intégration et l’accès aux structures comme innovations syndicales. Sid Ahmed Soussi , UQAM

, UQAM La contribution des modèles de partage de technologies (coworking, living labs et fab labs) dans un contexte de transformation sociale. Arnaud Scaillerez et Diane-Gabrielle Tremblay, TÉLUQ

Pause - 15h30

15h45

Séance 3A. Trajectoires des innovations sociales : une perspective historique

L’économie sociale, vecteur d’innovation et de transformation sociales. Le cas du Québec à travers la revue du Ciriec-Canada. Jacques Boucher , Université du Québec en Outaouais

, Université du Québec en Outaouais Les trois trajectoires historiques de l’innovation sociale : entre marchandisation, reconnaissance et émancipation. Jonathan Durand Folco , Université Saint-Paul

, Université Saint-Paul De l’émergence à la reconnaissance des grappes d’innovation sociale. Trajectoire historique d’expériences coopératives en Picardie (1830-2016). Sylvain Celle , Université Lille 1, Clersé

, Université Lille 1, Clersé Return to the origins of the third sector makes redundant the concept of social innovation. Leslie Huckfield, Caledonian University et Yunus Center for Social Business and Health

Séance 3B. Système agro-alimentaire : de l’entrepreneuriat collectif à l’économie collaborative

La construction d’un prix juste au sein d’un système agro-alimentaire alternatif : cas de la Société coopérative d’intérêt collectif Alter-Conso. Marion Maignan , Université Paris-Est Marne-La-Vallée

, Université Paris-Est Marne-La-Vallée Ancrage social et appropriation communautaire des innovations organisationnelles. Cas de la coopérative COPAG (Maroc). Youssef Sadik , Université Mohammed V

, Université Mohammed V Services marchands de proximité: s’outiller pour la pérennisation des innovations coopératives. Cécile Pachocinski , CQCM

, CQCM Perspective multidisciplinaire de l’économie collaborative en agro-alimentaire : entre tradition et nouveauté. Martine Vézina, Jonathan Deschênes et JoAnne Labrecque, HEC Montréal; Sophie Morin et Paul Sabourin, Université de Montréal

Séance 3C Transition écologique et économie sociale et solidaire

L’économie sociale dans le domaine des ressources naturelles : un outil pour saisir les espaces possibles et émergeants. Guy Chiasso n et Marie-José Fortin , Université du Québec en Outaouais et CRDT; Clara Dallaire-Fortier, Mélanie Pelletier et Caroline Dufresne , TIESS

n et , Université du Québec en Outaouais et CRDT; et , TIESS Pôles territoriaux de coopération économique : quelle place pour l’ESS dans une perspective de réindustrialisation écologique ? Christopher Lecat , Université de Reims Champagne-Ardenne et Philippe Lerouvillois , Université de Lorraine

, Université de Reims Champagne-Ardenne et , Université de Lorraine La COFNO, une coopérative agroforestière en Acadie porteuse d’un renouvellement des pratiques et des acteurs ? André Leclerc, Omer Chouinard et Julie Guillemot , Université de Moncton

et , Université de Moncton L’entreprise sociale, une innovation sociale destinée au développement économique et sociale des territoires fragiles et menacés. Sylvain Mbongui Kialo, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Saturnin Ndotit-Manguiengha, Université Omar Bongo

Séance 3D. Les rouages des écosystèmes d’innovation sociale

Analyse d'un écosystème d´innovation sociale: une étude dans la ville de Florianópolis, Brésil. Caroline Andion, Julia Graeff, Luciana Ronconi et Benardete Bittencourt , Universidade do Estado de Santa Catarina

et , Universidade do Estado de Santa Catarina Organisations structurantes de l’écosystème d’innovation sociale. Le cas d’une institution de la finance solidaire au Québec. Marie J. Bouchard, Maude Léonard , Sonia Tello-Rozas , UQAM; Damien Rousselière , Agrocampus Ouest.

, , UQAM; , Agrocampus Ouest. Les dispositifs publics de soutien à l’innovation sociale en France : l’innovation sociale contre la transformation sociale ? Laura Douchet, Université de Bordeaux; Olivier Palluault et Christophe Lossot , Ellyx – Générateur d’innovation sociale

et , Ellyx – Générateur d’innovation sociale L’innovation sociale au Maroc : le Financement comme moyen de croissance et d’inclusion sociale. Ikhlasse El Aissami, Université Hassan II

Séance 3E Parcours d’insertion et processus de capacitation

Les partenariats sociaux dans l’insertion par l’activité économique : une innovation sociale susceptible de réduire l’exclusion professionnelle ? Philippe Semenowicz , Université Paris-Est

, Université Paris-Est Les défis du travail social dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. Caroline Urbain , Nathalie Schieb-Bienfait et Danielle Bouder-Pailler , U. de Nantes; André Lebot , Emmanuelle Billi, Maud Buisson et Aurélie Fruchon , Restaurant social municipal de la Ville de Nantes

, et , U. de Nantes; , Emmanuelle Billi, Maud Buisson et , Restaurant social municipal de la Ville de Nantes Vers une recomposition des acteurs? Entre un enjeu de transformation sociale et la conservation des acquis. Le cas des services à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes au Bas-Saint-Laurent. Marco Alberio, Université du Québec à Rimouski

Séance 3F - Innovation sociale, développement et acteurs

The strategies against poverty and social exclusion: the distance learning system for after-school learning in a rural community. Yu-Feng Wong , National Cheng Kung University

, National Cheng Kung University De la défense de la réputation comme effet pervers de leur domination : le cas des acteurs sociaux « Intermédiaires ». Jean-Marc Lairaudat , Université Paris 1, IDHE

, Université Paris 1, IDHE Innovation sociale et développement social en Algérie: étude monographique des centres médicopédagogiques de la wilaya d’Alger. Safa Lechab , Université de Blida 2

, Université de Blida 2 La transformation sociale par l’innovation sociale dans la lutte contre la précarité énergétique. Le cas de Réseau éco habitat. Emmanuelle Besançon, Université de Picardie

17h15 Cocktail : activité de partage et réseautage

Vendredi 7 avril 2017

8h30 - Accueil et inscriptions

9h00 - Plénière 4 Trajectoires et effets transformationnels des innovations sociales

Orienter l’innovation sociétale vers une éthique de soutenabilité forte : pour une co-évolution des visions du monde scientifiques, des valeurs et des capacités de transformation sociétales. Tom Dedeurwaerdere , Université catholique de Louvain

, Université catholique de Louvain Le développement territorial émergent comme adaptation au modèle global. Bernard Pecqueur , Université Grenoble Alpes

, Université Grenoble Alpes L’économie sociale et solidaire, de la reconnaissance à la banalisation. Alain Lipietz, ancien directeur de recherche au CNRS et ex-député au Parlement européen

10h30 - pause santé

Séance de communications par affiche

The contribution of historical and dialectical materialism to the innovation of environmental education public policies in Santa Catarina. Adriana Lima Moraes , Santa Catarina State Secretariat; Carlos Frederico Bernardo Loureiro , Federal University of Rio de Janeiro

, Santa Catarina State Secretariat; , Federal University of Rio de Janeiro Les acteurs impliqués dans la création d’une ville nouvelle afin d’éradiquer la pauvreté. Cas de Constantine. Nadra Nait Amar , Université Constantine 3

, Université Constantine 3 L’innovation sociale comme moyen de lutter contre l’exclusion sociale: une application aux robots domestiques pour personnes âgées. Sylvain Mbongui Kialo , Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et Marat Bakpayev, Université du Minnesota

, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et Université du Minnesota Je partage donc je suis. Les perspectives d’inclusion sociale par les nouveaux modèles de propriété partagée des résidences principales. Olivier Palluault et Christophe Lossot , Ellyx – Générateur d’innovation sociale

et , Ellyx – Générateur d’innovation sociale Réseaux productifs localisés et perspectives d’innovation territoriale au Maroc : une réflexion à partir des modèles d’action publique. Khadija Askour, Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger

11h30

Séance 5A. Innovation sociale et territoire

Aux frontières de l'économique : territoire et valeur territoriale : des expérimentations à un nouveau modèle de création de valeur. Muriel Maillefert , Université Lyon 3 et Isabelle Robert, Université Lille 2

, Université Lyon 3 et Isabelle Robert, Université Lille 2 Des émergences à la reconnaissance : itinéraires et facteurs clés de pratiques innovantes en contexte de précarité. Sambou Ndiaye , Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

, Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal) La contribution des innovations sociales au développement territorial d’un milieu rural fortement dévitalisé: le cas du JAL au Bas-Saint-Laurent (Québec). Majella Simard , Université de Moncton

, Université de Moncton Les territoires forestiers patrimoines mondiaux naturels : entre confinement et émergence des marges. Réflexion à partir du cas des communautés rurales et autochtones riveraines à la réserve forestière du Dja au Cameroun. Fernanda Abanda, Université du Québec en Outaouais

Séance 5B. Processus entrepreneurial et forme organisationnelle : entre mission et utilité sociale

Quelle gestion pour l´innovation sociale : pour une perspective pragmatiste. Carolina Andion et Maurício Serva , Universidade do Estado de Santa Catarina

, Universidade do Estado de Santa Catarina Entre innovation sociale et dérive de mission : réflexions à partir du processus entrepreneurial sur les défis des entreprises sociales hybrides. Vincent Angel , Université de Bordeaux et Julie Hermans , Université Catholique de Louvain

, Université de Bordeaux et , Université Catholique de Louvain L’institutionnalisation des projets d’innovateurs sociaux : le difficile choix de la forme organisationnelle? Isabeau Four, Maricarmen Mérino, France Lavoie et Olivier Corbin-Charland , Centre d'étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté, Collège de Rosemont.

, Centre d'étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté, Collège de Rosemont. Les dimensions déterminantes du capital social dans un contexte de franchise sociale. Maude Léonard et Pascale Lagacé-Brunet, UQAM

Séance 5C Développement durable et transition écologique : le rôle de l’innovation sociale

Les trajectoires d’innovation sociale à l’aune du Transition Management ? Le cas des couches lavables. Victor Bailly , IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

, IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture Atténuation et adaptation au changement climatique dans la Péninsule acadienne : deux réponses régionales à la crise écologique. Julie Guillemot , Université de Moncton

, Université de Moncton L’engagement des entrepreneurs au sein de dynamiques de développement territorial soutenable : le cas du Val de Suse. Marina Soubirou, Université Grenoble Alpes

Université Grenoble Alpes Social innovation and sustainability in tourism: empirical practices and theoretical perspectives. Melissa Moralli, Université de Bologne

Séance 5D Écosystèmes d’innovation sociale au service de la transformation sociale

Les écosystèmes territoriaux d’innovation sociale en France. Les apports d’une approche institutionnaliste de l’innovation sociale appliquée aux Pôles territoriaux de coopération économique. Emmanuelle Besançon , Institut Jean-Baptiste Godin; Sylvain Celle , Université Lille 1; Nicolas Chochoy , Institut Jean-Baptiste Godin; Geneviève Fontaine , Université Paris-Est Marne-la-Vallée; Thibault Guiyon et Yannick Martell , Université Picardie Jules Verne

, Institut Jean-Baptiste Godin; , Université Lille 1; , Institut Jean-Baptiste Godin; , Université Paris-Est Marne-la-Vallée; et , Université Picardie Jules Verne Limites et perspectives des modalités contemporaines du financement de l’innovation sociale : une comparaison de l’écosystème français aux pratiques internationales. Fabienne Pino s, Université de Bordeaux

s, Université de Bordeaux Les fondations philanthropiques face au cimetière de l’innovation sociale : l’observation ethnographique des questions existentielles d’un bailleur de fonds. Sylvain Lefèvre , UQAM et Annabelle Berthiaume , Université McGill

, UQAM et , Université McGill D’une culture de partage à l’innovation sociale : le modèle Sensorica. Amina Yagoubi et Diane-Gabrielle Tremblay, TÉLUQ

Séance 5E -Recherche partenariale et approches narratives : des outils pour appréhender les émergences

The Practical Mechanism of Partnership Research in Taiwan’s Social Innovation Context: A Case Study on University-Community Co-working Space in a Tribe of Eastern Taiwan. Muyi Chou , National Taiwan University

, National Taiwan University Révéler la complexité du soutien à l’action collective en partenariat. Des récits de pratiques d’accompagnement. Ana Gherghel, Caroline St-Louis et Pierre Prévost, Avenir d’enfants

Approches narratives, production des savoirs et construction des sujets. Jacques Caillouette, Chantal Doré et Michèle Vatz Laaroussi , Université de Sherbrooke; Liliana Kremer , Université nationale de Cordoba; Carlos Canal Yáñez , Université nationale de Colombie; Linamar Campos-Flores, Université de Montréal

et , Université de Sherbrooke; , Université nationale de Cordoba; , Université nationale de Colombie; Linamar Campos-Flores, Université de Montréal Pauvreté et exclusion sociale aux antipodes des innovations et transformations sociales. Dinkembi Dimbweni, Université de Kinshasa

13h00 - pause repas

14h

Séance 6A -Capacités transformatrices des innovations sociales et des communs

Émergence et/ou déviance? Une tentative d'approche en termes de complexification. Andrée Kartchevsky, Muriel Maillefert, LADYSS, Université Lyon 3

LADYSS, Université Lyon 3 Étudier les capacités transformatrices des innovations sociales à travers leurs formes de dissémination. Kirsten Koop, Pierre-Antoine Landel et Marie-Christine Fourny , Université Grenoble Alpes

et , Université Grenoble Alpes Les conditions d’émergence de communs porteurs de transformation sociale. Geneviève Fontaine , Université Paris-Est Marne la Vallée

, Université Paris-Est Marne la Vallée L’approche émergeante de l’École d’innovation sociale de l’Université Saint-Paul. Anahi Morales-Hudon, Simon Tremblay-Pépin, Jonathan Durand Folco et Philippe Dufort, Université Saint-Paul

Séance 6B - Mouvements sociaux et transformation sociale

Du « Printemps arabe » au mouvement « Indignados »: déchiffrer la trame de fond d’une dynamique évolutionnaire globale de transformation sociale. Morad Diani, Arab Center for Research & Policy Studies

Center for Research & Policy Studies Public Action and Social Innovation: dilemmas of democratic governance in the System to Guarantee Children and Adolescents Rights (SGDCA) in Florianópolis city, Brazil. Agatha Gonsalves et Caroline Andion , Universidade do Estado de Santa Catarina

et , Universidade do Estado de Santa Catarina Accord sur le terrain du désaccord : les modalités de transformation sociale des projets « innovants » en question. Yannick Martell, Université Picardie Jules Verne

Université Picardie Jules Verne Les conseils municipaux et la politisation des citoyens : quelles transformations des pratiques citoyennes ? Caroline Patsias, UQAM

Séance 6C - Habitat alternatif et inclusion sociale

L'habitat participatif aux prises de l’impératif écologique : une utopie réaliste ? Jeoffrey Magnier , Université de Lille 1, Clersé

, Université de Lille 1, Clersé Les nouveaux Ksour, de nouvelles extensions et une nouvelle forme d'action. Nora Gueliane , École des hautes études en sciences sociales de Paris

, École des hautes études en sciences sociales de Paris Construction of a participative process in migrant environment: communitary integration strategies in the disintegrated “tejido social” of San Nicolas de los Ranchos, Puebla, Mexico. María Blanca Rosa Téllez-Morales et Adahín Analco-Meza , Université autonome de Puebla

et , Université autonome de Puebla Inégalité sociale et mouvements sociaux: le Forum d´occupation urbaine à Porto Alegre. Laís Fernanda de Azevedo Silva et Rosinha Da Silva de Machado Carrion, Université Fédéral du Rio Grande do Sul

Séance 6D - Conceptualisation et évaluation de l’économie sociale

Un cadre conceptuel pour l’entreprise sociale dans une perspective d’économie sociale et solidaire. L’exemple du Québec. Marie J. Bouchard , UQAM; Paulo Cruz Filho , FAE Business School de Curitiba ; Tassadit Zerdani, UQAM

, UQAM; , FAE Business School de Curitiba ; Tassadit Zerdani, UQAM De la reconnaissance à la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial d’innovation sociale : pertinence de l’approche par les outils de gestion: le cas des Sorties Solidaires. Nathalie Schieb-Bienfai t, Caroline Urbain, Nicolas Antheaume , Université de Nantes – LEMNA; Catherine Vargues , Les sorties Solidaires

t, , Université de Nantes – LEMNA; , Les sorties Solidaires Performances des innovations sociales et évaluation de l’utilité sociale. Brahim Dinar, Université Hassan 1er Settat

Évaluer la transformation sociale des innovations sociales : les apories de la Gestion axée sur résultat et les promesses du Temps du projet. Nicolas Chochoy, Institut Jean-Baptiste Godin - Centre de transfert en pratiques solidaires et innovation sociale

Séance 6E - Art et urbanité : initiatives innovantes

Initiatives citoyennes pour l’aménagement d’espaces publics. Une leçon participative pour (ré) apprendre le vivre ensemble. Bahia Kebir , Université Badji Mokhtar d’Annaba

, Université Badji Mokhtar d’Annaba Culture de proximité et développement des communautés : élaboration et application d’une grille d’indicateurs de la vitalité culturelle des quartiers. Juan-Luis Klein , UQAM; Diane- Gabrielle Tremblay , TÉLUQ; Wilfredo Angulo , UQAM; Catherine Lareau , UQAM et Laurent Sauvage , TÉLUQ

, UQAM; Diane- , TÉLUQ; , UQAM; , UQAM et , TÉLUQ L’intervention artistique en urbanisme : des expérimentations innovatrices portées par des entrepreneurs de méthodes. Elsa Vivant et Nadia Arab , École d’Urbanisme de Paris (Université Paris Est)

et , École d’Urbanisme de Paris (Université Paris Est) The Art Hive Science Shop: Breaking New Ground in Community Research Practice. J. Timm-Bottos, Université Concordia; Satoshi Ikeda, Institut Karl Polanyi et Jailson Lima, Collège Vanier (Réseau des Ruches d’Art)

15h30 - pause

15h45 - Plénière 7 Le rôle de la recherche face à la transformation sociale

La co-construction d’une épistémologie socialement innovante pour l’analyse du développement territorial. Réflexions sur vingt ans de recherche-action. Frank Moulaert , KU Leuven et Abid Mehmood , Cardiff University

, KU Leuven et , Cardiff University Vers une analyse de l’effet transformationnel de l’innovation. : la base de données relationnelle du CRISES. Juan-Luis Klein, Marie J. Bouchard, Louise Briand, Benoît Lévesque, Catherine Trudelle , Valérie Michaud, Mathieu Philibert, Martin Petitclerc, Damien Rousselière et Alexandre Duchesne Blondin, CRISES

, Valérie Michaud, Mathieu Philibert, Martin Petitclerc, Damien Rousselière et Alexandre Duchesne Blondin, CRISES La contribution des sciences humaines et sociales à l’innovation sociale : entre consensus et quiproquo. Yanick Lung et Luc Paboeuf, Université de Bordeaux, Crisalidh

17h15 Mot de la fin