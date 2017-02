Résumé

Organisé dans le cadre du Laboratoire international associé (LIA) MediterraPolis, le colloque vise à promouvoir une réflexion interdisciplinaire (sociologie, urbanisme, histoire, géographie et économie) sur les hinterlands - les territoires qui entourent les villes portuaires - dans le contexte des grandes agglomérations en Méditerranée. Au cours des siècles, les hinterlands se sont profondément transformés, dans leurs paysages, leurs habitats et leurs morphologies, avec des ceintures, des fragmentations et des conurbations changeantes, jusqu’à la formation des aires métropolitaines. L’objectif de ce colloque est d’étudier ces évolutions de longue durée, et de développer une réflexion sur les rapports multiples qui lient les villesetleurs hinterlands, observés notamment au prisme des mobilités qui façonnent les territoires métropolitains.