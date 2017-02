Résumé

La VIIe semaine internationale de sociologie est consacrée à la Turquie. Deux conférences porteront sur la période contemporaine : l’anthropologue N. Sirman interviendra sur la vie quotidienne en marge de la loi de populations kurdes déplacées dans le Sud de la Turquie, tandis que la politiste A. Uysal rendra compte d'une face peu connue de la vie politique turque : les actions protestataires des années 1990 à aujourd’hui. Deux historiens proposeront une analyse d’institutions centrales : E. Szureck s’interrogera sur les ressorts culturels et sociaux de la transformation de la langue turque entre 1850 et 1950 et S. Akgönül présentera une socio-histoire comparative de la notion de laïcité en France et en Turquie entre 1923 et aujourd'hui. Enfin le sociologue I. Birkan explorera les enjeux des politiques culturelles de la République turque.