Annonce

Présentation

Les Débats du CAK, rendez-vous mensuel du Centre Alexandre-Koyré, seront de retour, pour leur 7ème saison, à partir du mois de mars 2017.

La formule des ces débats est très simple. À l'occasion de la sortie récente d'un ouvrage d'histoire des sciences et des techniques (au sens large), nous invitons son auteur(e) à débattre avec deux discutants privilégiés, ainsi qu'avec l'ensemble de l'auditoire.

Programme

Mercredi 8 mars 2017, 10h-12h

Interpréter les rêves: une pratique au long cours ?

Débat avec Jacqueline Carroy (EHESS, CAK) et Juliette Lancel (EHESS, CAK)

J. Carroy et J. Lancel (dir.), Clés des songes et sciences des rêves. De l’Antiquité à Freud (Les Belles Lettres, 2016)

Discutants : Jean-Christophe Coffin (Université Paris-Descartes, CAK) et Violaine Sebillotte (Université Paris 1, ANHIMA)

Mercredi 19 avril 201, 10h-12h

Le temps: un objet sociologique ?

Débat avec Thomas Hirsch (EHESS, CRH)

Thomas Hirsch, Le temps des sociétés. D'Emile Durkheim à Marc Bloch (éditions EHESS, 2016)

Discutants : Frédéric Audren (CNRS, CEE) et Sabina Loriga (EHESS, CRH/GEHM)

Mercredi 10 mai 2017, 10h-12h

La science naturaliste japonaise a-t-elle disparu ?

Débat avec Federico Marcon (Princeton University)

Federico Marcon, The Knowledge of Nature and the Nature of Knowledge in Early Modern Japan (University of Chicago Press, 2015).

Discutantes : Antonella Romano (EHESS, CAK) et Annick Horiuchi (CRCAO)

Mercredi 7 juin 2017, 10h-12h

Qu'est-ce qu'une controverse architecturale ?

Débat avec Pascal Dubourg-Glatigny (CNRS, CAK )

Pascal Dubourg-Glatigny, L’architecture morte ou vive : les infortunes de la coupole de Saint-Pierre de Rome au XVIIIe siècle (Collection de l'École française de Rome, 2016)

Discutantes : Olga Medvedkova (CNRS, Centre Jean Pépin) et Valérie Nègre (ATHTTEP, UMR AUsser 3329, ENSA Paris-la Villette)