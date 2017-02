Annonce

Argumentaire

Le Groupe de Recherche en Economie Sociale et Solidaire et le Projet WAGE (Wage Analysis in a Globalising Environment) avec le concours du Bureau International du Travail (bureau de Rabat, bureau d’Alger, bureau du Caire) organisent un colloque international sous le thème « Evolution et problématiques des salaires dans les pays d’Afrique du Nord-Maghreb-Machrek depuis les années 1950/60 » les 20-21-22 mars 2017, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Contexte général et projet WAGE :

En France, le salaire mensuel net moyen est d’environ 2.000 €, mais on constate de grandes différences entre individus. Elles s’expliquent généralement par les différences de qualification, d’âge, de sexe, de taille d’entreprise ou encore de branches économiques (industries, finances, commerces, services publics). Certaines différences sont des inégalités de traitement par rapport au travail réalisé.

On constate aussi d’importants écarts de salaires moyens à l’intérieur de l’Europe (environ de 1 à 3) et entre l’Europe et les pays émergents (de 1 à 7). Ces écarts contribuent à expliquer une partie des mouvements de migration vers l’Europe.

En 2015 un groupe de chercheurs (une quarantaine) s’est formé pour réfléchir aux principales questions autour des salaires. Il a pris le nom de WAGE, pour Wage Analysis in a Globalising Environment (Analyse des salaires dans un environnement globalisé). Il compte déjà une dizaine d’Universités européennes (Paris, Londres, Arras-Lille, Amsterdam, Padoue etc.), associe des économistes, des historiens et bientôt des sociologues. Une dizaine de membres représentent d’autres continents (Maroc, Uruguay, Inde, Malaisie, Russie, etc.).

Il s’appuie sur l’Organisation Internationale du Travail (Genève), qui est l’organisme de l’ONU chargé des questions liées au travail (relations dans l’entreprise, conditions de travail, etc.).

Soutenu par la MESHS de Lille, il a obtenu un financement de l’Agence Nationale de la Recherche (2015-17) et de la Communauté des Universités du Nord-Pas-de-Calais. Il vise un projet européen entre 2017 et 2019.

Il développe 5 principaux axes de recherche : le salaire des jeunes, le salaire des femmes, la convergence mondiale ou régionale des salaires (le rapprochement progressif des salaires moyens entre pays), les salaires et les migrations, la possibilité d’un salaire décent

Il prévoit de créer un site internet dédié aux salaires, un inventaire des publications sur les salaires et des archives concernant leur histoire, une base de données internationales sur les salaires, des notes de recommandation pour les entreprises, les salariés et les pouvoirs publics en vue d’une stratégie salariale plus positive.

Son travail cherche à contribuer à une atténuation des inégalités salariales en général.

Thème principal du colloque

Evolution et problématiques des salaires dans les pays d’Afrique du Nord-Maghreb-Machrekdepuis les années 1950/60

Problématique : les salaires en Afrique du Nord

Evolution des salaires moyens et de leurs modalités de dispersion depuis les années 1950/60. Relations entre qualification et salaires (premium skill) notamment pour les jeunes et les femmes. Rôle du différentiel salarial dans les processus migratoires (internes/externes).

Les pays arabes et d’Afrique septentrionale présentent un certain nombre de caractéristiques spécifiques en matière de salaire : une certaine hétérogénéité et une différenciation inégale des données disponibles,une progression moyenne annuelle depuis les années 2000 supérieure à celle des pays avancés, mais inférieure à celle des pays émergents (notamment d’Asie), des écarts hommes femmes significatifs, un coefficient de Gini plutôt en augmentation, l’interférence constante des questions migratoires avec les marchés nationaux du travail, la question tendue de l’employabilité et du salaire des jeunes, des éléments de complexité dans les relations professionnelles

Les questions salariales dans la région concernée mériteraient d’être approfondies et systématisées, les versions successives des Rapport Mondial sur les Salaires, bisannuel depuis 2008, Genève, BIT, mentionnent régulièrement la nécessité d’une meilleure documentation pour la zone MENA (dernière livraison du Rapport mondialen décembre 2016 pour 2016/2017, téléchargeable en ligne)

On peut citer quelques travaux, rédigés très majoritairement en sciences économiques mais incluant parfois une dimension sociologique ou historique.

Des analyses par pays : Kouider Boualid, « Les politiques des salaires, poursuivies en Algérie : une quête contrariée d’efficience », en ligne, 2012. Pierre-Richard Agénor, Karim El Aynaoui, « Politiques du marché du travail et chômage au Maroc : une analyse quantitative », Revue d’Economie du Développement, 2005, vol. 13, p. 5-51. Mohamed Jellal, « Maroc, salaire minimum, emploi et pauvreté », Avril 2011, in “Morocco minimum wage employment and poverty”, Al Makrîzî, Institut d’Economie,

Munich Personal RePEc Archives, 2012, 21 p, en ligne. Mohammed Ali Marouani,

« Ouverture commerciale et emploi : un modèle d’équilibre général avec salaires d’efficience appliqué à la Tunisie », Revue Economique, 2005/5/1, p. 557-569. Fatma El-Hamidi, “Trade Liberalization, Gender Segmentation and Wage Discrimination: Evidence from Egypt”, 2008, actualisée 2016, http://d-scholarship.pitt.edu/5756/

Des analyses comparatives: Mona Said, “Wage Differentials during Economic Reform and Crisis: evidence from Egypt and Jordan”, Comparative Economic Studies, March 2012, vol. 54, p. 65-101

Des analyses plus générales sur les revenus ou les inégalités : Bibi, S and Nabli, M,

“Income inequality in the Arab region: Data and measurement, patterns and trends”, Middle East Development Journal 1 (2), 2009, p. 275–314, Racha Ramadan, Vladimir Hlasny and Vito Intini, “Inequality Decomposition in the Arab Region: Application to Jordan, Egypt, Palestine and Tunisia”, 4th February 2016, Working paper, 2016. Mthuli Ncube, John Anyanwu and Kjell Hausken, “Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA), African Development Bank

Group, Working Paper Series, n° 195, December 2013

Des analyses de mise en relation des salaires avec d’autres variables: Said, M., and ElHamidi, F. (2005), “Wage Inequality by Education and Sector: Contrasting the Egyptian and Moroccan Experiences in the 1990s”, Twelfth Annual Conference of Economic Research Forum, Cairo December 19-21 2005.

Précisions méthodologiques

Champ du sujet :

Champs : toutes les approches de la question salariale seront prises en compte : évolution des salaires, données statistiques sur les salaires, distribution/répartition des salaires (Gini-Lorenz, écarts inter-déciles), négociations des salaires patronat-syndicatEtat, salaires des jeunes, salaires des femmes, salaires des migrants, stratégie salariale des entreprises, politique salariale de l’Etat ou des pouvoirs publics, existence d’un salaire social ou de compléments sociaux du salaire, éventuellement monographies salariales pour une grande entreprise, un secteur, une ville ou une région

Espace : les pays arabes d’Afrique du Nord, du Maroc à l’Egypte et les pays de la Ligue arabe situé sur le continent africain (dont Mauritanie, Soudan, Somalie). Les propositions de communication sur la bande sahélienne nord (Mali, Niger, Tchad) pourront être examinées avec intérêt. Les communications prévues sur le MoyenOrient (au sein d’un triangle Turquie-Iran-Yémen) seront reportées au colloque 2018 qui s’y déroulera

Périodisation et approches : sont bienvenues les approches économiques récentes depuis les années 1990, les approches historiques depuis 1950-60, en tenant compte de la phase des indépendances, les approches sociologiques sur les questions salariales

Calendrier

Soumission des propositions de papier avant le 28 février 2017 : une page, deux maximum, avec brèves indications de CV (poste, champ de recherche, une ou deux publications)

Rendu définitif des propositions retenues : 05 mars 2017

Envoi d’un résumé et présentation PowerPoint par les communicants aux organisateurs : 18 mars 2017.

Colloque : 20-22mars 2017

Les soumissions doivent être envoyées conjointement aux contacts suivants :

Pr. Michel-Pierre Chélini, Université d’Artois : mpchelini@gmail.com

Pr. Aomar Ibourk, Université Cadi Ayyad Marrakech :aomaribourk@gmail.com

Lieu : Université Cadi Ayyad Marrakech, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Daoudiate B.P. 2380, 40000 Marrakech

Prise en charge : totale ou partielle (selon nombre de réponses) des frais de transport, hébergement et restauration, avec prise en compte particulière des capacités financières des doctorants et des jeunes collègues

Comité d’organisation

Jabrane Amaghouss, Université Cadi Ayyad, Marrakech

Driss Assi , Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Bouchra Bakhouya,Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Belaid Bouikhalene,Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Maroc

Amine Chamkhi, GRES/DARES, Paris, France

Michel-Pierre Chélini,Université d’Artois, Arras, France

Roqia Cherkaoui, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Mohammed El Mansouri, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

EL Mostafa Hettabi, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Aomar Ibourk, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Mourad Maarouf, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Abdelkahar Zahid, Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Maroc

Comité scientifique