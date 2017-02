Résumé

L’histoire de la famille juive est au centre de nombreux travaux récents qui en renouvellent les thématiques et les perspectives, contribuant à faire des études juives un champ disciplinaire à part entière. Nous aborderons un aspect n’ayant jamais été appréhendé de manière systématique et systémique : la transmission patrimoniale. La diversité des coutumes, au sein de communautés modelées par les mouvements migratoires et touchées par les conversions, a probablement eu un impact non négligeable sur les pratiques de la dévolution patrimoniale. Trois thématiques seront abordées au cours de cette journée : culture matérielle et quantification du patrimoine, mariage et la transmission entre les générations, problèmes liés à la dévolution patrimoniale dans le cadre des conversions des juifs.