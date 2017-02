Annonce

Argumentaire

Romancier, journaliste et militant, on retrouve Rodolfo Walsh (1927-1977), tour à tour, dans la grande banlieue de Buenos Aires, enquêtant sur les crimes perpétrés après le coup d’Etat contre Perón, en 1955, puis à La Havane, parmi les fondateurs de Prensa Latina, aux côtés de Gabriel García Márquez, en journaliste et principal rédacteur de CGT, l’organe de l’emblématique CGT des Argentins, sous la dictature de Onganía, pendant de la seconde moitié des années 1960, puistombant sous les balles de la Junte militaire argentine, un an après le putsch de Videla, alors qu’il milite dans la clandestinité au sein de l’organisation politico-militaire Montoneros. Tout en étant profondément ancré dans le panorama argentin de la seconde moitié du XX siècle, marquée par l’antinomie péronisme/anti-péronisme, Walsh est également profondément représentatif du « setentismo latino-américain », ces longues « années 1968 » qui secouent également très intensément, à l’époque, le continent.

A la fois passeur et historien, il est de ceux qui contribuent à façonner une identité nationale. Dans la dispute argentine autour des questions de mémoires, exacerbées par le renversement de Perón en 1955 et plus encore par le coup d’Etat de 1976, Walsh bâtit une contre-histoire, par en bas, à la fois dans ses écrits et sa pratique, paradigmatique, en cela, du débat latino-américain à propos du choix entre le combat de la plume ou/et des armes. Au sein du journal Noticias, entre 1973 et la fermeture du quotidien par le gouvernement péroniste, il forme, dans son sillage, toute une génération d’écrivains et d’essayistes qui marqueront, à leur tour, l’Argentine de l’après-retour à la démocratie. Walsh va également contribuer à rebattre profondément la discussion autour des registres et des formes littéraires dans le Cône Sud, influençant tout aussi bien l’évolution du roman policier que le roman bref et la nouvelle et le journalisme d’enquête.

La Journée d’Etude s’organisera autour de plusieurs pistes, centrées sur Walsh et son legs littéraire mais aussi politique et idéologique dans la mesure où sa trajectoire est un prisme d’analyse des plus éclairants des paradoxes et des contradictions de l’Argentine et de l’Amérique latine de la seconde moitié du XX siècle.

Programme

9h-9h20 Accueil et présentation de la journée

9h20-10h20 Orígenes

Martín LOMBARDO , Université de Savoie Mont Blanc « Rodolfo Walsh, genealogía de un escritor: entre lo fantástico y lo político »

Néstor PONCE, Université Rennes 2 « Rodolfo Walsh y el género policial argentino »

10h20-10h50 Pause café

10h50-12h20 Revolución

Antoine VENTURA , Université Bordeaux Montaigne « Rodolfo Walsh desde la historia y la teoría del testimonio latinoamericano »

Antonio RAMOS RAMÍREZ , Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines « 'El pueblo ardió': un acercamiento al conflicto social tucumano a través de la prensa militante de los setenta »

Jean Baptiste THOMAS, Université de Poitiers « 'Thwara hatta al-Nasr'. Walsh, la lucha armada y la revolución palestina »

12h20-14h00 Déjeuner

14h00-15h30 Compañeros

Elodie CARRERA , Université de Poitiers et de Lille 3 « Walsh y Eloy Martínez. La pasión según Trelew »

Alvar DE LA LLOSA , Université Lyon 2 « Gregorio Selser, un periodista comprometido, pero sin compromisos »

Victoria FAMIN, Université Lyon 2, « Nuevo periodismo latinoamericano. La influencia de Rodolfo Walsh en La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile de Gabriel García Márquez »

15h30-16h00 Pause café

16h-17h Legado

Ludivine THOUVEREZ ALMANSA , Université de Poitiers « La herencia de Rodolfo Walsh en el Estado español: el periodismo de investigación de 1976 a nuestros días »

Tania ROMERO BARRIOS, Université Paris 8 « Gustavo Gorriti y el periodismo narrativo durante el conflicto armado en Perú »

Intervenant-e-s

Elodie Carrera, ATER-Doctorante-Université de Poitiers/Lille 3, CRLA-Archivos-CECILLE

Victoria Famin, MCF, Université Lyon 2, LCE

Alvar de La Llosa, PR, Université Lyon 2, LCE

Martín Lombardo, MCF, Université de Savoie Mont Blanc, LLSETI

Néstor Ponce, PR, Université Rennes 2, ERIMIT-LIRA

Antonio Ramos Ramírez, Docteur, ATER à l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines-Paris-Saclay, CHCSC

Tania Romero Barrios, Doctorante, Paris 8, LER

Jean Baptiste Thomas, MCF, Université de Poitiers, CRLA-Archivos

Ludivine Thouverez Almansa, MCF, Université de Poitiers, MIMMOC

Antoine Ventura, MCF, Université Bordeaux Montaigne, AMERIBER

Comité scientifique