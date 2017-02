Accueil« A Room of One’s Own » : l’apprentissage au féminin

Résumé

L'Institut de recherche en langues et littératures européennes (ILLE) organise un colloque intitulé «"A Room of One's Own" : l'apprentissage au féminin » qui aura lieu les 9 et 10 février 2017. Le spectacle du théâtre « V.W. Une chambre à soi d'après Virginia Woolf » est prévu dans le cadre du colloque à l'amphi Weiss jeudi 9 février à 19h.