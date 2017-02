Résumé

Le Fonds Croix-Rouge française lance son appel annuel à bourses postdoctorales. Cette année, l'appel à candidatures du Fonds comporte deux volets : un « appel général » décliné en trois axes de recherche sur le thème « Réalités et perspectives de la transition humanitaire dans les pays bénéficiaires de l'aide internationale » et deux « appels partenaires » proposant des sujets spécifiques. Le Fonds AXA pour la Recherche finance un programme postdoctoral concernant la « Gestion des risques et action humanitaire ». Le Fonds Compagnie Fruitière attribue une bourse sur le thème « Entrepreneuriat et humanitaire ».