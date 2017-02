Annonce

"L'affaire du CETA", suscitée par le refus Wallon d'entériner certaines dispositions du traité de commerce avec le Canada, trahit une préoccupation montante dans l'Union européenne : prévenir le risque d'une subversion des Etats par les marchés, du politique par l'économique. On y voit une menace pour la préservation de biens et services publics ainsi que pour l'éclosion d'un espace public transnational. La construction européenne est soupçonnée de promouvoir une privatisation de la monnaie, du crédit et de la politique elle-même, tout en obstruant la reconnaissance de biens dont la gestion ne relève ni de l'Etat (biens publics) ni du marché (biens privé) : les biens communs. Cependant, d'autres sensibilités s'alarment de tendances inverses : c'est la crainte d'une immixtion de la Puissance publique dans divers domaines de la vie privée.

Au total, la situation politique de l'Union européenne nous confronte à la question du partage public/privé et de ses "justes critères". En de multiples domaines la question vient à se poser. Sans se prétendre exhaustif,le colloque propose d'en instruire des facettes significatives sous quatre thématiques :

médias, espaces publics

raison publique/conscience privée

l'Union Economique et Monétaire

Biens publics, biens privés, bienscommuns.

Jeudi 23 mars. Le public, le privé, le commun.

8h45 - 9h15 - Accueil café

9h15 - Ouverture du colloque par Jean-Marc Ferry

Panel 1

9h45 - 12h00 Table ronde Médias, espace public

Une approche strictement descriptive de nos espaces publics est-elle possible ? L’analyse du fonctionnement médiatique peut-elle faire abstraction de ce qui, à nos yeux, mériterait le caractère public, et de ce qui, en revanche, reviendrait à la sphère privée ? S’il est vrai que nos évaluations spontanées du fonctionnement médiatique reposent sur une notion intuitive du partage public/privé et de ses « justes critères », comment alors procéder à une clarification de ceux-ci, afin de procurer à la critique une assise réfléchie ?

Gilles ACHACHE , Sciences Po Paris, Institut d'études de marché et d'opinion, Paris, France

, Sciences Po Paris, Institut d'études de marché et d'opinion, Paris, France Daniel DAYAN , CNRS Paris, France

, CNRS Paris, France Isabelle VEYRAT-MASSON, Centre de recherche CNRS et Laboratoire Communication et Politique CNRS Paris, France

Modératrice-discutante : Nathalie SARTHOU-LAJUS, co-rédactrice en chef de la revue Etudes (à confirmer)

12h30 - 14h00 - Pause déjeuner

Panel 2

14h15 - 16h15 - Table ronde Raison publique, conscience privée

Nos constitutions libérales admettent une certaine dissociation entre, d’une part, les normes publiques censées communes aux ressortissants en tant que citoyens, et, d’autre part, les valeurs privées supposées propres à chaque individu en tant que particulier. Cependant, la critique de l’individualisme contemporain voit dans cette dissociation un risque pour l’identité des personnes. On pointe les limites d’un dispositif qui, au nom de la responsabilité, institue une séparation entre la raison publique et la conviction privée, et l’on en appelle à un dépassement du libéralisme politique. Comment relever le défi ? La critique peut-elle, à cet égard, indiquer une voie plausible ?

Julien BARROCHE, Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, France

Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, France Mark HUNYADI , Université catholique de Louvain, Belgique

, Université catholique de Louvain, Belgique Janie PELABAY, Centre de Recherches Politiques de Sciences Po, Paris, France

Centre de Recherches Politiques de Sciences Po, Paris, France En binôme avec : Emilien FARGUES, doctorant à Sciences Po/CEVIPOF

doctorant à Sciences Po/CEVIPOF Modérateur-discutant : Tristan STORME, Faculté de droit et des sciences politiques, Université de Nantes, France

16h15 - 16h45 - Pause-café

16h45-17h30 - Table ronde Raison publique, conscience privée

Vendredi 24 mars. La construction européenne : vers une privatisation du politique ?

Panel 3

9h00 - 10h30 - Table ronde L’Union économique et monétaire (UEM)

Dire que l’Union économique et monétaire fonctionne mal ; qu’en l’état actuel elle enserre les Etats de l’Eurozone dans un carcan, les prive des moyens d’une politique autonome et concertée, enlise les économies nationales dans une forme d’impuissance qui les condamne à la stagnation, c’est là un diagnostic de moins en moins contesté. Mais il présuppose qu’une telle Union existe. Or, rien n’est moins évident. Une critique constructive pourrait-elle esquisser les voies d’une Union économique et monétaire digne de ce nom ?

Frédéric ALLEMAND , Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE), Luxembourg

, Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE), Luxembourg Dany LANG , Université de Paris 13, France

, Université de Paris 13, France Arnaud LECHEVALIER , Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France

, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France Modérateur-discutant : Jean-Marc FERRY, Titulaire de la Chaire de Philosophie de l’Europe à l’Université de Nantes, France, Université libre de Bruxelles, Belgique

10h30 - 11h00 - Pause-café

11h00 - 12h00 Table ronde L’Union économique et monétaire (UEM)

Panel 4

14h15 - 16h15 - Table ronde Bien public, bien privé, bien commun

Dans son ouvrage intitulé « Illusion financière », Gaël Giraud indique que la construction européenne peut être regardée comme une entreprise de privatisation de la monnaie et du crédit. En un sens, ce diagnostic pourrait même s’appliquer au politique européen en général. Mais en ce qui concerne l’UE, l’Etat européen n’est pas nécessairement la bonne alternative au fanatisme du marché. Entre le pôle privé du marché et le pôle public de l’Etat, un Commun européen est-il pensable ?

Massimo AMATO , Université Bocconi de Milan, Italie

, Université Bocconi de Milan, Italie Michaël FOESSEL , Ecole polytechnique, Paris, France

, Ecole polytechnique, Paris, France Gaël GIRAUD, Economiste en chef de l’Agence Française de développement (AFD) et directeur de recherche au CNRS, Paris, France

Modérateur-discutant : Arnauld LECLERC, Faculté de droit et des sciences politiques, Université de Nantes, directeur de la Maison des sciences de l’Homme de Nantes

16h45-18h00 - Table ronde Bien public, bien privé, bien commun

Clôture du colloque

La Chaire de Philosophie de l'Europe

Développer une réflexion théorique et encourager un échange sur les questions européennes – telle est la mission de la Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes. Sous la direction du son titulaire Jean-Marc Ferry, elle vise à promouvoir une meilleure intelligibilité du projet européen, de ses enjeux, de ses principes constitutifs et de ses difficultés. La Chaire de Philosophie de l’Europe a été fondée en 2011 par l’Université de Nantes, le Conseil régional des Pays de la Loire et Nantes-Métropole, et fait aujourd’hui partie du projet d’Alliance Europa. Elle a pour but d’assurer une visibilité académique et une dynamique de collaboration entre disciplines sur l’objet européen.

Au-delà de sa mission de recherche, la Chaire anime les espaces publics locaux, nationaux et internationaux à travers l’association des acteurs de la société civile, et constitue également un soutien à l’européanisation des formations au sein de l’Université de Nantes. En ce sens, elle se veut un lieu de réflexion et de débat qui s’adresse à la fois aux chercheurs, aux étudiants et au grand public.

Alliance Europa

Le colloque est porté par l'Université de Nantes et organisé par la Chaire de Philosophie de l'Europe dans le cadre d'Alliance Europa.



Expliquer l’Europe autrement, telle est l’ambition d’Alliance Europa, stratégie régionale collective pour devenir d’ici 2020 un pôle d’excellence sur l’étude des défis sociétaux, culturels et politiques que doit relever l’Europe en crise face aux processus de mondialisation. Le projet s'inscrit dans le cadre des démarches Recherche-Formation-Innovation (RFI), initiée par la Région des Pays de la Loire pour accompagner les thématiques fortes de son territoire.

Alliance Europa a pour ambition d'ici 2020 de :

Faire émerger un pôle de recherche interdisciplinaire de visibilité européenne ;

Valoriser l’offre ligérienne de formation en études européennes et globales ;

Créer la Fabrique des idées européennes

Alliance Europa est soutenue par un collectif inter-disciplinaires, multi-partenarial et multi-acteurs issu des Pays de la Loire. Elle associe quatre établissements d’enseignement supérieur, des collectivités locales et des associations.