Thèmes

I. Circulations montagnardes d'hommes et de biens

I.1. La conquête de la montagne : des premières occupations humaines à l'anthropisation du milieu

I.2. L’exploitation et la transformation des ressources naturelles I.3. Familles et migrations

II. La montagne entre centre et périphérie

II.1. Montagnes et frontières : protéger et défendre

II.2. Éloignement des pouvoirs et négociations de l’autonomie =

III. Des passages : contraintes et dynamiques

III.1. Les montagnes : frontières naturelles, frontières culturelles

III.2. Chemins de terre et chemins d’eau

III.3. Parler, nommer, cartographier

III.4. Construire le chemin : chemins de fer, tunnels et réseaux divers

IV. Des montagnes explorées, étudiées et représentées

IV.1. Montagnes et montagnards comme objets d’explorations et d’études

IV.2. Circulations des idées religieuses et des arts

IV.3. La montagne, cadre et source d’inspiration

Colloque « Monastères de montagne, des origines à nos jours »

Atelier 1. Occupations, mobilités et échanges dans les Pyrénées occidentales

(laboratoire ITEM-­‐Identités, territoires, expressions, mobilités, Pau)

Atelier 2. Montagne : enracinement, détachement et appropriation (AIHA-­‐ Association internationale pour l'histoire des Alpes et labex ITEM-­‐Innovation et territoires de montagne, Grenoble)

Programme

Lundi 24 avril 2017 -­‐ 14h

Séance d’ouverture

Amphithéâtre

Allocutions officielles

M. Mohamed AMARA, Président de l’université de Pau et des pays de l’Adour

M. François BAYROU, Maire de Pau et président de la communauté d'agglomération

M. Jean-­Jacques LASSÈRE, Président du Conseil départemental des Pyrénées-­‐Atlantiques

M. ALAIN ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine

Mme Michelle BUBENICEK, Directrice de l'École nationale des chartes

M. Maurice HAMON, Président du Comité des travaux historiques et scientifiques

15h Conférence inaugurale

M. Serge BRUNET, professeur d'histoire moderne à l'université Paul-­‐Valéry Montpellier 3, membre du laboratoire CRISES (Centre de recherches interdisciplinaire en sciences humaines et sociales de Montpellier), EA 4424, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, de l'Académie royale des Belles lettres de Barcelone, membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions »

Académie des sciences, lettres et arts d'Agen : Membre

Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers : Membre
Académie Julien Sacaze -­‐ Association pyrénéenne : Secrétaire perpétuel

membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions »

16h Conférence Traverser les montagnes : un défi pour les sociétés, M. Xavier BERNIER, maître de conférences habilité à diriger des recherches en géographie à l'université de Savoie Mont-­‐Blanc, membre du laboratoire EDYTEM (Environnements, dynamiques et territoires de montagne), UMR 5204, CNRS

I.1. La conquête de la montagne : des premières occupations humaines à l'anthropisation du milieu

Lundi 24 avril 2017 14h

salle 14

Président 1 : M. Pierre-­‐Yves MILCENT, maître de conférences en protohistoire à l'université Toulouse -­‐ Jean Jaurès

1) Occupation et anthropisation des espaces de haute montagne dans les vallées de Nuria et Coma de Vaca (Pyrénées orientales, Catalogne) : résultats des recherches archéologiques et patrimoniales

M. Pau OLMOS, postdoctorant à l'Institut catalan d'archéologie classique, Tarragone, Espagne Co-­‐auteurs : Palet, Garcia, Polopnio, Oengo, Riera

2) Occupation et exploitation d’un territoire de haute montagne de la Préhistoire à nos jours : le canyon d’Añisclo (Ordesa, Pyrénées centrales)

M. Rafael LABORDA, doctorant en archéologie à l'université de Saragosse, Espagne Mme Paloma LANAU HERNÁEZ, étudiante en archéologie à l'université de Saragosse, Espagne

3) Essai de géographie protohistorique en contexte de moyenne montagne : enquête en Haute-­‐Auvergne et sur les plateaux limousins (Massif central, France)

Mme Florie-­‐Anne AUXERRE-­‐GÉRON, doctorante en archéologie à l'université Toulouse -­‐ Jean Jaurès, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS

4) Occupation humaine et mise en valeur des massifs du Livradois-­‐Forez (Massif central) du Néolithique au haut Moyen Âge

M. Franck FASSION, docteur en archéologie

5) Évolution des peuplements et paysages anciens dans les massifs du Morvan et du Jura. Confrontation de données paléoenvironnementales, historiques et archéologiques

M. Valentin CHEVASSU, doctorant en archéologie à l'université de Bourgogne-­‐Franche-­‐Comté

Mardi 25 avril 2017 9h

I.1. La conquête de la montagne : des premières occupations humaines à l'anthropisation du milieu

Salle 14

Président 1 : Mme Marianne DESCHAMPS, postdoctorante en préhistoire, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques, espaces et sociétés), UMR 5608, CNRS, université de Toulouse -­‐ Jean Jaurès

Président 2 : Mme Sandrine COSTAMAGNO, directrice de recherche, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS, université Toulouse -­‐ Jean Jaurès, membre titulaire du CTHS, section Préhistoire et protohistoire

1) A cave in the mountains, a camp at the valley. First Human occupations in the Cantabrian Region (Iberian Peninsula)

M. Alvaro ARRIZABALAGA

2) Mobilité territoriale pendant le Paléolithique moyen en contextes discoïdes et Levallois. L’exemple du site de l’Abric Romaní (Barcelona, Espagne) : le niveau M et le subniveau Oa

M. Bruno GÓMEZ DE SOLER, chercheur à l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) et à l'Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espagne
Mme Maria Gema CHACÓN, enseignant chercheur à l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) et à l'Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espagne

Co-­‐auteurs : Bargalló, Romagnoli, Soto, Vallverdú, Vaquero

3) Rien sans les montagnes : le Moustérien de Els Aspres de la Noguera (Pré-­Pyrénées de Lleida)

M. Jorge MARTÍNEZ-­‐MORENO, archéologue à l'université autonome de Barcelone, membre du Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria

Co-­‐auteur : Roy Sunyer

4) Les matières premières lithiques du site moustérien de plein air de Roca San Miguel (Pré-­‐Pyrénées, Huesca)

M. Luis Miguel GARCÍA-­‐SIMÓN, doctorant en préhistoire à l'université de Saragosse, Huesca, Espagne

5) Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur initial en contexte montagnard : les industries lithiques de Gatzarria et leurs implications régionales

Mme Marianne DESCHAMPS, postdoctorante en préhistoire, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques, espaces et sociétés), UMR 5608, CNRS, université de Toulouse -­‐ Jean Jaurès

Co-­‐auteurs : Flas, Eizenberg

6) Exploitation des matières premières lithiques locales et allochtones au Paléolithique moyen récent sur le versant nord pyrénéen

Mme Marianne DESCHAMPS, postdoctorante en préhistoire, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques, espaces et sociétés), UMR 5608, CNRS, université de Toulouse -­‐ Jean Jaurès

Co-­‐auteurs : Miner, Thomas, Chalard, Colonge, Servelle, Mourre

Mardi 25 avril 2017 9h

II.1. Montagnes et frontières : protéger et défendre

Salle 13

1) Barrer ou circuler, le paradoxe montagnard

M. Hugues PAUCOT ingénieur conseil

M. Nicolas FAUCHERRE, professeur des universités en histoire médiévale à l'université Aix-­‐Marseille

2) Un royaume à cheval sur les Pyrénées. La défense de la frontière de la Navarre

Mme Ana ZABALZA SEGUIN professseur des universités en histoire moderne à l'université de Navarre, Pampelune, Espagne, membre de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra et de la Fundación Española de Historia Moderna

3) Une châtellenie royale en vallée de Louron ?

Mme Renée COURTIADE, professeur d'histoire-­‐géographie du secondaire

4) Le mythe fondateur d’Andorre. Le précepte de Charlemagne et la destruction du château de Bragafolls

M. Oliver VERGÉS PONS, doctorant en histoire à l'université autonome de Barcelone, Espagne

5) L’adaptation à la guerre en montagne : la République de Venise et les stradiotes dans le Péloponnèse des années 1460

M. Sébastien MAZOU, doctorant en histoire médiévale à l'université Toulouse -­‐ Jean Jaurès, membre du laboratoire FRAMESPA (France, Amériques, Espagne, sociétés, pouvoirs, acteurs), UMR 5136, CNRS

6) La projection de l'armée royale au travers des Alpes, 1515-­‐1559

M. Julien GUINAND, doctorant en histoire à l'université Lumière-­‐Lyon 2 et professeur d'histoire-­‐géographie dans le Secondaire, membre du LARHA (Laboratoire de recherche historique Rhône-­Alpes), UMR 5190, CNRS

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 9h30

I.2. L’exploitation et la transformation des ressources naturelles

Salle 107

1) Le contrôle du « faîte » des Vosges. Aspects politiques et économiques à l'aube des Temps modernes

M. Jean-­‐Marie YANTE, professeur d'histoire émérite de l'université catholique de Louvain, Belgique, Académie nationale de Metz : Membre, Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine à Metz : Membre

2) « Pax Avant » : du tribu des génisses à la construction du territoire

Mme Patricia HEINIGER-­‐CASTERET, maître de conférences en anthropologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour, membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002

3) Une race écartelée ? Les enjeux sociaux, économiques et politiques des bovins de Villard-­‐de-­‐Lans (Isère) de la seconde moitié du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale

M. Gilles DELLA VEDOVA, enseignant dans le secondaire, docteur en histoire et chercheur associé au Laboratoire d'études rurales, université Lumière-­‐Lyon 2

4) Du vin antique sur un versant haut-­‐savoyard ? Le vignoble et le pressoir de Versoie à Thonon-­‐les-­‐Bains

M. Christophe LANDRY, archéologue chargé d'opération et de recherche à l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), membre du laboratoire ARAR (Archéologie et archéométrie), UMR 5138, CNRS

M. Christophe CLOQUIER, conservateur de la bibliothèque centrale du service de santé des armées, chercheur associé au LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris), UMR 8589, CNRS, université Panthéon-­‐Sorbonne

6) De l’alpage au lac. Le pastoralisme dans la seigneurie de Meillerie (XIIIe – XVIIIe siècles)

Mme Sidonie BOCHATON, doctorante en archéologie médiévale à l'université Lumière-­‐Lyon 2, membre du laboratoire ARAR (Archéologie et archéométrie), UMR 5138

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 9h30

III.3. Parler, nommer, cartographier

Salle 13

1) Des sommets des Pyrénées à la cartographie de la Grèce

Mme Suzanne DÉBARBAT, astronome titulaire honoraire de l'Observatoire de Paris, membre de l'Union astronomique internationale

2) Henri Vallot (1853-­‐1922) et la Commission de topographie du Club alpin français

Mme Annie LAGARDE-­‐FOUQUET, ingénieur en retraite, spécialiste en information scientifique et technique

3) Les frontières franco-­‐espagnole et franco-­‐andorrane : représentations cartographiques divergentes et évolution vers une ligne numérique commune

M. Michel BACCHUS, ingénieur en chef honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts, membre titulaire du CTHS, section « Sciences géographiques et environnement »

4) Accords pyrénéens entre points, flèches et zones : les « lies et passeries » au crible de nouvelles méthodes de visualisation

Mme Mélanie LE COUÉDIC, docteur en archéologie, ingénieur de recherche en analyse de sources, membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002 et membre associée au laboratoire CITERES-­‐LAT (Cités, territoires, environnement et sociétés-­Laboratoire archéologie et territoires), UMR 7324, université de Tours François-­Rabelais, CNRS

5) Caminos de ida y vuelta en el Pirineo Occidental : s. XIII -­‐ XVII

Mme Susana HERREROS-­‐LOPETEGUI, técnico Superior del Archivo General de Navarra
Mme Eloisa RAMIREZ-­‐VAQUERO, professeur d'histoire médiévale à l'université de Navarre, Pamplona, Espagne

M. Bernat ARROUS, professeur de langue d'Oc dans le secondaire, formateur en occitan à l'ESPE (École supérieure du professorat et de l'éducation), membre de l'Institut d'estudis aranesi-­‐Acadèmia aranesa dera lengua occitana

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 9h30

IV.1. Montagnes et montagnards comme objets d’explorations et d’études

Salle 11

1) Quelle est l'origine des montagnes ?

M. Alain COUTELLE, professeur émérite des universités en géologie, membre émérite du CTHS, section « Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle »

2) Jean-­‐André Deluc (1727-­‐1817), pionnier genevois de l’exploration alpine

Mme Sabine KRAUS, doctorante en histoire et civilisations à l'EHESS (École des hautes études en sciences sociales)

3) Des nouvelles des cimes. Les échanges naturalistes sur la montagne au XVIIIe siècle

Mme Émilie-­‐Anne PEPY, maître de conférences en histoire à l'université Savoie-­‐Mont-­‐Blanc

4) La montagne comme lieu d’instruction et de savoirs. Plus qu’une tradition, un héritage à transmettre

Mme Angélique BLANC-­‐SERRA, docteure en sciences de l'éducation

5) Des quilles en montagne : entre topos, représentation et stratégie identitaire

Mme Mathilde LAMOTHE-­‐CASTAGNOUS, docteure en ethnologie

6) Les Apennins comme espace d'expérimentation d'une nouvelle approche méthodologique à l'histoire de l'art : la naissance de la notion de « Bene culturale »

Mme Sandra COSTA, professeur-­‐associé à l'Alma Mater Studiorum, université de Bologne, Italie, membre titulaire du CTHS, section « Archéologie et histoire de l'art des civilisations médiévales et modernes »

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 9h30

Colloque « Monastères de montagne, des origines à nos jours »

Salle 114

1) Autour de la croix monastique vosgienne : anthropisation et occupation du sol avant l’an Mil

M. Charles KRAEMER, archéologue, docteur en histoire, ingénieur de recherche au laboratoire HISCANT-­‐MA (Histoire et cultures de l'Antiquité et du Moyen Âge), EA 1132, université de Lorraine, Nancy

2) À propos des « déserts » dans les anciens diocèses de Clermont et du Puy : enquête sur l'anthropisation des territoires investis par les Cisterciens

Mme Emma BOUVARD, docteur en archéologie médiévale, attachée de conservation du patrimoine au service archéologie de la ville de Lyon, membre des laboratoires ARAR (Archéométrie et archéologie) UMR 5138 et ADES (Anthropologie bioculturelle, droit, éthique et santé), UMR 7268, Aix-­‐Marseille université, CNRS

3) Evidencias arqueológicas de un monasterio de los siglos VI-­‐ VII en el Prepirineo catalán : Santa Cecilia de Els Altimiris

Mme Marta SANCHO PLANAS, professeur des universités en histoire médiévale à l'université de Barcelone, secrétaire de l'IRCUM (Institut de Recerca en Cultures Medievals), éditrice de Summa (Revista de Cultures Medievals)

4) Entre montañas y valles : estudio de la ubicación geográfica de los monasterios del Pirineo catalán antes del año mil

M. Xavier COSTA BADIA, doctorant boursier en histoire médiévale à l'université de Barcelone, Espagne Mardi 25 avril 9h30

Atelier 1. Occupations, mobilités et échanges dans les Pyrénées occidentales

Salle 105

1) La fréquentation des grottes pyrénéennes de la Protohistoire à l’époque romaine : une forme d’occupation temporaire à plusieurs visages

Mme Leticia TOBALINA PULIDO, doctorante en cotutelle, membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour

M. Alain CAMPO, chercheur au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour

chercheur au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour M. Benoit PACE, doctorant en archéologie

2) Une forme originale d’établissements ruraux de piémonts : nouveaux regards sur la question des campements de piémonts pyrénéens durant la Protohistoire et l’époque romaine

M. Benoit PACE, doctorant en archéologie

M. Jean-­‐François CHOPIN, archéologue à l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) et au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour

3) Comment caractériser la nature des occupations temporaires de piémont ? : l’apport des faciès céramiques

M. François RÉCHIN, professeur en archéologie romaine et histoire ancienne à l'université de Pau et des pays de l'Adour, coordinateur du projet POEM (Pyrénées occidentales, échanges, mobilités)

Mme Audrey DUREN, doctorante en archéologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour

4) L’apport des analyses anthropologiques

M. Rémy BERDOU, doctorant en histoire et vice-­‐président étudiant à l'université de Pau et des pays de l'Adour, secrétaire local de l'organisation du 142e congrès

5) Entre utilité(s) et multi-­‐usage : le territoire historique des atandes à l’épreuve des questions environnementales contemporaines

M. Dominique CUNCHINABE, doctorant en anthropologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour, membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002 Mardi 28 avril – 9h30

Salle 12

Atelier 2. Montagne : enracinement, détachement, appropriation

A.2.a. Identités revendiquées, abandonnées, reniées

1) Le Dialogue du Montagnard et du Planan ou la revendication d'une identité par la montagne au XVIe siècle

M. Stéphane GAL, Université Grenoble Alpes-­‐ UMR LARHRA

2) Entre passages et blocages : luttes d'identité territoriale en Val de Suse entre le XVIe et le XXIe siècle

Mme Marie-­‐Christine FOURNY, Université Grenoble Alpes-­‐ UMR PACTE

3) Analyse du discours de la circulation en montagne : l'influence de John Ruskin sur la géographie alpine

Mme Samia OUNOUGHI, Université Grenoble Alpes

Table ronde autour d’un atelier TELIMEP du Labex ITEM-­‐ UGA

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 13h30

I.1. La conquête de la montagne : des premières occupations humaines à l'anthropisation du milieu

Salle 14

Président 1 : Mme Caroline RENARD, chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire TRACES (Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, université Toulouse -­‐ Jean Jaurès

Président 2 : M. Josep Maria FULLOLA PERICOT, professeur de préhistoire à l'université de Barcelone, Espagne, membre titulaire étranger du CTHS, section Préhistoire et protohistoire

1) Présence humaine sur le site de plein air du Paléolithique supérieur de Montlleó (La Cerdagne, Lleida) : nouvelles données

M. Javier MANGADO LLACH, maître de conférences en archéologie préhistorique à l'université de Barcelone, Espagne Co-­‐auteurs : Sánchez de la Torre, Langlais, Rodriguez, Mercadal, Fullola Pericot

2) Les Pyrénées au cours du Dernier Maximum Glaciaire. Nouvelles données sur l'occupation du piémont pyrénéen à partir du réexamen des industries solutréennes de l'abri des Harpons (Lespugue, Haute-­‐Garonne)

Mme Caroline RENARD, chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire TRACES (Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, université Toulouse -­‐ Jean Jaurès

Co-­‐auteur : Ducasse

3) Le niveau III (galerie) de la grotte de Llonin (Asturies, Espagne). Caractérisation technologique et typologique de l’industrie lithique et osseuse

M. Marco DE LA RASILLA VIVES, professeur de préhistoire à l'université d'Oviedo, Espagne

Mme Elsa DUARTE MATÍAS, doctorante en archéologie à l'université d'Oviedo, Espagne

Co-­‐auteurs : Aura Tortosa, Pérez Ripoll, Sanchis Serra, Carríon Marco, Rodríguez Otero

4) La montagne et le littoral : un nomadisme provençal ? L’apport de la séquence paléolithique supérieur des Prés de Laure (Var, France)

M. Antonin TOMASSO, post-­‐doctorant en archéologie préhistorique de l'université de Liège, Belgique, membre de Traceolab

Co-­‐auteurs : Guillaume Porraz (CNRS ArScAn), Patrick Simon (Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco) et Louise Purdue (CNRS CEPAM).

5) Réflexions sur l’organisation des sociétés tardiglaciaires des Alpes du Nord françaises (17000-­‐12000 CalBP)

M. Ludovic MEVEL, archéologue chargé de recherche au CNRS

6) Exploitation of montane environments during the Magdalenian in Coímbre cave (Asturias, Northern Iberian Peninsula)

M. David ALVAREZ-­‐ALONSO, Doctor in Prehistory, professor UNED-­‐Asturias

Co-­‐auteurs : María de Andrés-­‐Herrero, Yravedra, José Jordá Pardo, Alvaro Arrizabalaga

7) Tracer la mobilité humaine des chasseurs-­‐cueilleurs de la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, Espagne) par l’étude des matières premières lithiques

Mme Marta SANCHEZ DE LA TORRE, post-­‐doctorante IdEx (Initiative d'excellence), IRAMAT-­‐CRP2A (Institut de recherche sur les archéomatériaux–Centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie), UMR 5060, CNRS, université Bordeaux Montaigne, SERP (Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques), Universitat de Barcelona, Espagne

Co-­‐auteurs : Mangado llach, Fullola Pericot, Le Bourdonnec, Dubernet, Gratuze

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 14h

I.2. L’exploitation et la transformation des ressources naturelles

Salle 107

Président 1 : M. Jean-­‐Pierre GÉLY, chercheur associé à l'université Panthéon-­‐Sorbonne, LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris), UMR 8589, membre titulaire du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle

1) Les échelles pour l’analyse comparée des activités liées aux ressources naturelles dans les Pyrénées

Mme Natalia MANSO DE ZÚÑIGA PALLARÉS, doctorante en géographie à l'université de Saragosse, Espagne

2) Le pasteur Oberlin au Ban de la Roche (1760-­‐1826) : un homme des Lumières pionnier de l’économie de montagne

Mme Marie-­‐Noële DENIS, ethnologue, chargée de recherche honoraire au CNRS

3) Encadrer une coutume migratoire : l’exemple de la transhumance

M. Henri PINOTEAU, conservateur du patrimoine responsable du pôle Agriculture et PTT (Postes, télégraphes, téléphones) aux Archives nationales

4) Remploi et mobilité des bois de construction dans le bâti subalpin médiéval et moderne : le cas du massif du Mercantour (Alpes françaises)

M. Vincent LABBAS, doctorant en archéologie à l'université Aix-­‐Marseille, membre du LA3M (Laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée), UMR 7298, CNRS

5) Les circulations du bois dans le Vercors nord au XIXe siècle : l'histoire d'une dépossession ?

M. Gilles DELLA VEDOVA, enseignant dans le secondaire, docteur en histoire et chercheur associé au Laboratoire d'études rurales, université Lumière-­‐Lyon 2

6) Le bois de construction des Alpes du Sud : une ressource mise en œuvre localement et exportée. Apports dendrochronologiques et textuels

Mme Lisa SHINDO, dendrochronologue, chercheuse associée au centre Camille Jullian, UMR 7299, CNRS

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 14h

II.1. Montagnes et frontières : protéger et défendre

Salle 13

Présidente 1 : Mme Nicole LEMAITRE, professeur émérite d'histoire moderne de l'université Panthéon-­‐Sorbonne, membre de l'IHMC (Institut d'histoire moderne et contemporaine), membre du CTHS, présidente de la section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions

1) Modane, une communauté fourrier des armées à l’époque moderne

M. Julien ALERINI, professeur agrégé en histoire et informatique, enseignant à l'université Panthéon-­Sorbonne, Société savoisienne d'histoire et d'archéologie : Membre

2) Les cols des Carpates et les mouvements de troupes dans la Transylvanie des XVIe et XVIIe siècles

M. Dénes HARAI, docteur en histoire de l’université Paris 1 -­‐ Panthéon-­‐Sorbonne, chargé de l’aide au montage des projets de recherche à l’EPHE (École pratique des hautes études), Paris, membre de l'IHMC (Institut d'histoire moderne et contemporaine), UMR 8066, CNRS, directeur de la collection « Histoire hongroise » aux éditions l'Harmattan Société Henri IV : Membre du conseil d'administration

3) Les fusiliers de montagne dans les Pyrénées (1689-­‐1697)

M. Pascal ARNOUX, docteur en histoire moderne de l'université Panthéon-­‐Sorbonne

4) La levée des troupes de montagne à l'armée des Pyrénées en 1793. Entre particularismes et intégration d'une culture tactique

M. Bernard GAINOT, maître de conférences honoraire à l'Institut d'histoire de la Révolution française, université Panthéon-­‐Sorbonne, membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions »

5) Des troupes alpines aux troupes de montagne (1888-­‐2012). Histoire d'un processus de légitimation professionnelle et d'affirmation d’une identité militaro-­territoriale

M. Florent MÉZIN, docteur en histoire contemporaine à l'université de Grenoble, chercheur associé au LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-­‐Alpes), enseignant d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique dans le Secondaire

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 14h

IV.1. Montagnes et montagnards comme objets d’explorations et d’études

Salle 11

Président 1 : Mme Sandra COSTA, professeur-­‐associé à l'Alma Mater Studiorum, université de Bologne, It

1) Voyages pittoresques dans les anciennes Pyrénées (XIXe siècle). Déambulations romantiques et iconographie de la montagne

Mme Viviane DELPECH, chargée de cours en histoire de l'art et archéologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour, associée au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, Société d'études basques -­‐ Bayonne : Membre

2) Une reVision du Pyrénéisme pour le XXIe siècle

M. Manel ROCHER, directeur et fondateur du PyrenMuseu, Salardú, Espagne

3) La circulation d’une légende épique de fondation sur les chemins de Saint-­Jacques : la légende de Dame Carcas et ses adaptations pyrénéennes, ibériques et occitanes

M. Gauthier LANGLOIS, professeur d'histoire-­‐géographie, Société d'études scientifiques de l'Aude : Membre, Académie des arts et sciences de Carcassonne : Membre

4) Circulations savantes et production des identités territoriales. Le cas des Pyrénées ariégeoises (1880-­‐1930)

M. Arnauld CHANDIVERT, maître de conférences en ethnologie à l'université Paul-­‐Valéry, Montpellier 3, membre du CERCE (Centre d’études et de recherches comparatives en ethnologie), EA 4584

5) Pensée ésotérique et montagne à la Renaissance : François de Foix-­‐Candale (1512-­‐1594), Pierre-­‐Victor Palma-­‐Cayet (1525-­‐1610) et le pic du Midi d’Ossau

M. Thierry ISSARTEL, professeur agrégé et docteur en histoire moderne, professeur de chaire supérieure, khâgne du lycée Louis-­‐Barthou, Pau, chargé de cours et chercheur associé au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour, Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre

6) François de Plantade et la naissance de la vocation astronomique du pic du Midi

M. Jean-­‐Michel FAIDIT, enseignant, rédacteur en chef de la revue Planetariums Académie de Nîmes : Membre correspondant

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 14h

Colloque « Monastères de montagne, des origines à nos jours »

Salle 114

Président 1 : M. Daniel LE BLÉVEC , professeur émérite des universités en histoire de l'Occident médiéval, membre du CEMM (Centre d'études médiévales de Montpellier), EA 4583, membre titulaire du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations médiévales, Académie des sciences, lettres et arts de l'Ardèche -­‐ Académie du Vivarais. Centre d'études historiques de Fanjeaux. Société d'histoire religieuse de la France. Société Mabillon. Société nationale des antiquaires de France.

, professeur émérite des universités en histoire de l'Occident médiéval, membre du CEMM (Centre d'études médiévales de Montpellier), EA 4583, membre titulaire du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations médiévales, Académie des sciences, lettres et arts de l'Ardèche -­‐ Académie du Vivarais. Centre d'études historiques de Fanjeaux. Société d'histoire religieuse de la France. Société Mabillon. Société nationale des antiquaires de France. Président 2 : M. Patrick DEMOUY, professeur émérite d'histoire du Moyen Âge à l'université de Reims Champagne-­Ardenne, membre du CTHS, vice-­‐président de la section Histoire et philologie des civilisations médiévales, Académie nationale de Reims. Centre d'études, de recherche et d'histoire compostellanes. Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne -­‐ Académie de Châlons. Société d'histoire des Ardennes. Société d'histoire religieuse de la France. Société de l'histoire de France. Société des historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public. Société nationale des antiquaires de France.

1) Athos : ancrage territorial d'une communauté monastique

M. Pierre-­‐Yves PÉCHOUX, professeur agrégé de géographie, ancien expert de l'UNDP (United Nations Development Programm) à Chypre, ancien maître de conférences de l'université Toulouse-­‐Jean Jaurès, ancien directeur du Centre de recherches sur le Moyen Orient contemporain à Beyrouth, Société de géographie de Toulouse : Président, Association de géographes français : Membre

2) D’une sainte montagne à une autre. L’attraction des centres monastiques montagnards à Byzance du IXe au XIIe siècle

Mme Lucile HERMAY, doctorante en histoire byzantine à l’université Paris-­‐Sorbonne, ATER (attachée temporaire à l’enseignement et à la recherche) en histoire médiévale à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense

3) Cherchez la femme... sur le mont Athos

Mme Diane PASQUIER-­‐CHAMBOLLE , professeur d'histoire géographie au collège, docteur en histoire byzantine 4) Des moines et des sapins ? Implantations monastiques et mise en valeur de la Haute-­‐Chaîne jurassienne au Moyen-­‐Âge

, professeur d'histoire géographie au collège, docteur en histoire byzantine 4) Des moines et des sapins ? Implantations monastiques et mise en valeur de la Haute-­‐Chaîne jurassienne au Moyen-­‐Âge M. Valentin CHEVASSU, doctorant en archéologie à l'université de Bourgogne-­‐Franche-­‐Comté

Mardi 25 avril -­‐ 14h

Atelier 1. Occupations, mobilités et échanges dans les Pyrénées occidentales

Salle 105

Président 1 : M. Ange ROVERE , professeur émérite du lycée Giocante de Casabianca de Bastia, membre titulaire du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent, Association des chercheurs en sciences humaines-­‐domaine corse. Association pour le développement des études corses et méditerranéennes. Société des sciences historiques et naturelles de la Corse.

, professeur émérite du lycée Giocante de Casabianca de Bastia, membre titulaire du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent, Association des chercheurs en sciences humaines-­‐domaine corse. Association pour le développement des études corses et méditerranéennes. Société des sciences historiques et naturelles de la Corse. Président 2 : M. François RÉCHIN, professeur en archéologie romaine et histoire ancienne à l'université de Pau et des pays de l'Adour, coordinateur du projet POEM (Pyrénées occidentales, échanges, mobilités)

1) À la recherche des structures pastorales d’altitude : les cayolars souletins entre sources écrites et archéologiques

Mme Mélanie LE COUÉDIC, docteur en archéologie, ingénieur de recherche en analyse de sources, membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002 et membre associée au laboratoire CITERES-­‐LAT (Cités, territoires, environnement et sociétés-­Laboratoire archéologie et territoires), UMR 7324, université de Tours François-­Rabelais, CNRS

A.1.b. Nature et organisation des échanges

2) Échanges artistiques autour de l’aire pyrénéenne durant la Protohistoire : transferts de biens, transferts de savoir-­‐faire ?

Mme Vanessa RODRIGUES, doctorante en archéologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour, membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002

3) Les échanges au long cours : les produits méditerranéens dans les Pyrénées occidentales et leurs abords à la fin du Second âge du Fer

M. Giuseppe INDINO, doctorant en histoire de l'art à l'université de Pau et des pays de l'Adour en cotutelle avec l'université Ca' Foscari de Venise, membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002

4) La monnaie, témoin des échanges transpyrénéens à l’époque romaine

M. Alain CAMPO, chercheur au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour

5) Réseaux d’échanges dans les Pyrénées et leurs piémonts à l’époque romaine

M. François RÉCHIN, professeur en archéologie romaine et histoire ancienne à l'université de Pau et des pays de l'Adour, coordinateur du projet POEM (Pyrénées occidentales, échanges, mobilités) mardi 25 avril 14h

Mardi 25 avril – 14h

Atelier 2. Montagne : enracinement, détachement et appropriation

A.2.b. La terre, l’argent, les métiers : valeur réelle et symbolique

Salle 12

Président 1 : M. Michel BACCHUS, ingénieur en chef honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts, membre titulaire du CTHS, section Sciences géographiques et environnement, Association française de topographie., Société française d'onomastique.

1) Une miette de terrain, à n’importe quel prix-­‐ Una briciola di terra, a qualunque prezzo

Mme Patrizia AUDENINO, professeur en histoire des migrations à l'université de Milan, membre de la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (Sissco) et de la Società Italiana di Demografia Storica (Sides)

2) Mobilité et ancrage local : les enjeux des confréries à Turin au XVIIIe siècle.

Mme Nicoletta ROLLA, Université de Turin

3) L’appartenance des absents. La mobilité enracinée des marchands migrants dans les montagnes de la Suisse italienne (XVIIIe s.)

Mme Francesca CHIESI ERMOTTI, docteur en histoire, boursière post-­‐doctorante à l'université de Genève, Suisse

4) Les manœuvres militaires en montagne (1879-­‐1914) : un exemple de circulation organisée

M. Vincent ARPIN

5) Circulations de migrants et circulations financières : les chemins de l’intégration. Alpes italiennes et économies urbaines, XVIe-­‐XVIIIe siècles

M. Luigi LORENZETTI, professeur d'histoire économique à l'Académie d'architecture de Mendrisio, Suisse, membre de Labisalp (Laboratoire d'histoire des Alpes) à l'université de Suisse italienne et de l'Institut d'études italiennes, Association internationale pour l'histoire des Alpes : Président

Mardi 25 avril 2017 -­‐ 17h30

‐ Conférence 3

Amphithéâtre

Circulation et production inter et transpyrénéennes, vers 1660-­‐1789. Laines et draperies

M. Jean-­‐Michel MINOVEZ, professeur des universités en histoire moderne à l'université Toulouse -­‐ Jean Jaurès, membre du FRAMESPA (France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs), UMR 5136, CNRS, Société des études du Comminges : Membre

Mercredi 26 avril 2017 -­‐ 9h

I.1. La conquête de la montagne : des premières occupations humaines à l'anthropisation du milieu

Salle 14

Président 1 : M. Jean-­‐Marc PÉTILLON, chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, université Toulouse -­‐ Jean Jaurès Archéologies. Groupe archéologique des Pyrénées occidentales. Groupe audois d'études préhistoriques. Préhistoire du Sud-­‐Ouest. Société des amis du musée national de la Préhistoire et de la recherche archéologique. Société préhistorique française.

1) Montlleó, le passage du symbolisme à travers les montagnes

M. Juan Luis FERNANDEZ MARCHENA , doctorant boursier en archéologie à l'université de Barcelone, membre du SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques), Universitat de Barcelona et de l'IPHES (Institut català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), Tarragona, Espagne

, doctorant boursier en archéologie à l'université de Barcelone, membre du SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques), Universitat de Barcelona et de l'IPHES (Institut català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), Tarragona, Espagne Mme Gala GARCIA-­‐ARGUDO , étudiante en préhistoire à l'université de Tarragone, membre de l'IPHES (Institut català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), Tarragona et du SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques), Universitat de Barcelona, Espagne

, étudiante en préhistoire à l'université de Tarragone, membre de l'IPHES (Institut català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), Tarragona et du SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques), Universitat de Barcelona, Espagne Co-­‐auteurs : Mangado Llach, Sánchez de la Torre, Mas, Mercadal, Maria Fullola

2) Nouvelles données sur le peuplement pionnier de l’Azilien en Andorre

M. Michel MARTZLUFF , préhistorien, maître de conférences à l'université de Perpignan-­‐Via Domitia, membre du laboratoire HNHP (Histoire naturelle de l'homme préhistorique), UMR 7194, CNRS, Association archéologique des Pyrénées-­‐Orientales : Président

, préhistorien, maître de conférences à l'université de Perpignan-­‐Via Domitia, membre du laboratoire HNHP (Histoire naturelle de l'homme préhistorique), UMR 7194, CNRS, Association archéologique des Pyrénées-­‐Orientales : Président Co-­‐auteurs : Turru, Remolins Zamora, Giresse

3) Diversité ou unité : systèmes de complémentarité dans l’organisation de la subsistance des chasseurs-­‐cueilleurs du Mésolithique de la face sud des Pré-­Pyrénées

M. Jorge MARTÍNEZ-­‐MORENO , archéologue à l'université autonome de Barcelone, membre du Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria

, archéologue à l'université autonome de Barcelone, membre du Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria Co-­‐auteurs : Roda Gilabert, Roy Sunyer, Vega Bolivar, Mora Torcal

4) Les Pyrénées mésolithiques, un territoire encore à explorer ?

M. Nicolas VALDEYRON, professeur des universités en préhistoire à l'université Toulouse -­‐ Jean Jaurès, directeur-­adjoint du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS, Archéologies : Membre, Préhistoire du Sud-­‐Ouest : Comité scientifique

5) La transition Mésolithique-­‐Néolithique dans les Pré-­‐Pyrénées centrales : l'abri de l'Esplugon (Billobas-­‐Sabiñánigo, Huesca)

Mme Pilar UTRILLA , professeur de préhistoire à l'université de Saragosse, Espagne

, professeur de préhistoire à l'université de Saragosse, Espagne M. Alberto OBÓN ZÚÑIGA, étudiant en archéologie à l'université de Saragosse, Espagne Co-­‐auteur : Berdejo

6) Des habitations de haute montagne de l’âge du Bronze au cirque de Troumouse, Gèdre (Hautes-­‐Pyrénées) : premiers résultats

M. Guillaume SAINT-­‐SEVER, post-­‐doctorant en archéologie, membre associé au laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS, université Toulouse -­‐ Jean Jaurès

Mercredi 26 avril 2017 -­‐ 9h30

I.2. L’exploitation et la transformation des ressources naturelles

Salle 107

Président 1 : M. Alain COUTELLE, professeur émérite des universités en géologie, membre émérite du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle, Comité français d'histoire de la géologie. Société d'étude et de protection de la nature en Bretagne -­‐ Bretagne vivante. Société géologique de France.

1) « Crags, caves and cows ». Exploitation des matériaux de construction dans le Puy-­‐de-­‐Dôme durant le Moyen Âge et les Temps modernes

Mme Claudia SCIUTO, postdoctorante en archéologie à l'université d'Umeå, Suède, membre du laboratoire d'archéologie environnementale

2) Les outils macrolithiques : 5000 ans d’exploitation dans les Vosges

M. Florent JODRY, archéologue macrolithicien au centre archéologique INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) de Strasbourg, membre d'ArcHiMédE (Archéologie et histoire ancienne, Méditerranée -­‐ Europe), UMR 7044, CNRS, université de Strasbourg

3) Exploitation d’une pierre de taille méconnue dans le bâti médiéval de Cerdagne : la brèche schisteuse à ciment siliceux rouge du Puigmal

M. Michel MARTZLUFF, préhistorien, maître de conférences à l'université de Perpignan-­‐Via Domitia, membre du laboratoire HNHP (Histoire naturelle de l'homme préhistorique), UMR 7194, CNRS Association archéologique des Pyrénées-­‐Orientales : Président

4) Séchage des figues, initiative du colonisateur dans les montagnes de Kabylie : un exemple de circulation des idées en contexte colonial (1935-­‐1950)

Mme Isabelle CHIAVASSA, conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales d'outre-­‐mer, Aix-­‐en-­Provence, chercheuse associée au GRHIS (Groupe de recherches en histoire), université de Rouen, EA3831, Société de l'École des chartes : Membre, Mémoire industrie et patrimoine en Provence : Membre

5) Les animaux victimes des circulations européennes aux XIXe et XXIe siècles dans l’Atlas tellien et saharien

Mme Virginie MUXART docteur en lettres et en histoire, chercheur associé au laboratoire PLEIADE (Centre de recherches pluridisciplinaires en lettres, sciences de l’homme et des sociétés), EA7338, université Paris 13-­‐Sorbonne Paris Cité, professeur certifié de lettres modernes en collège, membre de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, Société française pour l'étude et la protection des mammifères : Membre

docteur en lettres et en histoire, chercheur associé au laboratoire PLEIADE (Centre de recherches pluridisciplinaires en lettres, sciences de l’homme et des sociétés), EA7338, université Paris 13-­‐Sorbonne Paris Cité, professeur certifié de lettres modernes en collège, membre de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, Société française pour l'étude et la protection des mammifères : Membre M. Mourad AHMIM, docteur en biologie, enseignant-­‐chercheur à la faculté des sciences et de la vie de l'université Abderrahmane Mira, Bejaia, Algérie

6) Quelles transformations économiques pour les deux villes montagneuses d’el Maine et Bathia en Algérie entre 1990-­‐2015 ?

M. Azzedine MADANI , maître de conférences en géographie et aménagement du territoire à l'université Djilali Bounaama, Khemis Miliana, Algérie

, maître de conférences en géographie et aménagement du territoire à l'université Djilali Bounaama, Khemis Miliana, Algérie M. Khelifa AMOKRANE, enseignant chercheur chargé de cours au département de géographie de l'université Es-­Senia, Oran, Algérie

Mercredi 26 avril 2017 -­‐ 9h30

I.3. Familles et migrations

Salle 13

Président 1 : M. François BART, professeur émérite de l'université Bordeaux-­‐Montaigne, directeur de la revue Les Cahiers d'Outre-­‐Mer, membre titulaire du CTHS, section Sciences géographiques et environnement Académie des sciences d'Outre-­‐Mer. Société de géographie de Bordeaux. Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans les régions intertropicales.

1) Des Pyrénées à la Sierra Maestra. Aux origines du modèle caféier cubain, Casamajor et les Béarnais dans l’Oriente

M. Jacques DE CAUNA, professeur d'histoire honoraire de l'université de Pau et des pays de l'Adour, membre du CIRESC (Centre international de recherche sur les esclavages), CNRS, EHESS, Société de Borda : Membre, Centre généalogique des Landes : Membre

2) La haute montagne touristique française : une démographie en panne ?

M. Christophe GAUCHON, maître de conférences en géographie à l'université de Savoie, membre du laboratoire EDYTEM (Environnements, dynamiques et territoires de montagne)

3) Poser les bases d'une saisie de l'émigration pyrénéenne occidentale à partir des registres consulaires de Montevideo (1832-­‐1839)

Mme Ariane BRUNETON , ethnologue, membre associée du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l’Adour Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre

, ethnologue, membre associée du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l’Adour Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre Mme Mélanie LE COUÉDIC, docteur en archéologie, ingénieur de recherche en analyse de sources, membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002 et membre associée au laboratoire CITERES-­‐LAT (Cités, territoires, environnement et sociétés-­Laboratoire archéologie et territoires), UMR 7324, université de Tours François-­Rabelais, CNRS

4) Des Alpes à Saint-­‐Domingue : les commerçants du Haut-­‐Dauphiné et les colonies caribéennes au XVIIIe siècle

M. Boris DESCHANEL, maître de conférences en histoire à l'université d'Avignon, Société d'histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard : Membre

Mercredi 26 avril 2017 -­‐ 9h30

II.2. Éloignement des pouvoirs et négociations de l’autonomie

Salle 114

Président 1 : M. Serge BRUNET, professeur d'histoire moderne à l'université Paul-­‐Valéry Montpellier 3, membre du laboratoire CRISES (Centre de recherches interdisciplinaire en sciences humaines et sociales de Montpellier), EA 4424, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, de l'Académie royale des Belles lettres de Barcelone, membre titulaire du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions, Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Académie Julien Sacaze -­‐ Association pyrénéenne. Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers.

1) La frontière : lorsque la périphérie devient le centre du pouvoir

M. Oscar JANÉ, docteur en histoire, maître de conférences à l'Université autonome de Barcelone

2) Frontières fiscales, frontières commerciales : rôle et pouvoir des États de Basse-­‐Navarre

M. Bertrand AUGÉ professeur, Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre

3) Los caminos de la disidencia. Dinámicas del catarismo a través de los Pirineos (siglos XII -­‐ XIV)

M. Carles GASCÓN CHOPO docteur en histoire

4) La résistance des armatoles et des klephtes dans les montagnes grecques

Mme Jeannine GIUDICELLI, docteur en études néo-­‐helléniques de l'université Paul-­‐Valéry Montpellier 3, Association pour le développement des études archéologiques, historiques, linguistiques et naturelles du Centre-­‐Est Corse : Membre, Association pour le développement des études corses et méditerranéennes : Membre

5) « Ut valles purgentur a tam pessimis mulieribus ». La répression du crime de sorcellerie diabolique dans les Pyrénées catalanes (XVe -­‐ XVIe siècles)

M. Pau CASTELL GRANADOS, professeur en histoire médiévale à l'université de Barcelone

6) Mariages transfrontaliers et États-­‐nations au Pays Basque (fin XVIIIe-­‐début XXe siècles) : des circulations montagnardes de dissidence ?

M. Benjamin DUINAT, professeur agrégé d'histoire, doctorant à l'École pratique des hautes études et à l'Universidad Complutense de Madrid, attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche à l'université de Poitiers

Mercredi 26 avril 2017 -­‐ 9h30

IV.1. Montagnes et montagnards comme objets d’explorations et d’études

Salle 11

Président 1 : M. Gérard JOLY, ingénieur de recherche émérite au CNRS, membre titulaire du CTHS, section Sciences géographiques et environnement Société de géographie. Société des explorateurs français.

1) Les montagnes andines et leurs habitants vus par un alpiniste français, Lionel Terray (1921-­‐1965)

Mme Chloé TESSIER-­‐BRUSETTI, docteur en études hispaniques, membre du CRINI (Centre de recherche sur les identités nationales et l'interculturalité), EA 1162, université de Nantes Institut des Amériques : Membre

2) L’invention de l’alpinisme : la montagne et l'essor de la bourgeoise cultivée en France

M. Olivier HOIBIAN, maître de conférences habilité à diriger des recherches en sociologie du sport à l'université Paul-­‐Sabatier Toulouse 3, membre du CRESCO (Centre de recherches en sciences sociales sports et corps), EA 17419

3) De la montagne adjuvant à la cure au site de loisirs urbains, le Revard sur Aix-­les-­‐Bains : complémentarité et interaction

M. Philippe GRAS, chercheur à l'Inventaire du Patrimoine d'Aix-­‐les-­‐Bains Société d'art et d'histoire d'Aix-­‐les-­‐Bains : Administrateur

4) De l'alpineum au jardin alpin : diffusion d'un modèle entre art et science

Mme Pauline NERFIN, doctorante en histoire de l'art et de l'architecture à l'université de Genève, Suisse Mercredi 26 avril 2017 -­‐ 9h30

IV.2. Circulations des idées religieuses et des arts

Salle 113

Président 1 : Mme Anne PINGEOT, conservateur général honoraire du patrimoine, membre émérite du CTHS, section Archéologie et histoire de l'art des civilisations médiévales et modernes, Société de l'histoire de l'art français.

1) Le Maître d’Ourjout, paradigme de l’artiste transpyrénéen ?

M. Emmanuel GARLAND, docteur en histoire de l'art, cadre supérieur de l'industrie, Société des études du Comminges : Membre, Société archéologique du Midi de la France : Membre, Association culturelle de Cuxa : Membre, Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre, Amis des églises anciennes du Béarn : Membre

2) Giacomo Jaquerio (1404-­‐1453), « un cas emblématique de la vie d’un artiste alpin »

Mme Alessandra COSTA, assistante-­‐doctorante en histoire de l'art médiéval à l'université de Genève, Suisse

3) Arts, (haute) culture, patrimoine du Queyras

M. Jean-­‐Gérard LAPACHERIE professeur émérite Société d'études des Hautes-­‐Alpes : Membre, Quey’racines -­‐ Association des amis de la maison de la mémoire et du savoir : Membre

4) L’introduction des principes de la lecture de paysage et de l’art contemporain dans l’interprétation de géosites (Réserve géologique de Haute-­‐Provence, massif du Vercors (Isère et Drôme), vallée d’Ossau et vallée d’Aspe (Pyrénées-­Atlantiques)

Mme Christel VENZAL, maître de conférences en aménagement à l'université de Pau et des pays de l'Adour Mercredi 26 avril 9h30

Colloque « Monastères de montagne »

Salle 114

Président 1 : M. Daniel LE BLÉVEC , professeur émérite des universités en histoire de l'Occident médiéval, membre du CEMM (Centre d'études médiévales de Montpellier), EA 4583, membre titulaire du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations médiévales, Académie des sciences, lettres et arts de l'Ardèche -­‐ Académie du Vivarais. Centre d'études historiques de Fanjeaux. Société d'histoire religieuse de la France. Société Mabillon. Société nationale des antiquaires de France.

, professeur émérite des universités en histoire de l'Occident médiéval, membre du CEMM (Centre d'études médiévales de Montpellier), EA 4583, membre titulaire du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations médiévales, Académie des sciences, lettres et arts de l'Ardèche -­‐ Académie du Vivarais. Centre d'études historiques de Fanjeaux. Société d'histoire religieuse de la France. Société Mabillon. Société nationale des antiquaires de France. Président 2 : M. Patrick CORBET, professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université de Lorraine, Nancy, membre du CTHS, président de la section Histoire et philologie des civilisations médiévales, Académie de Stanislas. Société académique d'agriculture, sciences, arts et belles-­‐lettres du département de l'Aube. Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne -­‐ Académie de Châlons. Société des historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public. Société historique et archéologique de Langres.

1) Marges et marches seigneuriales : l'accueil des moines blancs par l'aristocratie auvergnate et vellave

Mme Emma BOUVARD, docteur en archéologie médiévale, attachée de conservation du patrimoine au service archéologie de la ville de Lyon, membre des laboratoires ARAR (Archéométrie et archéologie) UMR 5138 et ADES (Anthropologie bioculturelle, droit, éthique et santé), UMR 7268, Aix-­‐Marseille université, CNRS

2) Le réseau canonial de Sainte-­‐Christine-­‐du-­‐Somport. Mécanismes de son développement sur le versant nord

M. Jean Claude LASSÈGUES, directeur de recherche honoraire du CNRS en physico-­‐chimie moléculaire Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre

3) À travers les Alpes. Le prieuré de Saint-­‐Ours d’Aoste au XVe siècle : un carrefour au milieu des domaines savoyards

Mme Elena CORNIOLO, doctorante en histoire médiévale à l'université de Turin, membre du Tableau des experts (Albo degli esperti) et du CRISM (Centro di Ricerca sulle Istituzioni e le Società Medievali)

4) Des chanoines gyrovagues : la circulation des prémontrés à travers les Pyrénées (XIIe -­‐ XVIe s.)

M. Stéphane ABADIE, enseignant en histoire et géographie, docteur en histoire médiévale, Société académique des Hautes-­‐Pyrénées : Président d'honneur, Association Guillaume Mauran : Administrateur

Mercredi 26 avril – 9h30

Atelier 1. Occupations, mobilités et échanges dans les Pyrénées occidentales

Salle 105

A.1.a. Dynamique des habitats et des territoires

Président 1 : Mme Hélène RICHARD inspecteur général des bibliothèques, Académie des sciences, belles-­‐lettres et arts de Besançon et de Franche-­‐Comté, Association d'histoire et d'archéologie du XX e arrondissement de Paris, Comité français de cartographie, Société des antiquaires de l'Ouest, Société française d'histoire maritime

inspecteur général des bibliothèques, Académie des sciences, belles-­‐lettres et arts de Besançon et de Franche-­‐Comté, Association d'histoire et d'archéologie du XX arrondissement de Paris, Comité français de cartographie, Société des antiquaires de l'Ouest, Société française d'histoire maritime Président 2 : M. François RÉCHIN, professeur en archéologie romaine et histoire ancienne à l'université de Pau et des pays de l'Adour, coordinateur du projet POEM (Pyrénées occidentales, échanges, mobilités)

1) L’apport de l’étude des amphores d’époque romaine aux échanges transpyrénéens

Mme Audrey DUREN, doctorante en archéologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour

2) La vaisselle de table comme objet d’échange à l’époque romaine : le cas des sigillées

Mme Marina MORLAAS-­‐COURTIES, doctorante en archéologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour, membre du laboratoire ITEM (identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002

3) Le commerce des céramiques aux époques médiévale et moderne dans les Pyrénées occidentales

M. Sergio ESCRIBANO-­‐RUIZ, enseignant à l’université du Pays basque

A.1.c. Conceptions des espaces religieux et funéraires

4) Émigrer après la mort. Le transfert des corps des rois de Navarre et l'exemple de Sanche VII à Roncevaux

M. Fermin MIRANDA-­‐GARCIA, maître de conférences en histoire médiévale à l'université autonome de Madrid

5) Restes humains infantiles du Bas-­‐Empire dans le canyon du Vero (Huesca, Espagne)

Rafael DOMINGO, archéologue, chercheur « Ramón y Cajal » à l'université de Saragosse, Espagne Mercredi 26 avril 9h30 – salle 12

Atelier 2. Montagne : enracinement, détachement et appropriation

A.2.c. La montagne transformée

Président 1 : M. Christophe MARION professeur agrégé d'histoire, délégué général du CTHS

Aire de passage, aire routière. Circulation des pouvoirs, intérêts et modèles extra-­locaux dans l’espace préalpin, le Mendrisiotto entre le IVe et le XIIIe siècle

M. Roberto LEGGERO assistant de recherche au Laboratoire d'histoire des Alpes, Mendrisio, Suisse

Y a –t-­‐ il une architecture mendiante ?

Claire BOURGUIGNON, doctorante en archéologie et histoire de l'art à l'université Blaise Pascal -­‐ Clermont-­Ferrand 2, membre du CHEC (Centre d'histoire espaces et cultures)

Conformer les « montagnards » à l'économie touristique, ou le versant social de l'aménagement (Pyrénées, XIXe siècle)

M. Steve HAGIMONT, professeur agrégé d'histoire, attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche à l'université Toulouse -­‐ Jean Jaurès

Traverser la montagne : récits et images de migrations clandestines au XXe siècle

M. Yvan GASTAUD, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Nice Sophia Antipolis, membre du laboratoire URMIS (Unité de recherche migrations et sociétés), UMR 7032, CNRS

Les nouvelles circulations : voyageurs et touristes : des migrants comme les autres ?

Mme Anne Marie GRANET-­‐ABISSET, Université Grenoble ALPES –UMR LARHRA

Mercredi 26 avril 13h30

I.1. La conquête de la montagne : des premières occupations humaines à l'anthropisation du milieu

Salle 14

Président 1 : M. Nicolas VALDEYRON, professeur des universités en préhistoire à l'université Toulouse -­‐ Jean Jaurès, directeur-­adjoint du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS, Archéologies. Préhistoire du Sud-­‐Ouest.

1) Regards croisés sur les dynamiques de la faune tardiglaciaire sur le versant nord des Pyrénées

Mme Sandrine COSTAMAGNO, directrice de recherche, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS, université Toulouse -­‐ Jean Jaurès, membre titulaire du CTHS, section « Préhistoire et protohistoire » Co-­‐auteur : Galop

2) Une halte de chasse spécialisée du Magdalénien : l’exploitation du bouquetin à la grotte de Chaves (Bastarás, Huesca)

Mme Cristina SOLA, doctorante en préhistoire à l'université de Saragosse, Huesca, Espagne

3) Économie animale et territoire au Néolithique dans les Alpes occidentales : toujours le même son de cloche ?

Mme Patricia CHIQUET, archéozoologue au Museum d'Histoire naturelle de Genève, Suisse Archéologie suisse : Membre

4) De l’arolle ou du chêne ? L’exploitation des ressources végétales et de l’espace alpin au Néolithique vue par l’archéobotanique

Mme Lucie MARTIN , archéologue au Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie, Institut François-­‐Alphonse Forel, université de Genève et au laboratoire EDYTEM (Environnements, dynamiques et territoires de montagne), UMR 5204, CNRS, université de Savoie Mont-­‐Blanc, France

, archéologue au Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie, Institut François-­‐Alphonse Forel, université de Genève et au laboratoire EDYTEM (Environnements, dynamiques et territoires de montagne), UMR 5204, CNRS, université de Savoie Mont-­‐Blanc, France Co-­‐auteurs : Delhon, Dufraisse, Thiebault

5) Système d'élevage des caprinés durant l'âge du Bronze en Cerdagne (Pyrénées-­Orientales) à travers l'analyse isotopique de l'oxygène et du carbone de l'émail dentaire

Mme Juliette KNOCKAERT doctorante en archéologie au Museum national d'Histoire naturelle, Paris

6) La transhumance auvergnate, nouveau regard sur les installations pastorales médiévales

M. Nominoë GUERMEUR, doctorant en archéologie à l'université Rennes 2, membre du LAHM (Laboratoire archéologie et histoire Merlat), UMR 6566, CNRS, et du CReAAH (Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire)

7) Archéologie et ethnographie des estives de la haute vallée de Soulcem (Auzat, Ariège) : bâtiments et pratiques dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première du XXe siècle

Mme Florence GUILLOT , docteur en archéologie médiévale et spéléologue associée au laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS, université Jean-­‐Jaurès, Toulouse, responsable régie patrimoine de la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos (Ariège)

, docteur en archéologie médiévale et spéléologue associée au laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS, université Jean-­‐Jaurès, Toulouse, responsable régie patrimoine de la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos (Ariège) Mme Christiane RONDI sociologue retraitée

Mercredi 26 avril 14h

Table ronde des sociétés savantes

Amphithéâtre

Jeudi 27 avril 2017 -­‐ 9h

III.1. Les montagnes : frontières naturelles, frontières culturelles

Salle 14

Présidente 1 : Mme Marianne DESCHAMPS , postdoctorante en préhistoire, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques, espaces et sociétés), UMR 5608, CNRS, université de Toulouse -­‐ Jean Jaurès

, postdoctorante en préhistoire, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques, espaces et sociétés), UMR 5608, CNRS, université de Toulouse -­‐ Jean Jaurès Président 2 : M. Claude MORDANT, professeur émérite de protohistoire européenne à l’université de Bourgogne, membre de l'UMR ARTeHIS (Archéologie, terre, histoire, sociétés), UMR 6298, CNRS membre du CTHS, président de la section Préhistoire et protohistoire, Association pour la promotion des recherches sur l'âge du Bronze. Comité des travaux historiques et scientifiques. Société archéologique champenoise. Société archéologique de Châtillon-­‐sur-­‐Seine. Société archéologique de Sens. Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins. Société préhistorique française.

1) Circulation à longue distance des matières premières lithiques et des objets de parure au Magdalénien moyen en Auvergne

M. Frédéric SURMELY , conservateur du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne, chargé de recherches en détachement à GÉOLAB (Laboratoire de géographie physique et environnementale), UMR 6042, CNRS, université Blaise-­‐Pascal Clermont-­‐Ferrand, Société préhistorique française : Membre

, conservateur du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne, chargé de recherches en détachement à GÉOLAB (Laboratoire de géographie physique et environnementale), UMR 6042, CNRS, université Blaise-­‐Pascal Clermont-­‐Ferrand, Société préhistorique française : Membre Co-­‐auteurs : Franklin, Costamagno, Angevin

2) Les montagnes du Jura : entre contrainte topographique et vecteur de diffusion à la fin du Paléolithique supérieur (15 000 -­‐ 11 000 avant le présent)

M. Gérald BÉREIZIAT, archéologue, lecteur en lettres modernes à l'université Heidelberg et professeur de français à l'Institut de Français, membre du laboratoire PACEA (De la Préhistoire à l'actuel, culture, environnement et anthropologie), UMR 5199, CNRS, université Bordeaux 1

3) Les Pyrénées, une frontière pré-­‐historiographique pour le Magdalénien ? Réflexions à partir du Magdalénien moyen de la grotte Tastet (Sainte-­‐Colome, Pyrénées-­‐Atlantiques)

M. Mathieu LANGLAIS , chargé de recherche au CNRS, membre de PACEA (De la Préhistoire à l'actuel : culture, environnement et anthropologie), UMR 5199, université Bordeaux 1, Société des amis du musée national de la Préhistoire et de la recherche archéologique : Membre, Société préhistorique française : Membre

, chargé de recherche au CNRS, membre de PACEA (De la Préhistoire à l'actuel : culture, environnement et anthropologie), UMR 5199, université Bordeaux 1, Société des amis du musée national de la Préhistoire et de la recherche archéologique : Membre, Société préhistorique française : Membre Co-­‐auteur : Pétillon

4) Les pièces du Betey, marqueur de l'impact ibérique lors de la néolithisation du sud-­‐ouest de la France ?

M. Nicolas VALDEYRON, professeur des universités en préhistoire à l'université Toulouse -­‐ Jean Jaurès, directeur-­adjoint du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés), UMR 5608, CNRS, Archéologies : Membre, Préhistoire du Sud-­‐Ouest : Comité scientifique

5) Relations transpyrénéennes ? Réflexions à partir de l'ensemble préhistorique de l'Arba de Biel

Mme Lourdes MONTES, professeur des universités en archéologie à l'université de Saragosse, Huesca, Espagne

6) Pour une définition des rapports culturels entre les communautés en bordure de l'Apennin méridional : Campanie et Pouilles

Mme Elena SORIANO , doctorante en histoire en co-­‐tutelle à l'université Aix-­‐Marseille et à La Sapienza, Rome, Italie

, doctorante en histoire en co-­‐tutelle à l'université Aix-­‐Marseille et à La Sapienza, Rome, Italie M. Martino FRANCESCO MATTEO , collaborateur externe, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

, collaborateur externe, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo M. Nicola GASPERI, collaborateur externe, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

7) Images rupestres, culture matérielle et matières premières : circulations du Néolithique aux âges des métaux dans les Alpes du Sud (Parc national des Écrins et Haute-­‐Ubaye)

Mme Claudia DEFRASNE , post-­‐doctorante Fyssen au Departament de Prehistória, História Antiga i Arqueologia -­‐ SERP (Seminari d'estudis i recerques prehistoriques), Universitat de Barcelona, associée au LAMPEA (Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique), UMR 7269, CNRS, université Aix-­‐Marseille

, post-­‐doctorante Fyssen au Departament de Prehistória, História Antiga i Arqueologia -­‐ SERP (Seminari d'estudis i recerques prehistoriques), Universitat de Barcelona, associée au LAMPEA (Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique), UMR 7269, CNRS, université Aix-­‐Marseille Co-­‐auteurs : Dumas, Léandri, Mocci, Tzortzis, Walsh

Jeudi 27 avril 2017 -­‐ 9h30

I.3. Familles et migrations

Salle 13

Président 1 : M. Denis MENJOT, professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Lumière-­‐Lyon 2, membre du CTHS, vice-­‐président de la section Histoire et philologie des civilisations médiévales, Société française d'histoire urbaine.

1) S'approprier les communautés montagnardes : migrations nobiliaires et confréries du Saint-­‐Esprit en Forez après la permutation de 1173

M. Alexis FONTBONNE, professeur agrégé d'histoire, doctorant en histoire médiévale à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense

2) Los libri extraneorum de la notaría pública de Puigcerdà (1260-­‐1500) : una fuente para el estudio de la sociedad én el pirineo catalán

M. Daniel PIÑOL, maître de conférences en histoire médiévale, paléographie et diplomatique à l'université de Barcelone, Espagne

3) La hiérarchisation des espaces ruraux. Famille, migrations et luttes politiques à la frontière des royaumes de Valence et d'Aragon pendant le Moyen Âge

M. Vincent ROYO PEREZ, postdoctorant en histoire médiévale

4) Histoire de la migration marchande de la vallée de Barcelonnette : une première esquisse

M. Laurent SURMELY responsable commercial, Sabença de la Valeia -­‐ Connaissance de la vallée de Barcelonnette : Président

5) Marchands du Dauphiné à Bayonne au milieu du XVIIe siècle

M. Francis BRUMONT, professeur des universités en histoire, retraité, Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers : Membre, Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre Jeudi 27 avril 2017 -­‐ 9h30

II.2. Éloignement des pouvoirs et négociations de l’autonomie

Salle 114

Présidente 1 : Mme Nicole LEMAITRE, professeur émérite d'histoire moderne de l’université Panthéon-­‐Sorbonne, membre de l'IHMC (Institut d'histoire moderne et contemporaine), membre du CTHS, présidente de la section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions, Société d'histoire religieuse de la France. Société de l'histoire de France. Société des archives historiques et du musée d'Ussel. Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Société historique et archéologique de l'Essonne et du Hurepoix. Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze.

1) De Pampelune à Paris : mobilité des documents royaux dans le début du XVIe siècle

M. Alvaro ADOT LERGA, doctorant en histoire à l'université de Pau et des pays de l'Adour

2) La montagne comme lieu de passage et de conflit : circulation des marchandises et des idées religieuses entre l’Espagne et le Béarn, au mois d’avril 1562

M. Ricardo SAEZ, professeur émérite des universités Académie de Béarn : Membre, Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre du conseil d'administration

3) Les contrebandes de monnaie entre la France et la Navarre au XVIIIe siècle

M. Olivier CAPOROSSI, maître de conférences en histoire moderne à l'université de Pau et des pays de l'Adour

4) La Réforme catholique en son faîte, ou le diocèse de Senez sous le regard de l’ordinaire (1697-­‐1723)

M. François-­‐Xavier CARLOTTI, enseignant dans le secondaire, docteur en histoire religieuse, chercheur associé au LARHRA (Laboratoire de recherches historiques Rhône-­‐Alpes), UMR 5190, CNRS, université Lumière-­‐Lyon 2, Jean Moulin-­‐Lyon 3 et ENS de Lyon Académie de Vaucluse : Membre

5) Réveil et diffusion des idées protestantes à travers les Pyrénées (1820-­‐1848)

Mme Hélène LANUSSE-­‐CAZALÉ, professeure certifiée d'histoire-­‐géographie, docteure en histoire contemporaine et ATER (attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche) à l'université de Pau et des pays de l'Adour, Centre d'étude du protestantisme béarnais : Membre du conseil d'administration

6) La guerre du Sonderbund : la rébellion des montagnes catholiques conservatrices suisses (1845-­‐1847)

M. Jérôme LOUIS, docteur en histoire contemporaine, professeur contractuel Institut Napoléon : Membre

Jeudi 27 avril 2017 -­‐ 9h30

III.2. Chemins de terre et chemins d’eau

Salle 107

Président 1 : M. Jean-­‐Pierre GÉLY, chercheur associé à l'université Panthéon-­‐Sorbonne, LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris), UMR 8589, membre titulaire du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle, Association des géologues du bassin de Paris. Comité français pour le patrimoine géologique. Groupe d'étude du Cénozoïque. Groupe d'études scientifiques des carrières et des applications du souterrain. Groupe français d'étude du Jurassique. Société amicale des géologues amateurs.

1) « Pro itu et pro reditu » : les chemins de l'âge romain le long de la vallée de la Roya

Mme Paola PUPPO, professeur d'histoire à l'École normale supérieure de Pise, Italie, membre de « Rei Cretariae Romanae Fautores »

2) La voie de la Doie à Thonon-­‐les-­‐Bains, témoin de la circulation entre Bas et Haut-­‐Chablais aux premiers temps de l’occupation romaine (Haute-­‐Savoie)

M. Christophe LANDRY, archéologue chargé d'opération et de recherche à l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), membre du laboratoire ARAR (Archéologie et archéométrie), UMR 5138, CNRS

3) Identification de voies antiques de franchissement du Jura par analyse LiDAR (détection par laser)

M. Vincent BICHET, géologue, membre du laboratoire Chrono-­‐environnement, UMR 6249, CNRS, université de Franche-­‐Comté

4) Les voies historiques de franchissement du Jura : méthodologie de prospection et étude chronologique basée sur la typologie du mobilier métallique

Mme Murielle MONTANDON, archéologue, responsable de prospections et de fouilles au Chasseron et à Sainte-­‐Croix (Suisse)

5) Circuler dans le Massif central à l’époque romaine

Mme Marion DACKO, docteur en histoire et archéologie

Jeudi 27 avril 2017 -­‐ 9h30

III.4. Construire le chemin : chemins de fer, tunnels et réseaux divers

Salle 113

Président 1 : M. Gérard JOLY, ingénieur de recherche émérite au CNRS, membre titulaire du CTHS, section Sciences géographiques et environnement, Société de géographie. Société des explorateurs français.

1) Les transports ferroviaires de montagne : présentation des archives conservées aux Archives nationales et du projet du Transpyrénéen

M. Stéphane RODRIGUEZ SPOLTI, archiviste, secrétaire de documentation en charge des fonds du ministère des Travaux publics et du ministère des Transports

2) La construction du Transpyrénéen en vallée d’Aspe

Mme Régine PÉHAU-­‐GERBET professeur retraitée, Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre

3) Les chemins de fer transpyrénéens au milieu du XIXe siècle (1844-­‐1885)

M. Carlos LARRINAGA, maître de conférences en histoire à l'université de Grenade, Espagne

4) L'histoire de la réalisation du chemin de fer qui a connecté les capitales du Béarn et de l’Aragon à travers les Pyrénées : le Somport (1854-­‐1928)

M. Javier MUR ROYO, doctorant en histoire contemporaine en co-­‐tutelle franco-­‐espagnole à l'université de Pau et des pays de l'Adour et à l'université de Saragosse

5) Chemin de fer et organisation régionale en Suisse

Mme Hélène JEAN, professeur agrégé de géographie en retraite Association de géographes français : Membre, Société des amis de Meudon : Membre, Association des professeurs d'histoire et de géographie : Membre, Société du jardin alpin des Rochers de Naye : Membre

6) Plus qu’un outil, le câble des téléphériques ne serait-­‐il pas un vecteur de civilisation ?

M. Michel TINET, géographe retraité, spécialisé dans les transports, Société de mythologie française : Secrétaire

Jeudi 27 avril 2017

9h30

IV.3. La montagne, cadre et source d’inspiration

Salle 11

Président 1 : M. Bruno DELMAS, professeur émérite de l’École nationale des chartes, membre émérite du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent, Académie d'Aix-­‐en-­‐Provence. Académie des sciences d'Outre-­‐Mer. Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comité des travaux historiques et scientifiques. Société de l'École des chartes. Société de l'histoire de France. Société historique du VIe arrondissement de Paris.

1) Les montagnes à l’ouest de la Saône et du Rhône : un ferment culturel ? Les indices graphiques sur métal de l'âge du Bronze

M. Vincent GEORGES, archéologue chargé d'étude à l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), Dijon, membre du laboratoire ARTEHIS (Archéologie, terre, histoire, sociétés), UMR 6298, CNRS, université de Bourgogne, Société préhistorique française : Membre, Fédération des groupes de recherches archéologiques de la Loire : Membre, La Diana. Société historique et archéologique du Forez : Membre

2) Anthropologie d'une horizontalité

Mme Laurence ESPINOSA, docteur en anthropologie associée au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour, vacataire à l'ITS (Institut du travail social) de Pau

3) La montagne, lieu de résistance aux règles de l’Académie des beaux-­‐arts et thème de prédilection des artistes de la modernité

Mme Véronique RICHARD BRUNET enseignante, Académie des sciences, arts et Belles Lettres de Mâcon : Membre

4) La représentation des Pyrénées dans les Nouvelles de Bandello et chez son premier traducteur

Mme Caroline FISCHER , professeur de littérature générale et comparée à l'université de Pau et des pays de l'Adour, membre du CRPHLL (Centre de recherche en poétique, histoire littéraire et linguistique), EA 3003, Société française de littérature générale et comparée : Membre du conseil d'administration 5) Le récit guerrier au cœur du pèlerinage montagnard de l’écrivain romantique français, 1780-­‐1850

, professeur de littérature générale et comparée à l'université de Pau et des pays de l'Adour, membre du CRPHLL (Centre de recherche en poétique, histoire littéraire et linguistique), EA 3003, Société française de littérature générale et comparée : Membre du conseil d'administration 5) Le récit guerrier au cœur du pèlerinage montagnard de l’écrivain romantique français, 1780-­‐1850 M. Louis BERGÈS, conservateur général du patrimoine, directeur régional des Affaires culturelles des pays de la Loire, Académie Montesquieu : Membre, Le Souvenir napoléonien, société française d'histoire napoléonienne : Membre, Institut aquitain d'études sociales : Membre, Société historique de Bordeaux et du département de la Gironde : Membre, Société de l'École des chartes : Membre, membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions »

6) Figures romantiques de la mobilité et de l’immobilité montagnardes : les voyages aux Alpes et aux Pyrénées de Victor Hugo

Mme Odile PARSIS-­‐BARUBÉ, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Charles-­‐de-­‐Gaulle -­‐ Lille 3, Académie des sciences, lettres et arts d'Arras : Membre résident, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-­‐de-­‐Calais : Présidente membre titulaire du CTHS, section « Histoire contemporaine et du temps présent »

Jeudi 27 avril 9h30

Atelier 1. Occupations, mobilités et échanges dans les Pyrénées occidentales

Salle 105

Président 1 : M. Jean DUMA professeur émérite des universités, membre titulaire du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions, Association des amis du CTHS et des sociétés savantes. Société des antiquaires de l'Ouest. Société historique et archéologique de Rambouillet et de l'Yveline.

professeur émérite des universités, membre titulaire du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions, Association des amis du CTHS et des sociétés savantes. Société des antiquaires de l'Ouest. Société historique et archéologique de Rambouillet et de l'Yveline. Président 2 : M. François RÉCHIN, professeur en archéologie romaine et histoire ancienne à l'université de Pau et des pays de l'Adour, coordinateur du projet POEM (Pyrénées occidentales, échanges, mobilités)

1) Circulation et complémentarité entre le piémont et la moyenne montagne au Néolithique dans les Pyrénées occidentales

M. Patrice DUMONTIER, retraité, chercheur bénévole en Préhistoire récente, associé au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour

2) L'occupation du milieu montagnard par l'étude des cavités sépulcrales : exemples à l’âge du Bronze sur le versant occidental des Pyrénées

M. Patrice COURTAUD , anthropologue, ingénieur de recherche au CNRS, laboratoire PACEA (De la Préhistoire à l'actuel : culture, environnement et anthropologie), UMR 5199, université Bordeaux 1, ministère de la Culture et de la Communication Société d'anthropologie de Paris : Membre du bureau

, anthropologue, ingénieur de recherche au CNRS, laboratoire PACEA (De la Préhistoire à l'actuel : culture, environnement et anthropologie), UMR 5199, université Bordeaux 1, ministère de la Culture et de la Communication Société d'anthropologie de Paris : Membre du bureau M. Patrice DUMONTIER, retraité, chercheur bénévole en Préhistoire récente, associé au laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités), EA 3002, université de Pau et des pays de l'Adour

3) Lieux de cultes et sites funéraires : concevoir des espaces sacrés dans leur environnement en Aquitaine méridionale romaine (Ier – IVe siècle ap. J.-­‐C.)

M. Benoit PACE? doctorant en archéologie

4) Pour une vision diachronique des espaces religieux et funéraire, en guise de conclusion (collectif)

Jeudi 27 avril 2017-­‐ 13h30

III.1. Les montagnes : frontières naturelles, frontières culturelles

Salle 14

Président 1 : M. Claude MORDANT professeur émérite de protohistoire européenne à l’université de Bourgogne, membre de l'UMR ARTeHIS (Archéologie, terre, histoire, sociétés), UMR 6298, CNRS membre du CTHS, président de la section Préhistoire et protohistoire? Association pour la promotion des recherches sur l'âge du Bronze. Comité des travaux historiques et scientifiques. Société archéologique champenoise. Société archéologique de Châtillon-­‐sur-­‐Seine. Société archéologique de Sens. Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins. Société préhistorique française.

1) Modalités d’insertion d’une vallée intra alpine des Alpes du Sud dans le contexte européen de l’âge du Fer : mobilité des individus et des biens dans la vallée de l’Ubaye

Mme Delphine ISOARDI archéologue chargée de recherche au Centre Camille Jullian, UMR 7299 CNRS, Aix-­‐en-­Provence

archéologue chargée de recherche au Centre Camille Jullian, UMR 7299 CNRS, Aix-­‐en-­Provence Mme Laurie TREMBLAY-­‐CORMIER archéologue préhistorienne, associée au laboratoire ARTeHIS (Archéologie, terre, histoire, sociétés), UMR 6298, CNRS, université de Bourgogne

2) La route de l’ambre et les Alpes. Analyse du commerce sur les voies alpines à l’âge du Fer

Mme Julia SCHELLING doctorante en préhistoire à l'université Paris-­‐Sorbonne et à l'Università degli studi di Firenze, Italie

3) Interactions culturelles au Premier âge du Fer dans les Alpes occidentales : essai de modélisation des échanges par la théorie des réseaux

Mme Véronica CICOLANI docteur en archéologie

docteur en archéologie M. Thomas HUET ingénieur contractuel, chercheur associé au CEPAM (Cultures et environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge), UMR 7264, CNRS, université de Nice Sophia Antipolis

Jeudi 27 avril 2017-­‐ 14h

I.3. Familles et migrations

Salle 13

Président 1 : M. Denis MENJOT professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Lumière-­‐Lyon 2? membre du CTHS, vice-­‐président de la section Histoire et philologie des civilisations médiévales? Société française d'histoire urbaine.

1) De la montagne à la ville : allers et retours. Le développement en co-­construction par les migrations familiales (canton de Villard-­‐de-­‐Lans, Isère, XIXe -­‐ XXe siècles)

M. Gilles DELLA VEDOVA enseignant dans le Secondaire, docteur en histoire et chercheur associé au Laboratoire d'études rurales, université Lumière-­‐Lyon 2

2) La mobilité des Savoyards aux portes de la Maurienne (1860-­‐1914)

M. Jean-­‐Marc VILLERMET professeur d'histoire-­‐géographie dans le secondaire, docteur en histoire de l'université Savoie Mont Blanc, membre du laboratoire LLSETI (Langages, littératures, sociétés, études frontalières et internationales), Académie florimontane d'Annecy : Membre

3) Particularités bio-­‐culturelles et histoire du peuplement des Pyrénées occidentales

M. Frédéric BAUDUER, professeur des universités à l'université Bordeaux 2 Segalen, praticien généticien au CHCB (Centre hospitalier de la Côte basque), Bayonne, membre du laboratoire IKER, UMR 5478, projet HIPVAL (Histoire des populations et variation linguistique dans les Pyrénées de l'Ouest), CNRS, Société des amis du musée basque : Comité de rédaction

II.2. Éloignement des pouvoirs et négociations de l’autonomie

Salle 114

Président 1 : M. Jean DUMA professeur émérite des universités, membre titulaire du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions, Association des amis du CTHS et des sociétés savantes. Société des antiquaires de l'Ouest. Société historique et archéologique de Rambouillet et de l'Yveline.

1) Les communautés des Quatre-­‐Vallées (Hautes-­‐Pyrénées) à l’époque moderne. Une société montagnarde entre autonomie et intégration

M. Yoan RUMEAU, professeur agrégé d'histoire-­‐géographie au lycée Paul-­‐Mathou, Gourdan-­‐Polignan (Haute-­‐Garonne), Société des études du Comminges : Président, Association Guillaume Mauran : Membre

2) Pouvoirs et autonomie des communautés d’habitants de la vallée de Barcelonnette (Alpes-­‐de-­‐Haute-­‐Provence, Moyen-­‐Âge central-­‐1790)

M. Laurent SURMELY responsable commercial, Sabença de la Valeia -­‐ Connaissance de la vallée de Barcelonnette : Président

3) Circuler d’un massif à un autre. Les associations de montagne alsaciennes entre intégration et différenciation au sortir de la Première Guerre mondiale

M. Sébastien STUMPP, maître de conférences en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) à l'université de Picardie -­‐ Jules Verne, membre du CHSSC (Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits)

4) Les Alpes sous le fascisme : vigilance, empiétement et répression entre Italie et Confédération helvétique (1925-­‐1945)

M. Francesco SCOMAZZON, historien, chercheur au Centre coordonné d'histoire de la Suisse Bruno Caizzi, université de Milan, Italie

5) Le passage des Pyrénées orientales par les républicains espagnols (janvier-­février 1939)

Mme Élisabeth MANOUVRIER, pharmacienne retraitée, membre de la Société des amis du musée Calvet d'Avignon et de la Société des amis du musée de Céret, Pyrénées-­‐Orientales

6) « Jeunesse et Montagne »

M. Pierre CARRÉ, cadre de direction, Société polymathique du Morbihan : Membre correspondant, Société d'histoire et d'archéologie du Pays d'Auray : Membre

III.2. Chemins de terre et chemins d’eau

Salle 107

Président 1 : M. Maurice HAMON, directeur honoraire des relations générales de Saint-­‐Gobain, président du Centre international du vitrail de Chartres, membre titulaire du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent Comité des travaux historiques et scientifiques. Comité Gilles de Gouberville. Société de l'École des chartes.

1) Le réseau routier cévenol au Moyen Âge, lien entre Massif central et sillon rhodanien

M. Franck BRECHON, chercheur associé au CRESEM (Centre de recherche sur les sociétés et environnements en Méditerranée), EA 7397, université de Perpignan -­‐ Via Domitia, Académie des sciences, lettres et arts de l'Ardèche -­‐ Académie du Vivarais : Membre, Association pour les recherches sous-­‐marines en Roussillon : Secrétaire

2) Des Alpes aux Apennins : le voyage du cardinal Pierre de Colombiers, 9 février -­27 juillet 1355

M. Jean-­‐Loup LEMAITRE, directeur d'études de l'EPHE (École pratique des hautes études), Paris, IVe section, membre de la Henry Bradshaw Society, Londres, conservateur du musée du Pays d'Ussel, Corrèze, Société nationale des antiquaires de France : Membre résidant, Société française d'archéologie : Membre, Société archéologique et historique du Limousin : Membre, Société d'histoire religieuse de la France : Membre, Société des archives historiques et du musée d'Ussel : Président, Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron : Membre

3) Franchir les Alpes et les Apennins au début du XVIIe siècle

Mme Françoise BAYARD, professeur honoraire d'histoire moderne à l'université Lumière-­‐Lyon 2 Société historique, archéologique et littéraire de Lyon : Membre

4) La Grande route de Paris en Espagne à travers les Pyrénées au XVIIIe siècle

M. Stéphane BLOND, professeur agrégé en histoire moderne, maître de conférences à l'université d'Évry-­‐Val d'Essonne, membre du laboratoire IDHES (Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société), UMR 8533, CNRS, Société archéologique de Touraine : Membre correspondant, Société des amis du Pays lochois : Président

5) Le flottage et ses vestiges archéologiques témoins d'un économie florissante sur le cours supérieur de la Garonne et sur l'Adour de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle

Mme Anh Linh FRANÇOIS, doctorante en archéologie à l'université Panthéon-­‐Sorbonne, membre du laboratoire ARSCAN, (Archéologie et sciences de l'Antiquité), UMR 7014, CNRS, équipe Archéo-­‐Env

6) « Le chemin qui marche » de la fin du XVIe siècle au XVIIIe siècle ou la liaison Auvergne-­‐Ponant

M. Florent GODELAINE, médiateur culturel, doctorant en histoire moderne à l'université Lumière-­‐Lyon 2, membre du LARHA (Laboratoire de recherche historique Rhône-­‐Alpes), UMR 5190, CNRS

IV.3. La montagne, cadre et source d’inspiration

Salle 11

Président 1 : M. Louis BERGÈS, conservateur général du patrimoine, directeur régional des Affaires culturelles des pays de la Loire, membre titulaire du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions, Académie Montesquieu. Institut aquitain d'études sociales. Le Souvenir napoléonien, société française d'histoire napoléonienne. Société de l'École des chartes. Société historique de Bordeaux et du département de la Gironde.

1) George Sand ou le voyage initiatique dans les Pyrénées en 1825

Mme Geneviève FALGAS, membre associé au Laboratoire FRAMESPA ((France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs), UMR 5136, CNRS, université de Toulouse -­‐ Jean Jaurès Académie de Montauban : Membre

2) Un classique du roman de montagne : Joseph Peyré (1892-­‐1968)

M. Pierre PEYRÉ, professeur émérite de l'université de Pau et des pays de l'Adour en sciences de l'éducation, Académie de Béarn : Vice-­‐président, Association française de science des systèmes : Membre

3) Joseph Peyré, radiographe pyrénéen

M. Christian MANSO, professeur émérite de l'université de Pau et des pays de l'Adour en langue et littérature des civilisations espagnoles Académie de Béarn : Membre, Institut des Amériques : Membre

4) Le style de Roger Frison-­‐Roche dans Premier de cordée

M. Roger KLOTZ-­‐VILLARD, professeur certifié de lettres modernes en retraite, docteur ès lettres, habilité à enseigner le provençal

5) Les montagnes des Dolomites d’Erich Von Stroheim. Enjeux d’une œuvre faussement légère dans le contexte de l’entre-­‐deux-­‐guerres

M. Jean-­‐Baptiste DUEZ , docteur en anthropologie sociale de l'EHESS (École des hautes études en sciences sociales), Paris, membre du LÉO (Laboratoire d'économie d'Orléans), UMR 7322, CNRS Association française d'ethnologie et d'anthropologie : Vice-­‐président 6) La représentation de la montagne corse dans la littérature du XXI e siècle

, docteur en anthropologie sociale de l'EHESS (École des hautes études en sciences sociales), Paris, membre du LÉO (Laboratoire d'économie d'Orléans), UMR 7322, CNRS Association française d'ethnologie et d'anthropologie : Vice-­‐président 6) La représentation de la montagne corse dans la littérature du XXI siècle M. Pierre BERTONCINI, docteur en anthropologie, chercheur affilié à l'université de Corse, Association patrimoine recherche de Méditerranée et d'ailleurs : Président

Jeudi 27 avril 2017

17h – Séance de clôture et conférence

Amphithéâtre

Conclusions du 142e congrès Mme Nicole LEMAITRE

professeur émérite d'histoire moderne de l’université Panthéon-­‐Sorbonne, membre de l'IHMC (Institut d'histoire moderne et contemporaine) présidente scientifique du 142 e congrès

congrès membre du CTHS, présidente de la section « Histoire du monde moderne, de la

Révolution française et des révolutions »

Société d'histoire religieuse de la France : Membre

Société de l'histoire de France : Membre

Société des archives historiques et du musée d'Ussel : Trésorière

Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron : Membre

Société historique et archéologique de l'Essonne et du Hurepoix : Membre

Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze : Membre

Présentation du 143e congrès « La transmission des savoirs »

M. Roger NOUGARET

responsable du département Archives et histoire du groupe BNP Paribas président scientifique du 143 e congrès

congrès membre du CTHS, président de la section « Histoire contemporaine et du temps présent »

Association européenne d'histoire bancaire : Membre du Conseil scientifique

Association française d'histoire économique Membre

Association pour l'étude de l'histoire de l'agriculture : Vice-­‐président

Perméables montagnes. (Les circulations dans) les Pyrénées occidentales au Moyen Âge

M. Benoît CURSENTE