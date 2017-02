Le projet « L’édition italienne dans l’espace francophone à la première modernité » (EDITEF) est né de la nécessité de renouveler les connaissances sur la production, la diffusion et la conservation d’ouvrages en italien dans les régions francophones à la première modernité, qui ont donné lieu à des corpus indispensables à l’essor de l’humanisme et de la Renaissance dans l’Europe continentale.

1) Présentation de l’ouvrage Gabriele Simeoni (1509-1570?). Un Florentin en France entre princes et libraires, Genève, Droz, 2016 de Silvia D’Amico, Catherine Magnien-Simonin (éds.)

