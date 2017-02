Annonce

Intitulé du poste

Chercheur post-doctorant (80 % ETP). Contrat à durée déterminée d’une durée de 24 mois à compter du 1er septembre 2017.

Discipline

Sociologie

Responsables scientifiques

Estelle d’Halluin (Université de Nantes),

Pierre Monforte (Université de Leicester)

Description du poste

Nous recrutons un chercheur post-doctorant pour intégrer l’équipe travaillant sur le projet “The frames of Altruistic Action”, financé par l’ESRC et coordonné par Estelle d’Halluin et Pierre Monforte. Les candidats doivent être dotés d’une expérience solide dans le domaine de la sociologie. Le post-doctorant participera à une recherche collective, et apportera un soutien dans la recherche aux coordinateurs scientifiques. Il rejoindra une équipe de recherche internationale implantée à l’Université de Leicester (Royaume-Uni) et à l’Université de Nantes (France).

“The frames of altruistic action” est un projet de recherche de trois ans qui entend analyser et comparer les modes d’engagement des bénévoles dans les associations et réseaux qui apportent une aide aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en Angleterre et en France. Le projet analysera l’émergence et l’évolution de l’action collective en faveur des demandeurs d’asile et des réfugiés, et les débats relatifs à ses frontières avec d’autres modalités d’action collective (en particulier les mouvements protestataires). Fondé sur une perspective comparative entre deux pays, le projet interroge la manière dont les modalités d’engagements des bénévoles sont influencées par les trajectoire de vie, les modes d’organisation, et les facteurs contextuels, notamment l’évolution des politiques d’immigration ou la couverture médiatique de ces enjeux.

Les candidats doivent avoir obtenu leur doctorat ou être sur le point de l’acquérir. Ils doivent posséder de solides compétences en recherche qualitative et quantitative. Le candidat recruté devra démontrer sa capacité à conduire des recherches empiriques rigoureuses, acceptera de travailler au sein d’une équipe internationale et possèdera une solide expérience en recherche dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : les mouvements sociaux et l’action collective, l’étude des migrations, la sociologie politique, la sociologie comparative. La personne recrutée mènera un terrain dans le secteur de l’asile en France, contribuera à la diffusion internationale et la publication des résultats du projet, de concert avec les coordinateurs du projet. La personne sera recrutée à Nantes, au sein du CENS, et mènera ses enquêtes à Paris, à Lyon et dans le Calaisis. Des réunions pourront avoir lieu ponctuellement à Leicester.

Principales responsabilités

Animation de projet et activités de recherche

Entreprendre des recherches et apporter un soutien à l’équipe scientifique en tant que membre de l’équipe de recherche du projet “The frames of altruistic action” financé par l’ESRC

Organiser et mener la conduite d’entretiens, d’observations ethnographiques, l’analyse documentaire, en mobilisant les méthodes qualitatives et les techniques adaptées à ce type de recherche

Produire une analyse de données quantitatives

Participer au développement et à l’élaboration des approches, des modèles et des méthodes de recherche, ainsi qu’à l’analyse critique

Transcrire et analyser les données qualitatives en utilisant le logiciel NVIVO

Interpréter les données et apporter un éclairage nouveau dans ce domaine de recherche

Participer à la rédaction des résultats de recherche aux différentes étapes du projet, évaluer ces derniers et les orientations à prendre et contribuer à la rédaction des rapports de recherche intermédiaire et final

Contribuer à la rédaction d’articles scientifiques

Veiller à ce que toutes les activités de recherche entreprises répondent au Code de Conduite de la recherche de l’Université de Nantes

Diffusion

Contribuer à la valorisation scientifique des résultats et aux activités publiques d’engagement dans l’intérêt du projet

Alimenter le site Internet et diffuser les résultats auprès du public académique et non académique

Administration

Animer le réseau ou les engagements extérieurs nécessaires à la conduite du projet

Veiller au respect des règles déontologiques instaurées à l’Université de Nantes, à celles du code éthique de la Recherche de l’Université de Leicester et de la British Sociological Association

Compétences, connaissances et expériences

Essentiel

Un doctorat ou un diplôme équivalent dans un des domaines de recherche du projet, obtenu au cours des 5 dernières années. Nous acceptons les candidatures de personnes qui sont sur le point de soutenir leur doctorat. (à spécifier dans la candidature & le CV)

Une solide expérience des méthodes de recherche qualitative

Une solide expérience de recherche dans un ou plusieurs des domaines de recherche suivants : les mouvements sociaux et l’action collective, l’étude des migrations, la sociologie politique, la sociologie comparative

Maîtrise du français et de l’anglais

Souhaité

Un accès ou une expérience d’enquête au sein de mouvements sociaux ou d’organismes caritatifs

Capacités, aptitudes et autres compétences

Essentiel

Une expérience de recherche mobilisant les techniques d’enquête qualitative (entretien, approche ethnographique) tout au long d’un projet de recherche

Capacité à établir des priorités dans les tâches à effectuer selon le programme de travail établi

Capacité à mener un terrain de manière autonome

Des qualités relationnelles et de communication, notamment dans un environnement multiculturel

Capacité et volonté de travailler en équipe au sein d’une équipe de recherche internationale

Excellentes capacités rédactionnelles

Rigueur, précision et souci du détail

Solides capacités analytiques

Potentiel pour produire des publications de grande qualité dans les domaines sociologiques couvert par le projet

Mobilité et capacité à mener du terrain dans différentes villes en France

Volonté de participer à des séjours ponctuels au Royaume-Uni pour les réunions scientifiques du projet

Souhaité

Une expérience du logiciel NVIVO

Des compétences pour alimenter un site Internet en collaboration avec un membre de l’équipe chargé de sa gestion à Leicester

Rémunération

Salaire net mensuel de 1449 euros par mois / Salaire brut (hors primes et avantages) 1 771 euros par mois pour un 80% ETP

Modalités de candidature

Pour postuler à cette offre, merci de faire parvenir à Estelle d’Halluin

avant le 15 mars 2017 :

une lettre de candidature de deux pages expliquant en quoi vos qualifications et vos expériences

un curriculum vitae

Pour tout renseignement supplémentaire, contacter Estelle d’Halluin (estelle.dhalluin@univ-nantes.fr) ou Pierre Monforte: pm260@le.ac.uk par courriel.