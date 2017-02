Annonce

Argumentaire

Dans nos sociétés contemporaines occidentales prédomine le culte de la minceur et on observe une augmentation constante des pathologies graves liées aux troubles de l’alimentation. La réflexion sur la représentation de la minceur, sur la conception de la maigreur dans les sociétés anciennes peut permettre de souligner les points communs mais aussi les différences notables entre ces cultures et la nôtre, à travers l’étude de leur regard et de leur jugement de valeur sur ce qu’est un corps jugé sain. Dans ce colloque international pluridisciplinaire seront notamment abordées les pratiques alimentaires de restriction selon les circonstances (famine, maladie, diète), tout comme la définition et les représentations de la minceur et de la maigreur dans les sociétés anciennes, dans l’art comme dans la littérature, tous genres confondus. L’approche cherchera à combiner, voire à confronter, histoire des mentalités et étude des réalités antiques.

Programme

Jeudi 16 mars 2017

(Maison De la Recherche, amphi F 417, UT2J)

8h45-9h Accueil des participants

1. Introduction : méthodologie et vocabulaire

9h Entre histoire de l'alimentation et histoire du corps, pour une étude de la maigreur et de la minceur dans les sociétés anciennes. Estelle Galbois et Sylvie Rougier-Blanc (UT2J)

et (UT2J) 9h20 Le vocabulaire de la maigreur et de la minceur dans les langues indo-européennes : les cas du grec et du latin. Éric Dieu (UT2J)

(UT2J) 9h40-10h Discussion

2. Maigreur, alimentation et pauvreté

(prés. Pascal PAYEN)

10h 2.1 « J’ai donné du pain à celui qui avait faim… ». Manque de nourriture et inégalités alimentaires en Égypte ancienne III e -II e millénaire avant J.-C.). Christelle Mazé (chercheuse associée ArScAn)

-II millénaire avant J.-C.). (chercheuse associée ArScAn) 10h20-10h30 Discussion

10h30-10h50 Pause café

10h50 2.2. To limon ostrakido : food and social identity in Athenian Literature (s. V-IV e B.C.). Aida Fernandez Prieto (Madrid)

B.C.). (Madrid) 11h10 2.3. Alimentation et classes sociales dans l’espace culturel grec: le régime des « pauvres » et des « riches » en confrontation. Andrea Fesi (Paris Sorbonne)

(Paris Sorbonne) 11h30-11h50 Discussion

12h-14h Pause Déjeuner

3. Esthétique de la maigreur et de la minceur.

Orient et Grèce

(prés. Estelle GALBOIS)

14h 3.1.Minceur ou obésité sous les rayons d’Aton ? De la représentation du corps dans l’art atoniste. Dimitri Laboury (FNRS, Liège)

(FNRS, Liège) 14h20 3.2.De beaux corps « ni trop gras », « ni trop maigres ». Florence Gherchanoc (Paris-Diderot Paris VII)

14h40-15h Discussion

15h 3.3. La forme animale : maigreur des bêtes et norme esthétique en Grèce ancienne. Marco Vespa (Université Côte d’Azur (CEPAM, UMR 7264) – Università di Siennà)

(Université Côte d’Azur (CEPAM, UMR 7264) – Università di Siennà) 15h20 3.4. Thin Poets and Their Poetics : Observations on Greek Comedy and Aesthetic Theory. Andreas Fountoulakis (Crète).

15h40-16h Discussion

16h-16h20 Pause

Rome

(prés. François RIPOLL)

16h20 3.5. Maigreur et esthétique dramatique à Rome. Marie-Hélène Garelli (UT2J)

16h40 3.6. Être maigre à Rome : une autre forme d’injure sous les Julio-Claudiens ? Jean Mariole Kombila YebenMakoundou (Paris-Sorbonne)

17h-17h30 Discussion

Vendredi 17 mars 2017

4. Santé, maladie, minceur et maigreur

(prés. Jean-Christophe COURTIL)

Régime de l’athlète

9h 4.1. « L’athlète grec à la recherche de la minceur » Valérie Visa-Ondarçuhu (UT2J)

(UT2J) 9h20 4.2. Régime alimentaire de l'athlète et défense de la minceur chez Tertullien. Elina Freslon (Université de Strasbourg)

(Université de Strasbourg) 9h40-10h Discussion

10h-10h20 Pause café

Médecine, minceur et maigreur

10h20 4.3. Indices de la perte de poids et du refus ou de l’impossibilité de s’alimenter dans les prescriptions médicales cunéiformes. Vérène Chalendar (EPHE, Paris)

(EPHE, Paris) 10h40-10h50 Discussion

10h50 4.4. Bonne maigreur, mauvaise maigreur dans la médecine antique. Danielle Gourevitch (EPHE, Paris)

(EPHE, Paris) 11h20 4.5. Galien, sur le régime amincissant. John Wilkins (Exeter, UK)

(Exeter, UK) 11h 40-12h Discussion

12h-14h Pause déjeuner

5. Maigreur, minceur, religion et philosophie

(prés. J.-C. CARRIERE)

14h 5.1 La minceur de l’âme : entre refus et acceptation de la corporéité. Anna GUEDON et Fabio PORZIA (UT2J)

14h20-14h30 Discussion

14h30 5.2. Ni gros, ni maigre : la simplicité comme mesure chez Diogène le cynique. Étienne Helmer (Porto Rico, USA). Visioconférence

(Porto Rico, USA). Visioconférence 14h50 5.3. Maigreur, santé du corps et santé de l’âme dans la philosophie stoïcienne. Le Portique fait-il l’apologie de la maigreur ? Jean-Christophe Courtil (UT2J).

(UT2J). 15h10-15h30 Discussion

15h30-15h50 Bilan du colloque