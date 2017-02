Annonce

8 ème colloque des Jeunes Chercheurs Européens en Études Québécoises, le jeudi 5 et le vendredi 6 octobre 2017

Argumentaire

En 24 ans, l’AJCEEQ a reçu plus d’une centaine de participants en provenance de 18 pays. Forts du succès de ses rencontres internationales, nous invitons l’ensemble des jeunes chercheurs européens en études québécoises (littérature, théâtre, cinéma, BD, art, histoire, histoire de l’art, anthropologie, géographie, sociologie, linguistique, chanson, danse, muséologie…) à participer à notre 8ème colloque international.

Après Paris, Gênes, Montréal (ACFAS), Innsbruck, Venise et Berlin, l’AJCEEQ sera accueilli par l’Université des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales Paul-Valéry Montpellier 3 (France), avec le soutien de l’école doctorale 58 - Langues, littératures, cultures, civilisations (LLCC) et de la Direction des relations internationales et de la francophonie (DRIF).

L’AJCEEQ est ouverte à l’ensemble de la recherche en sciences humaines portant sur le Québec. Aussi, nous invitons l’ensemble des jeunes chercheurs en études québécoises à proposer une communication concernant leur recherche. Les personnes qui désirent faire état de leur recherche doivent s'adresser avant le 20 février 2017 à l'Association (ajceeq@gmail.com).

Tous les jeunes chercheurs européens dont la recherche porte sur le Québec peuvent proposer une communication de 15 minutes selon les conditions émises par l'AJCEEQ. La présence de pré-actes distribués quelques jours avant le colloque aux présidents de séance, – des universitaires spécialisés dans les domaines abordés – fait de ces rencontres un événement à la fois fort studieux et très convivial.

Nous encourageons ainsi les études québécoises sur le continent européen en nouant des échanges intergénérationnels, interdisciplinaires et transnationaux permettant à certains d’entre nous de sortir de leur isolement.

La réussite de ces journées repose sur la divulgation de leur existence auprès des jeunes chercheurs et des enseignants-chercheurs ayant les études québécoises comme centre d'intérêt.

Nous comptons sur vous et votre entourage pour transmettre l'information auprès du plus grand nombre. Nous sommes ouverts à toute proposition pouvant aider l'épanouissement des études québécoises en Europe.

Si vous pensez pouvoir collaborer d'une façon ou d'une autre à notre projet, n'hésitez pas à nous contacter.

Calendrier

- Soumission des propositions (un résumé de 1500 caractères maximum avec une bibliographie concernant la recherche présentée) ; un CV et vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre directeur de thèse :

avant le 20 février 2017.

- Confirmation d’acceptation : avant le 20 mars 2017.

- Envoi du texte complet : avant le 30 mai 2017 (établissement des préactes).

Adresse : ajceeq@gmail.com

Comité scientifique et d’organisation

L’Association des Jeunes Chercheurs Européens en Études Québécoises