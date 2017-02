Résumé

Cette école s’adresse à toute personne engagée dans une démarche de recherche et souhaitant être formée à l’analyse de réseaux, quelle que soit sa discipline et son statut (étudiant·e, doctorant·e, ingénieur·e, chercheur·se ou enseignant·e-chercheur·se). À l'issue de la formation, les participant·e·s connaîtront : le vocabulaire de l'analyse de réseaux dans les différentes disciplines (notamment sociologie, géographie, physique) ; les principes de collecte de données de réseaux propres aux différents types d'enquête (notamment enquête par entretien, sur sources écrites, à partir du web) ; les étapes à suivre et précautions à respecter pour passer des données brutes à l'analyse de réseau proprement dite ; les notions élémentaires de sémiologie graphique pour une visualisation efficace ; les principales mesures utilisées ; les différents outils disponibles pour aller plus loin·