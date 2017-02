Résumé

Le séminaire se consacre à la construction de la santé publique du XIXe au XXIe siècle dans une perspective historienne. Il prend pour objet les processus politiques – de la police médicale à l’hygiène publique et à la gouvernance sanitaire contemporaine – et les dynamiques sociales à l’œuvre dans l’élaboration d’un ensemble de savoirs, de pratiques, d’institutions et de dispositifs de santé publique. Il s’intéresse à l’élaboration des catégories d’analyse qui en rendent compte et aux débats historiographiques qui en relèvent.