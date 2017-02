Accueil« Livre Ensemble » : plurilinguisme et pluriculturalisme à travers les albums pour la jeunesse

Annonce

Présentation

Le volet didactique de cette réflexion se fonde sur les travaux menés depuis une quinzaine d'années, notamment sous l'impulsion du Conseil de l'Europe, autour de la construction de compétences interculturelles chez l'élève. Au-delà des enjeux scolaires (savoir comprendre et interagir avec l'autre, lorsque sa langue et sa culture sont différentes, savoir se décentrer, savoir accueillir au sein de la classe la variété des cultures et des langues), l’enjeu politique est de taille, puisqu’il s’agit de construire rien de moins que le ciment d'une citoyenneté européenne. Le postulat du projet « Livre Ensemble », dans ce contexte, est que l'album, même s'il est pour l'instant assez peu utilisé dans cette perspective, constitue un excellent support pour aider à construire ces compétences interculturelles.

De fait, on voit depuis une quinzaine d’années l’album, sous l’impulsion notamment de certaines maisons d’édition (Rue du monde, Les 400 coups, etc.), contribuer à cette réflexion globale sur le pluriculturalisme en témoignant dans ses pages de la question du rapport à l’autre, à l’étranger(ère), à celui ou celle qui ne parle pas la même langue, qui vient d’un autre pays. Là où l’on observait auparavant un souci de sensibiliser les jeunes lecteurs aux autres cultures, aux autres langues existant en dehors de l’espace national, on voit actuellement les albums se focaliser davantage sur la problématique du vivre ensemble, de la cohabitation et de la communication avec l’autre, avec l’étranger(ère), et soulever des problématiques telles que l’immigration, l’émigration, l’exil, le droit d’asile, l’acculturation.

La dimension didactique de la réflexion s'articule donc étroitement à la dimension littéraire puisqu'il s'agira dans ce numéro thématique d'analyser cette tendance actuelle, de définir le périmètre d'un corpus européen d'albums pluriculturels, aux caractéristiques similaires, de repérer des spécificités nationales et de les comprendre, de questionner la circulation actuelle des albums en Europe et les enjeux de leur traduction, en croisant les points de vue sur l'album dans différents pays d'Europe. L'objectif est également de modéliser les approches de ces albums pluriculturels à travers les comptes-rendus de différentes expériences de lecture et d'exploitation en classe ou en bibliothèque.

Nous invitons donc les contributeur(trice)s à inscrire leur proposition dans l'un des axes suivants :

Approche par pays : état des lieux des albums pluriculturels contemporains dans les différents pays européens. Présentation des lignes de force de ces corpus, mise en évidence de spécificités nationales éventuelles, de liens avec les choix du pays en matière de politique étrangère et de politique migratoire, etc.

Approche croisée : comparaison des productions d'albums pluriculturels de différents pays, repérage de différences, de motifs ou d'approches récurrents, etc.

Approche ciblée : Sur un corpus défini par l'auteur(e) sur ses propres critères, étude de dispositifs plastiques et littéraires pour mettre en scène des phénomènes pluriculturels contemporains: le processus migratoire, le racisme, l'exil, etc.

Approche linguistique/traductologique : Traduction et circulation des albums dans l'espace européen : quels enjeux, quelles difficultés? Comment faire entendre la langue étrangère dans l'album? Jeux et influences réciproques des langues et des systèmes d'écriture, etc.

Approche didactique : quels dispositifs pour utiliser en classe les albums pluriculturels afin de construire des compétences interculturelles? dans une perspective d'éveil aux langues?

Modalités de soumission

Les propositions (400 mots maximum) doivent être envoyées

avant le 10 mars 2017

à la revue Strenæ : strenae@revues.org ainsi qu'à euriell.gobbe-mevellec@univ-tlse2.fr, accompagnées d’une courte biographie et bibliographie de l'auteur(e).

Langues acceptées : français, anglais, espagnol.

Ces propositions seront examinées par le comité scientifique de "Livre Ensemble" ainsi que par le comité éditorial de la revue.

Les auteurs seront rapidement informés de l’acceptation ou du refus de leur proposition.

Les articles complets (30000 signes espaces et notes inclus) seront à remettre avant le 1er juillet 2017.

Comité scientifique

Gilles Brougère, professeur à l’Université Paris 13

Penny Brown, chercheur à l’Université de Manchester

Anne-Marie Chartier, maítre de conférences à l’INRP (Service de l’Histoire de l’Éducation), formatrice à l’École normale puis à l’IUFM

Mariella Colin, professeure à l’Université de Caen-Basse Normandie

Teresa Duran, professeure à l’Université de Barcelone

Isabelle Nières-Chevrel, professeur émérite de Littérature générale et comparée de l’Université de Rennes II

Emer O'Sullivan, professeur de littérature anglaise à l'Institut of English Studies de l'Université Leuphane de Lüneburg en Allemagne.

Michèle Piquard (†), chargée de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture (LAHIC)

Suzanne Pouliot, professeure à la Faculté d'Éducation de l'Université de Sherbrooke

Annie Renonciat, professeur à l'Université Paris-Diderot (UFR Lettres, arts, cinéma (LAC), membre du Centre d’étude de l’écriture et de l’image (CEEI)

Valérie Vignaux, maître de conférences en études cinématographiques à l’université François-Rabelais de Tours

Le directeur du CNLJ ou son représentant

Comité éditorial