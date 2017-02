Annonce

Argumentaire

Ce séminaire se situe à la rencontre de deux faisceaux de préoccupations convergentes :

- Les recherches sur les nouveaux rôles assignés aux entreprises en lien avec le développement durable et les enjeux sanitaires et environnementaux interrogent fréquemment les formes prises par la régulation, qu’il s’agisse des acteurs (États, organisations internationales, agences de normalisation, etc.) ou des instruments (labels, standards, règlements, etc.).

- Symétriquement, les recherches sur l’expertise et les instruments de régulation mobilisés par les États et les institutions internationales intègrent de plus en plus le rôle des acteurs économiques dans la production des normes, standards, instruments, voire dans la production des connaissances scientifiques nécessaires à ces régulations.

L’objectif de ce séminaire est de réunir et faire dialoguer ces deux réflexions autour de travaux qui se situent à l’intersection de la sociologie économique, de la sociologie de l’action publique et des science studies.

Le projet du séminaire est d’examiner la thématique de la régulation des risques sanitaires et environnementaux en centrant le regard sur le rôle joué par les entreprises, qu’il s’agisse d’actions de lobbying dans les espaces de normalisation, de modélisation des risques, de planification de la vigilance, ou encore de gestion des catastrophes.

Programme

Séance 1 | 12 avril 2016

Industries chimiques et production d’ignorance

Judith Rainhorn (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis), « Grammaires de l'opacité : l'industrie de la céruse et le déni des risques sanitaires au travail, France, XIXe-premier XXe siècle »

Henri Boullier (CERMES3), « Évaluer des dossiers "vides". L'expertise REACH face aux asymétries d'information »

Séance 2 | 23 mai 2016

La forme « fondation » : quand l’industrie finance la science

Thomas Depecker (INRA-ALISS) et Marc-Olivier Déplaude (INRA-RiTME), « Une fondation pour quoi faire ? Genèse de la Fondation française pour la nutrition (1972-1982) »

Séance 3 | 30 septembre 2016

Entreprises et régulation

Nathalie Jas (INRA-RiTME), « Formes de présence des industries dans les espaces internationaux de la régulation. Le cas des additifs et contaminants alimentaires »

Laura Michel (Université de Montpellier-CEPEL), « L'apprentissage du développement durable dans les politiques d'environnement industriel. Le cas de l'industrie cimentière »

Séance 4 | 25 novembre 2016

Assurance et assureurs

Sara Aguiton (CNRS-CAK), « Assurer le changement climatique ? Marchés et expertises d'une innovation financière pour les catastrophes naturelles »

Stève Bernardin (LATTS), « De la mise à l'agenda à la mise en institution. Une mobilisation d'assureurs contre la déréglementation de la sécurité des véhicules aux États-Unis (1966-1976) »

Séance 5 | 10 mars 2017

Travailleurs et syndicats face aux risques

14H00-17H30, SALLE D102

Pierre Fournier (Université Aix-Marseille-LAMES), Cédric Lomba (CNRS-Cresppa-CSU), « Quels risques au travail dans l'industrie de la santé ? Les entreprises pharmaceutiques sous observation »

Renaud Bécot (Centre d'histoire de Sciences Po), « Mobiliser face aux "violences environnementales". Les syndicats des industries chimiques dans le Rhône, 1966-1977 »

Séance 6 | 12 mai 2017

Crises et régulations

14H00-17H00, SALLE P303

Bridget Hutter, (London School of Economics and Political Science-CARR), « From Regulatory Enforcement to Regulatory Crisis: Changing Conceptions of Regulation »

Séance 7 | 9 juin 2017

Mouvements sociaux et régulations privées transnatio-nales (en collaboration avec le programme Propublics)

10H00-12H30, SALLE P303

Tim Bartley (Ohio State University), « Titre à confirmer »

Organisation et contacts