Argumentaire

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté d’association, induisant la liberté de culte, le nombre de mouvements religieux explose littéralement au Cameroun. Un phénomène qui est amplifié par le fait que la majorité des vendeurs du sacré ouvrent leurs lieux de culte du jour au lendemain, au mépris des prescriptions de cette même loi. En ses articles 23 et 24, celle-ci prévoit, en effet, que « toute association religieuse doit être autorisée (…) par décret du Président de la République ». Or, s’il « existe, au Cameroun, une mosaïque de plus d’un millier d’organisations religieuses » (ICG, 2015), seules 47 sont légalement autorisées. Les autres prospèrent donc dans une zone grise pudiquement baptisée « tolérance administrative ». Pourtant, ces organisations chrétiennes ou musulmanes, presque toujours, n’en sont pas moins illégales de fait, dans leur écrasante majorité. Pour contourner la loi, certaines fonctionnent comme des franchises d’organisations reconnues, en déclinant simplement les autorisations de celles-ci sur les enseignes. À leur décharge, toutefois, d’importantes lenteurs administratives dans le processus de délivrance du décret d’autorisation que les nouveaux « hommes de Dieu » dénoncent sous cape.

Des grandes villes aux plus petits hameaux du Cameroun profond, mosquées, temples, « salles du royaume » et églises de toutes sortes prolifèrent à tous les coins de rue. Dans des édifices imposants ou dans des cabanes, plus un pas sans lieu de culte. À coups de décibels messianiques, ils disputent les premiers rôles, en matière de nuisance sonore, avec les débits de boissons. Ils font désormais partie du décor des quartiers huppés comme des quartiers populeux. Entre « théologie de la prospérité » terrestre et promesses de félicité éternelle, les envoyés de Dieu vendent, à une « clientèle » toujours plus nombreuse et éprouvée par les mille et une vicissitudes inhérentes à la vie en pays pauvre, un espoir de changement miraculeux venant directement de Dieu. L’offre religieuse explose donc littéralement, en même temps qu’une demande spirituelle en pleine croissance. En conséquence, l’on assiste de plus en plus à une véritable bataille ouverte ou diffuse pour la conquête des territoires de Dieu (Lasseur, 2005). Pour autant, le risque d’une crise religieuse, qui pourrait en surgir, ne viendrait-il pas complexifier sempiternelle menace de la mosaïque ethnique camerounaise ?

Si avant 1990, l’État camerounais devait juste jouer les arbitres entre vingt-cinq organisations religieuses reconnues officiellement et de rares mouvements clandestins, avec quelques éruptions déjà vives,[1] aujourd’hui, il doit jouer les équilibristes entre plus d’un millier de chapelles néo-pentecôtistes chrétiennes et revivalistes musulmanes, les traditionnelles chapelles protestantes, catholiques ou pentecôtistes, et les vieilles confréries soufies. Avec des théories cosmogoniques et des mythes eschatologiques contradictoires, des interprétations divergentes d’écritures « saintes » et le fait que les religions sont, par essence, porteuses de vérités exclusives, le risque d’un choc des religions (Sibony et al, 2004) ouvert ou à fleurets mouchetés, ne semble pas à exclure. La tendance à l’auto-exclusion sociale des nouveaux convertis – conséquence « de la radicalité dévolue à la conversion pentecôtiste » (Batibonak, 2012 : 67) ou revivaliste, en général -, leur explication et justification de tout à travers le prisme de leur dieu ou de leur prophète/pasteur/prêtre/guide/imam, la flambée d’un prosélytisme débridé, y compris sur les lieux de service, dans les écoles laïques, les hôpitaux etc., ou l’expression ostentatoire de la foi, entre autres, ne permettent pas vraiment de penser le contraire.

D’ailleurs, selon le rapport de l’International Crisis Group « Cameroun : la menace du radicalisme religieux », Boko Haram ne serait que la partie visible de l’extrémisme religieux dans le pays. Un extrémisme qui, selon cette étude, ne serait pas que salafiste djihadiste, mais également néo-pentecôtiste. Dans le viseur de l’ICG, l’auto-exclusion du dialogue interreligieux et de l’espace religieux officiel pratiquée par ces mouvements, leurs prêches empreints d’intolérance religieuse ou leur mépris affiché d’obédiences chrétiennes plus anciennes (ICG, 2015). Ce que leur rendent bien leurs aînées. Il y a donc péril religieux en la demeure…

Quelques axes de réflexion

1. Conflictualité latente, symbolique, sournoise ou ouverte autour du sacré au Cameroun

2. Perception des nouveaux mouvements religieux

3. Discours religieux et représentations de l’altérité

4. Portrait de figures religieuses, actrices de fait de la géopolitique religieuse au Cameroun

5. Du devenir des religions traditionnelles précoloniales face à la séculaire popularité des religions importées

6. La question de la légalisation des nouveaux mouvements religieux

Éditeurs scientifiques

Henri YAMBENE , Maître de recherche, Chef du département d’études sur les Arts, Religions et Civilisations (ARC) au Centre National d’Éducation (CNE/MINRESI)

, Maître de recherche, Chef du département d’études sur les Arts, Religions et Civilisations (ARC) au Centre National d’Éducation (CNE/MINRESI) Tièmeni SIGANKWÉ Chargé de recherche, ARC, CNE/MINRESI

Chargé de recherche, ARC, CNE/MINRESI Nicolas OWONA Chargé de recherche, ARC, CNE/MINRESI

Chronogramme

Les propositions de contributions peuvent être soumises en français ou en anglais.

Date limite de réception des résumés de propositions : 30 mars 2017.

À envoyer par courrier électronique, conjointement à

hyambene@gmail.com,

tiemeni.sigankwe@gmail.com

owonanicolas@gmail.com.

Entre 2 000 et 2 500 signes (espaces compris), avec 5 mots-clés.

Réponses : le 15 avril 2017

: le Retour des textes complets : le 15 juillet 2017

le Publication prévue pour mars 2018

Bibliographie

Références

[1] Voir par exemple le cas de « La bataille de l’archidiocèse de Douala » (Bayart et Mbembe, 1989) pour les conflits hégémoniques internes aux religiosités, à base ethnique, et Hebga, 1995, pour ceux à base idéologique.