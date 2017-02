Résumé

Les rencontres internationales des doctorants en études byzantines ont pour objectif de rassembler les doctorants dont les recherches touchent au monde byzantin quelle que soit leur spécialité (archéologie, histoire, histoire de l’art, littérature, philologie…). Elles visent à développer les échanges scientifiques entre doctorants en leur donnant la possibilité de présenter leur thèse ou un dossier plus précis auprès de leurs collègues et de professeurs et chercheurs.