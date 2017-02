Annonce

Argumentaire

Les logiciels peuvent-ils vraiment tout faire ? Calculer les risques d'apparition d'une pathologie ? Prédire la récidive ? Comment peuvent-ils aider à prendre des décisions ? En les simplifiant ou en les optimisant ? Amènent-ils à sortir des routines qui appauvrissent la réflexion ou en établissent-ils de nouvelles ? En matière médicale, des systèmes experts sont déjà disponibles pour aider les praticiens à déterminer la meilleure piste thérapeutique. En matière judiciaire, les offres de prestation de service pour améliorer le traitement des données juridiques, voire pour prédire les risques de décision défavorable, se multiplient. Si certains logiciels sont présentés comme de véritables intelligences artificielles, de nombreux algorithmes offrent plus simplement une formalisation des informations, une modélisation du raisonnement ou un croisement de bases de données en temps réel. Comment saisir la diversité de ces outils ? Comment sont-ils conçus et pour quelles fonctionnalités ? Quelles considérations extra-médicales ou extra-juridiques entrent en jeu ? Quelles transformations des métiers médicaux et juridiques opèrent-ils ?

Programme

9h00 – Accueil café

9h15 – Introduction à la journée

Stéphane Tirard - Responsable scientifique DataSanté

- Responsable scientifique DataSanté Jean-René Kerloc’h - Bâtonnier de l’Ordre des avocats

- Bâtonnier de l’Ordre des avocats Sonia Desmoulin-Canselier - CR CNRS, UMR 9297, Univ. Nantes

- CR CNRS, UMR 9297, Univ. Nantes Véronique Rachet-Darfeuille - Avocate, barreau de Nantes

Session 1 – Les algorithmes d’aide à la décision en matière médicale

09h30 – « L’illusion de la preuve » Aurore Armand - Dr Med. Urgences CHU Angers, co-responsable du Comité d’éthique au CHU Angers

- Dr Med. Urgences CHU Angers, co-responsable du Comité d’éthique au CHU Angers 10h00 – « Dr Watson, Mon e-médecin ? » Jean-Christophe Mestres - Architecte des systèmes d’information de Santé et Sciences du Vivant, IBM

- Architecte des systèmes d’information de Santé et Sciences du Vivant, IBM 10h15 – « L’intelligence artificielle au service du raisonnement expert : aide à la décision ou uberisation ? », Denis Pierre - Président Khresterion

10h30 – Pause café

10h45 – 11h45 : Table ronde

présidée par Patricia Lemarchand - PU-PH, Pr Biologie cellulaire, Univ. Nantes

Philippe Bizouarn - Dr Med., Dr Phil., CHU Nantes

- Dr Med., Dr Phil., CHU Nantes Julien Verchere - Dr Med., CHU Angers, responsable Congrès S2CA

- Dr Med., CHU Angers, responsable Congrès S2CA Thomas Bammert - Dr Med., généraliste libéral

- Dr Med., généraliste libéral Daniel Duveau - PU-PH émérite CHU Nantes, ancien expert judiciaire

12h30 – Pause déjeuner

Session 2 – Les algorithmes d’aide à la décision en matière judiciaire

14h00 – « L’intelligence artificielle et la quantification du risque judiciaire »

Jacques Lévy Véhel - DR INRIA, co-fondateur de Case Law Analytics

- DR INRIA, co-fondateur de Case Law Analytics Jérôme Dupré - Magistrat en disponibilité, co-fondateur de Case Law Analytics

14h30 – « La rationalité algorithmique et le jugement », Antoinette Rouvroy - CR FRS-FNRS, CRIDS, Univ. Namur

15h00 – 16h00 : Table ronde

présidée par Hélène Péroz - Pr Droit, Univ. Nantes

Isabelle Lecoq-Caron - Magistrate, vice-pres. TGI Nantes

- Magistrate, vice-pres. TGI Nantes Loïc Cabioch - Avocat pénaliste, barreau de Nantes

- Avocat pénaliste, barreau de Nantes Renaud Clément - MCF Univ. Nantes, PH service médecine légale, Médecin expert

16h30 – Synthèse : Sonia Desmoulin-Canselier - CR CNRS, UMR 9297, Univ. Nantes