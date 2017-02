Résumé

Le diagnostic médical est un haut lieu de l'interprétation des signes, avec ses difficultés, ses doutes et ses problèmes. Il doit néanmoins être annoncé, et donc passer par une mise en forme discursive, avec ses enjeux rhétoriques de conviction, et doit faire avec la réaction des patients (ou de leurs proches), leur propre information et leur propre capacité à interpréter à la fois les signes et le discours médical. Nous proposons un colloque autour de ces questions, en évaluant leurs enjeux généraux conceptuels et sociétaux, et en nous focalisant autour de deux exemples répondant à des évolutions contemporaines : le diagnostic en psychiatrie et le diagnostic en génétique. Notre démarche se veut résolument pluridisciplinaire, associant des enseignants-chercheurs de divers horizons (philosophie, histoire, droit, médecine) et des professionnels de la santé et du soin.