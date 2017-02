Résumé

Le projet DELI (Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l'Inde) est un projet de recherche collaboratif qui vise à réunir et diffuser les savoirs sur les littératures d'Asie du Sud en France et dont le résultat principal sera un dictionnaire encyclopédique prenant en compte l’ensemble des littératures indiennes de manière à offrir un aperçu original sur la variété et la richesse des cultures littéraires d’Asie du Sud et à rendre ces savoirs plus accessibles au grand public. Il est coordonné par trois directeurs scientifiques, Anne Castaing (CNRS), Nicolas Dejenne (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) et Claudine Le Blanc (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) et donne lieu à un séminaire mensuel et deux journées d'étude par an.