Ce séminaire se propose d’interroger la contemporanéité des problématiques soulevées par les avant-gardes, et ce dans tout l’espace post-communiste et dans tous les domaines artistiques. Les avant-gardes suscitent depuis longtemps un intérêt tout particulier et ont largement été étudiées dans leurs inspirations, pratiques et influences par la communauté scientifique. Cela étant, on assiste depuis peu à une réévaluation de ces avantgardes, qui font dans le même temps l’objet de nouvelles approches. Ce sont précisément ces phénomènes et les enjeux qui les soustendent que nous souhaitons interroger. La permanence des liens entre arts et pouvoir, la composante politique de l’engagement des artistes et ces réinvestissements pluriels seront ainsi examinés dans leur complexité et replacés dans des réflexions plus larges.

Les mardi de 16h à 18h

24 janvier 2017

Introduction et présentation du projet « Regards croisés sur les avant-gardes artistiques soviétiques et contemporaines »

Julie Deschepper ,

, Louisa Martin-Chevalier,

Claire Thouvenot.

14 février 2017

Avant-garde musicale et révolution politique, quels enjeux ?

Nous y accueillerons Mariem Hazmoune (ATER, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, CEMTI) et Léo Larbi (ATER, Université Paris-VIII Saint-Denis, MUSIDANSE). La séance sera discutée par Jean-Paul Olive (Professeur des Universités, Université Paris-VIII Saint-Denis, MUSIDANSE).

Mariem Hazmoune s’interrogera sur la charge critique de la première et la deuxième avant-garde aujourd’hui, ainsi que sur la possibilité de percevoir l’art en dehors du temps de la praxis, de visibiliser l’œuvre à même sa politicité et d’identifier l’art à même son désœuvrement. Ce régime d’intelligibilité des œuvres — qui dispense les catégories de l’histoire comme l’avant-garde, le moderne et le postmoderne dans la perception — est paradoxalement une nécessité historique. Dans son intervention, Léo Larbi présentera la notion d’expérience telle qu’elle est théorisée et mise en œuvre par le compositeur américain Elliott Carter (1908-2012) selon deux perspectives corrélatives, l’une pragmatiste et l’autre davantage dans un sillage kantien. Il tâchera alors de montrer que cette conception de l’expérience peut agir comme force de résistance à certaines procédures propres à l’imaginaire du capitalisme contemporain.

Pour plus d'informations, voir le site https://www.facebook.com/events/725841030918607/

14 mars 2017 (heure susceptible d'être modifiée)

Révolution et architecture : nouvelles approches de l'architecture d'avant-garde

Laurent Pugnot-Lambert (Doctorant en histoire, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Sirice) et Claire Thouvenot (Doctorante en esthétique, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, HAR).

Séance discutée par François-Xavier Nérard (Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

18 avril 2017

L’art contemporain russe : une seconde avant-garde ?

Natalia Prikhodko (Doctorante en histoire de l’art, EHESS, Cercec), Max Bonhomme (Doctorant en histoire de l’art, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, HAR) et Alice Cazaux (Docteure en arts plastiques, Université de Bordeaux Montaigne).

Séance discutée par Natalia Smolianskaïa (Université d’État des Sciences Humaines de Russie, Moscou et chercheuse associée à Université Paris-VIII Saint-Denis)

16 mai 2017 (nouveau lieu)

Revoir 1917 : Le cinéma d'avant-garde soviétique

Conférence de Valérie Pozner (Directrice de Recherches, CNRS, Arias THALIM) et diffusion du film présenté.