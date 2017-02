Annonce

Argumentaire

Cette journée d’étude porte sur le documentaire controversé Africa Addio (1966) et le genre cinématographique Mondo. Souvent qualifié de docu-horreur ou de cinéma-mensonge en raison de ses images sensationnalistes, ses biais primitivistes et ses montages à l’uppercut, le genre Mondo concerne tout particulièrement l’Afrique : Africa Addio fut tourné par deux réalisateurs italiens, Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi, au moment des indépendances africaines. Il montre des événements historiques délibérément décontextualisés pour peindre un continent en proie à la violence sanguinaire et appuyer un propos paternaliste et pro-colonialiste. Alors qu'une première journée d’étude, en 2016, s’est concentrée sur la représentation du passé, la réécriture de l’histoire et la constitution de la mémoire à partir d’une réflexion sur cette « archive » cinématographique inclassable qu’est Africa Addio, cette seconde journée sera l’occasion de discuter des aspects plus proprement cinématographiques et visuels du genre Mondo. Il s’agira de replacer ce genre dans le contexte de sa production (les cinéastes italiens des années 1960), de le mettre en perspective avec des genres visuels qui ont été acclamés (Rouch, Godard) mais ont pourtant des ressemblances troublantes avec le genre Mondo, et enfin de retracer des filiations et des héritages avec des genres apparus plus tardivement mais qui relèvent aussi du docu-horreur sensationnaliste jouant sur la confusion entre réalité et fiction. La journée réunit des spécialistes du genre Mondo. Plusieurs d’entre eux ont publié des ouvrages (Mark Goodall, Sweet and Savage : the world through the shockumentary film lens, 2006 ; Maxime Lachaud et Sébastien Gayraud, Reflets dans un œil mort : Mondo movies et films de cannibales, 2010).

Programme

22 février 2017

9h-17h

EHESS, salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris

9h00-9h15 : Marie-Aude FOUÉRÉ (EHESS) et Etienne SMITH (UM6P) : Introduction

09h15-10h15: Mark GOODALL (University of Bradford): Africa Addio and Mondo cinema

Discutant/modérateur : Maxime LACHAUD (journaliste et essayiste)

10h15-11h15 : Sébastien GAYRAUD (professeur de cinéma et essayiste) : La cible dans l’œil : Adieu Afrique, fantôme du cinéma européen

Discutant/modérateur : Jean-Paul COLLEYN (EHESS)

11h15-12h15 : Maxime LACHAUD (journaliste et essayiste) : Entre anthropologie et sensationnalisme : l’Afrique des rites des frères Castiglioni

Discutant/modérateur : Marie-Aude FOUÉRÉ (EHESS)

12h15-13h30 : Pause déjeuner

13h30-14h30 : Mathieu Kleyebe ABONNENC (artiste) : Des corps entassés. Du cinéma d’émancipation au cinéma d’exploitation

Discutant/modérateur : Etienne SMITH (UM6P)

14h30-14h45 : Lancelot ARZEL (Sciences Po, CHSP) : De la chasse à la guerre : l’histoire des violences armées au regard d’Africa Addio

14h45-17h : Diffusion en intégralité de Africa Addio (2h15)