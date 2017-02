Résumé

Le séminaire « Épistémologies critiques et nouvelles pensées du politique » confronte des approches des transformations actuelles du Proche et Moyen-Orient dans le contexte de la globalisation, et de là porte sur les généalogies de la violence et les langages de la mémoire, les productions théoriques du post-national, la construction des appartenances multiples et la problématique des frontières, et les politiques des savoirs et de la traduction.