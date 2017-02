Annonce

Présentation

Chaque année, le centre lance un appel à candidatures pour des séjours de recherche dédiés à l’étude des Lumières européennes. Ces bourses ont pour but de permettre à de jeunes universitaires ainsi qu’à des chercheurs plus expérimentés de travailler durant deux à trois mois sur un thème relatif aux Lumières (au sens large du terme). À Halle, les boursiers bénéficieront de conditions de travail idéales, et auront, entre autres, la possibilité d’utiliser les nombreuses sources et ouvrages de référence disponibles dans notre bibliothèque et de collaborer avec les experts du centre. Ce programme de bourse est généreusement subventionné par la Fondation pour la promotion des sciences et de la culture d’Hambourg (Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur).

Les bourses suivantes sont disponibles :

3 bourses pour chercheurs allemands ou étrangers pour un séjour de recherche à Halle d’une durée de deux mois. Montant de la bourse : 3 600 € (montant forfaitaire)

(montant forfaitaire) 1 bourse pour doctorants allemands ou étrangers pour un séjour de trois mois à Halle. Montant de la bourse : 3 300 € (montant forfaitaire)

Dossiers de candidature

Merci de nous envoyer votre candidature, adressée au directeur de l’IZEA, par voie électronique (en format PDF) :

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung

Prof. Dr. Daniel Fulda

Franckeplatz 1, Haus 54

D-06110 Halle/Saale

izea@izea.uni-halle.de

Veuillez joindre les documents suivants :

Lettre de motivation

Curriculum vitæ

Liste des publications, ainsi qu’un article publié (si disponible pour les doctorants)

Titre et résumé du projet de recherche qui sera entrepris à Halle (max. 5 pages)

Pour les doctorants : une lettre de recommandation

Date limite pour le dépôt des candidatures : 31 mars 2016

Jury de sélection

Comité directeur du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Lumières en Europe, Université Martin-Luther Halle Wittenberg:

Tous les membres font partie de l’université Martin-Luther Halle Wittenberg:

Prof. Dr. Thomas Bremer, Langues romanes

Prof. Dr. Daniel Cyranka, Science des Religions

Prof. Dr. Elisabeth Décultot, Langues germaniques

Prof. Dr. Jörg Dierken, Théologie protestante

Prof. Dr. Robert Fajen, Langues romanes

Prof. Dr. Daniel Fulda, Langues germaniques

Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann, musicologie

Prof. Dr. Yvonne Kleinmann, histoire

Prof. Dr. Heiner F. Klemme, philosophie

Prof. Dr. Andreas Pečar, histoire

Prof. Dr. Jürgen Stolzenberg, philosophie

Prof. Dr. Heinz Thoma, langues romanes

Prof. Dr. Sabine Volk-Birke philologie anglaise

Pour plus d’informations

Dr. Andrea Thiele

+49 (0) 345 55-21772

andrea.thiele@izea.uni-halle.de