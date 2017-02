Résumé

Pendant deux jours, ces femmes et hommes de sciences tenteront d'expliquer ce que nous réserve le monde de demain sur la thématique « Langages, écritures et communication ». Comment le langage intervient dans notre évolution biologique ? Comment la naissance de l'écriture devient une combinaison aléatoire de deux modes de communication complémentaires que sont l'image et la langue ? Des réflexions autour du passé qui permettent de mieux comprendre le présent, influencé par les innovations techniques, qui modifient nos moyens modernes de communication, et la puissance de l'image virtuelle, qui vient enrichir l'expression du réel.