Résumé

Tout en ayant délibérément choisi de s’exprimer en langue italienne, Ugo Foscolo n’oublia jamais son île natale, Zante ; il ne cessa de songer à la Grèce, ni de se soucier de son sort. Après sa mort, l’inscription dans le panthéon des grands italiens a fini par éclipser ses racines grecques, de sorte que son image devint, au fil du temps, plus italienne que ne l’avait été Foscolo lui-même. Ce colloque aspire à étudier et à mettre en relation les deux identités nationales de l’auteur, tant sur le plan historique que sur le plan littéraire et esthétique. Migrant et exilé, homme d’action et esprit philosophique, protagoniste des révolutions nationales du XIXe siècle, Foscolo invite à une étude interdisciplinaire de sa condition interculturelle européenne et méditerranéenne et de ses cultures d’origine et d’adoption, dans le cadre d’un dialogue profitable entre ses deux patries.