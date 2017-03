Annonce

Programme

Mercredi 3 mai 18h

Histoire de France et "roman national" : apport d'une recherche sur les récits d'élèves Par Françoise Lantheaume, Professeure des Universités en Sciences de l’Education - Université Lyon II

Le « roman national » construit au XIXè siècle afin de développer un sentiment d’appartenance à une communauté nationale définie par ses caractéristiques politiques (Nation, République, démocratie) et par son histoire, a ensuite fait l’objet de critiques de la part des historiens et dans la société. Face à ces critiques, l’enseignement a adopté une approche plus centrée sur la démarche historique et le développement du sens critique des élèves. Par ailleurs, la société française, dans un contexte de mondialisation, est caractérisée par une plus grande diversité d’origines et d’expériences historiques. Dans ces conditions, existe-t-il encore chez les élèves scolarisés en France un récit commun de l’histoire nationale ? Quelle réception ont-ils des différents savoirs historiques auxquels ils ont accès dans la sphère scolaire et ailleurs ? Comment les mettent-ils en récit ?

Mercredi 31 mai – 15h

Les centres sociaux en Algérie Par Nelly Forget, Docteur en ethnologie

Qui rencontrait-t-on, dans les Centres sociaux créés au sein de la Direction de l’Éducation nationale en Algérie, en 1955, au début de ce qu’on n’appelait pas encore une guerre ?

Des garçons et des filles en train d’apprendre à lire et à écrire. Des adolescents qui acquièrent des savoir-faire et un vocabulaire professionnel en fabriquant des objets simples. En zone rurale, ils s’entraînent à enrichir et parfois à remplacer les techniques traditionnelles agricoles. Dans d’autres salles, des fillettes et des jeunes filles s’initient à l’enseignement ménager, à la couture, au tricot, à la broderie, à la puériculture, formation débouchant parfois sur une préparation à l’emploi. On joue aussi au foot, on fait du théâtre, des marionnettes, du chant, on regarde des films, dans la veine de l’Éducation populaire.

Nelly Forget, qui a participé au lancement de cette action, viendra nous présenter le Service des Centres sociaux créé en Algérie, en 1955, par l’ethnologue Germaine Tillion.

21 juin

Bugeaud Vs Abd el Kader, la conquête de l'Algérie racontée aux enfants français (1850 - 1950) Par Annie Hullin, agrégée d’histoire

Les enfants ont besoin de héros et la simplification opérée dans les récits et images scolaires aux XIXe et XX siècles, conduit souvent à réduire la conquête de l’Algérie à l’opposition de deux hommes : le général – maréchal Thomas Bugeaud et l’émir Abd el-Kader.

Le général français est souvent célébré comme un grand conquérant qui sait rester proche de ses hommes et un grand colonisateur. Mais son image est quelque peu effacée au XXe siècle. Paradoxalement c’est Abd el-Kader qui a la plus grande longévité. Son sort est exceptionnellement privilégié dans les documents scolaires français. Certes, il est parfois présenté comme un religieux fanatique et cruel, mais c’est le plus souvent le valeureux adversaire et le patriote qui sont mis en avant. Par ailleurs, la fin de sa vie en exil a permis de le transformer en sage francophile « plein de sympathie pour la grande nation qui l’avait vaincu. »