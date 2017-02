Annonce

Argumentaire

La première journée d’études, consacrée à la période de l'après-Seconde Guerre mondiale ainsi qu’aux espaces ou territoires postcoloniaux, s'est déroulée le 14 novembre 2016. Cette seconde journée, « Les revues dans le monde : entre-deux-guerres », traite de l'avènement au sein des territoires non-occidentaux d'une internationale critique, caractérisée par une mise en tension entre désir d'émancipation, lutte contre l'impérialisme et spécificité culturelle.

« Global art and cultural periodicals » est un projet consacré au recensement et à l’étude des périodiques en amont des empires coloniaux à nos jours. Il traite des dynamiques historiques et critiques qui, par l’exercice de la revue, se sont développées et se développent à l’échelle mondiale. Envisageant le rôle matriciel du périodique à la fois comme laboratoire d’expérimentation sociale, culturelle et politique, et lieu d’archivage d’une pensée en gestation, il donnera lieu à un colloque international les 16 et 17 novembre 2017 à l'INHA. Il est précédé de quatre journées d’études dédiées à la mise en valeur de travaux de recherche consacrés à la dynamique des revues à un moment signifiant de l'histoire moderne et globale. Ces journées se veulent par ailleurs être le vecteur d'une recherche collaborative sur des espaces géographiques et culturels, donnant lieu à d'autres modalités d’approche de l’histoire et de ses objets.

Programme

9h30 Accueil des participants

10h Zahia Rahmani (INHA)

Introduction : Présent postcolonial et histoire de l’art mondiale

Session 1

Modération : Lotte Arndt (École supérieure d’art et design de Valence) et Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky, MNAM/Centre Pompidou)

10h15 Sarah Frioux-Salgas (Musée du quai Branly – Jacques Chirac) La négritude dans un contexte panafricain : journaux et revues littéraires à Paris entre les deux-guerres

10h45 Catherine Fhima (EHESS-CRH) Qu'est-ce qu'une revue juive dans les années 1920 ?

11h15 Pause

11h45 Guillaume Denglos (CNRS-IMAF) Maghreb. Une revue de combat contre le protectorat français au Maroc (1932-1936)

12h15 Daniel Iglesias (Université Lille III) Les revues culturelles latino-américaines et la lutte anti-impérialiste en Amérique Latine dans l'entre-deux guerres

12h45 Pause

Session 2

Modération : Morad Montazami (EHESS, Tate Modern) et Devika Singh (Centre allemand d’histoire de l’art-DFK Paris)

14h30 Cécile Laly (CREOPS-Université Paris IV) Photographie et revues dans le Japon des années 1930

15h Isabelle Pouzet (HLLI-Université de Boulogne-sur-Mer) À propos de deux revues estudiantines mexicaines : Barandal (1931-1932) et Taller Poético (1936-1938)

15h30 Pause

16h Estelle Bories (Université Paris 3) De la réforme de l'éducation à la révolution : retour sur l'implication des revues dans le renouvellement artistique en Chine pendant l'entre-deux-guerres

16h30 Didier Monciaud (GREMAMO-Université Paris VII) Repères sur des expériences de revues « critiques » dans l'Égypte contemporaine (1930-1945) : contributions de voix subalternes et « alternatives » dans l'expérience « libérale »

(GREMAMO-Université Paris VII) Repères sur des expériences de revues « critiques » dans l’Égypte contemporaine (1930-1945) : contributions de voix subalternes et « alternatives » dans l’expérience « libérale » 17h Florence Duchemin-Pelletier (INHA) Conclusion

En partenariat avec le Labex CAP, la bibliothèque Kandinsky, le musée du quai Branly - Jacques Chirac, la Cité de l'architecture et du patrimoine et la Bibliothèque national de France.