Résumé

Au lendemain des batailles de Verdun et de la Somme, l'état-major allemand décide de concentrer ses efforts militaires sur le front de l'est et de raccourcir le front occidental en organisant un repli stratégique sur une ligne fortifiée : la ligne Hindenburg. À travers l'intervention de six historiens de l'Oise et de l'Aisne, cet après-midi d'études abordera la préparation et la mise en œuvre du repli Alberich et ses conséquences notamment militaires sur la suite du conflit en Picardie.