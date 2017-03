Annonce

Le but de ce colloque est de promouvoir une connaissance renouvelée et une discussion ouverte sur des événements tragiques encore insuffisamment connus et qui pèsent sur les relations entre Juifs et Ukrainiens à la fois en Ukraine et à l’étranger, en particulier en France où la légende noire de l’antisémitisme ukrainien a de profondes racines depuis le procès de l’assassin de Simon Petliura en 1926. Les contributions porteront avant tout sur l’établissement et la compréhension des faits de la période de l’occupation allemande (1941-1944). Néanmoins, ces faits doivent être analysés dans un contexte plus large comprenant l’histoire des Juifs en Ukraine avant et après la Shoah, ainsi que l’histoire de la résistance, de la collaboration et des crimes dans l’Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale.

International symposium, Paris, 9-11 March 2017, Paris-Sorbonne University / Pantheon-Assas University

IN MEMORIAM NATHALIE PASTERNAK

Argument

The objective of this conference is to foster renewed knowledge and open discussion on tragic and insufficiently-studied events that weigh heavily upon Ukrainian-Jewish relations both within Ukraine and abroad, most notably in France, where the black legend of Ukrainian nationalism has deep roots going back to the 1926 trial of Simon Petliura’s murderer. The papers will focus on understanding the facts of the German occupation (1941-1944), but also on analyzing these facts in a broader, historical context, including the history of the Jews in Ukraine before and after the Shoah and the overall history of resistance, collaboration, and crimes across occupied Europe during the Second World War.

We are convinced that any venture into the collective memory and desire to foster mutual understanding necessitate a thorough examination of the historical context, including controversial and painful issues such as local collaborators who participated in the extermination of the Jews or the attitudes of resistance fighters – both nationalist and communist – towards the Holocaust. The tragedies of the past and misunderstandings surrounding them can only be overcome by an honest and complete search for the truth.

Working languages: French, Ukrainian and English, with simultaneous translation.

Programme

Thursday 9 march

SORBONNE, Amphithéâtre LIARD

18:00: Opening lectures

Introduction: Philippe de LARA and Galia ACKERMAN

Yohanan PETROVSKY-SHTERN (The Crown Family Professor of Jewish Studies, Professor of Jewish History, Northwestern University), “The Holocaust in Ukrainian culture (1943-2016).”

Anastasiia SIMFEROVSKA (National Gallery of Lviv), "The death of artists and survival of art in Lviv (1939-1944)."

Friday 10 March

SORBONNE, Amphithéâtre LIARD

First session: modern times to 1941

9:30

“The Jewish Question in Ukrainian Nationalism,” Yaroslav HRYTSAK

“The Pogrom Era (1917-1921) and its legacy,” Nicolas WERTH

Pause

11:15

“The impact of the Holodomor (1932-1933) on Ukrainian-Jewish relations,” Oxana PACHLOVSKA

“The Myth of ‘Judeo-bolshevism’ (1939-1945),” Philippe de LARA and Ihor DEREVYANY

Moderator: Tal BRUTTMAN

Second session: The destruction of Ukrainian Jews (1)

14:30

“Germanization and extermination,” Christian INGRAO

“The 1941 Pogrom in Lviv: facts, narratives and consequences,” Christoph MICK

“A village massacre in Northern Bukovina in July 1941: a microhistory and its broader context,” Alti RODAL

“The phenomenon of Ukrainian rescuers of Jews during the Holocaust: Regional, social, national, and religious aspects,” Igor SHCHUPAK

Pause

17:45

“Ukrainian activists during the Holocaust in Kiev,” Karel BERKHOFF

“Local authorities facing the Holocaust in Kharkiv and Stalino,” Yuri RADCHENKO

“‘I am my brother’s keeper’: the Nazi practice of repressing those who tried to save Jews,” Leonid FINBERG

Moderators: Iryna DMYTRYCHYN and Constantin SIGOV

Saturday 11 March

PANTHEON- ASSAS University

Third session: The destruction of Ukrainian Jews (2)

9:30

“Ukrainian collaborators and bystanders: shades of grey,” Raisa OSTAPENKO

“Pogroms in Galicia,” Delphine BECHTEL

“The ‘Jewish question’ in OUN ideology (1920-1950),” Volodymyr VIATROVYCH

“Soviet policy in regards to the Holocaust in Ukraine (1944-1949),” Ola HNATYUK

Moderator: Vladyslav HRYNEVYCH

Fourth session: After the Tragedy

14:30

“My Ukraine: childhood memories in historical context,” Shimon REDLICH

“The Holocaust in the Ukrainian memory in the 1960s,” Anna MEDVEDOVSKAIA

Pause

16:15

“The lost world of Galician shtetls,” Taras WOZNYAK

“Memory of the Holocaust in the USSR and state anti-Semitism,” Galia ACKERMAN

General discussion and closing comments by Annette WIEVIORKA

Moderators : Philippe de LARA and Iegor VRADII

List Of Participants

1) Galia Ackerman (University of Caen), organizer

2) Delphine Bechtel (Paris-Sorbonne University, Paris)

3) Karel Berkhoff (Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam)

4) Tal Bruttman (Historian, Grenoble)

5) Ihor Derevyany (National Museum and Memorial “Lonts’koho Street Prison”, Lviv)

6) Iryna Dmytrychyn (INALCO, Paris)

7) Leonid Finberg (Judaica Centre director, Mohyla Academy, Kiev)

8) Vladyslav Grynevych (Ukrainian Academy of Sciences, Kiev)

9) Ola Hnatyuk (National University of Kyiv-Mohyla, Kiev)

10) Yaroslav Hrytsak (Catholic University of Ukraine, Lviv)

11) Christian Ingrao (CNRS, Paris)

12) Philippe de Lara (Pantheon-Assas University, Paris), organizer

13) Anna Medvedovska (TKUMA, Ukrainian Institute for Holocaust Studies, Dnipro)

14) Christoph Mick (University of Warwick, Warwick)

15) Raisa Ostapenko (PhD student, Paris-Sorbonne University, Paris)

16) Oxana Pachlovska (Sapienza University of Rome, Rome)

17) Yohanan Petrovsky-Shtern (Northwestern University, Evanston)

18) Yuriy Radchenko (Post-doctoral fellow, Ben-Gurion University, Beer-Sheva; Center for Interethnic Relations Research in Eastern Europe, Kharkiv)

19) Shimon Redlich (Ben Gurion University, Beer-Sheva)

20) Alti Rodal (Ukrainian Jewish Encounter, Ottawa)

21) Ihor Shchupak (director of TKUMA, Dnipro)

22) Constantin Sigov (director of Duh-I-Litera, Mohyla Academy, Kiev)

23) Taras Voznyak (director of publication “Ï,” Lviv)

24) Volodymyr Viatrovych (director of the Institute of National Memory, Kiev)

25) Iegor Vradii (TKUMA)

26) Nicolas Werth (CNRS, Paris)

27) Annette Wievorka (CNRS, Paris)

28) Josef Zissels (Jewish World Congress, Kiev)

Addresses

Sorbonne, Amphithéâtre Liard

17 rue de la Sorbonne

75005 PARIS

Pantheon-Assas University

12 place du Panthéon

75005 PARIS

This symposium is also being sponsored by the following organizations:

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ambassade d’Ukraine en France

INALCO

AFEU Association française des études ukrainiennes

Club de KIEV

FONDATION RENAISSANCE (KIEV)