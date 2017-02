Annonce

Argumentaire

Deux personnes qui ne parlent pas la même langue se rencontrent. L’un écrit le nom de l’autre. Cette scène fugace nous semble intemporelle et banale ; seule la modeste trace écrite qui en résulte en garde la mémoire.

C’est pourtant grâce à elle que nous pouvons, parfois des siècles plus tard, revivre le moment exact de ce contact linguistique. Il arrive que le nom fugitivement capté soit le seul vestige de langues entièrement disparues. Mais, si cette rencontre est simple, son étude s’avère complexe. Pour certaines épigraphies d’attestation fragmentaire, comprendre qu’il s’agit d’un nom propre, l’isoler et le déchiffrer est en soi un premier travail. Il faut ensuite analyser la manière dont ce nom est traité dans la langue de réception, quelles ont été les adaptations nécessaires au système graphique choisi et surtout reconstituer le contexte dans lequel l’objet a été inscrit.

À partir de ces quelques pièces, l’image de fond d’un puzzle culturel et linguistique des sociétés anciennes peut être recomposée.

L’objet de cette journée d’étude sera de constituer, feuilleter et interroger l’album d’une dizaine de ces instantanés linguistiques autour de la Méditerranée antique.

Programme

9h : Accueil et présentation de la journée

9h15 : Frédérique Biville (Université Lumière Lyon-2) Ce que révèle la transcription des noms étranger

Afrique du Nord

9h45 : Maria Giulia Amadasi (Université de Roma-La Sapienza) Mots étrangers en phénicien et en punique

10h15 : Salem Chaker (Université d'Aix-Marseille, IREMAM-MMSH) Le libyque, ancêtre du berbère : une langue et une écriture au croisement des échanges méditerranéens

10h45 Pause

Égypte

11h15 : Marie-Pierre Chaufray (CNRS Ausonius) Noms étrangers transcrits en égyptien à Bi’r Samut

11h45 : Mark Depauw (KU Leuven) Egyptian transcribed in Greek

Occident

14h : Valentina Belfiore (Institut für Archaeologien, Innsbruck) Les étrusques et les autres. Comment s’écrit l’étrusque hors d’Étrurie : quelques cas de spirantisation en rétique.

14h30 : Emmanuel Dupraz (Université libre de Bruxelles) Comment s'écrire sur le modèle de l'autre - l'épigraphie publique dans la cité de Nîmes entre période républicaine et période augustéenne

15h : Coline Ruiz Darasse (CNRS Ausonius) Dans une écriture et dans une autre : quelques inscriptions du Midi gaulois

(CNRS Ausonius) Dans une écriture et dans une autre : quelques inscriptions du Midi gaulois 15h30 Pause

16h : Discussions et débats

17h30-17h45 : fin de la journée.