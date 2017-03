Annonce

Fondée en 2007, RELIEF est une revue internationale accessible en open access qui s’adresse à des chercheurs, lecteurs et amateurs de littérature et culture françaises du Moyen Âge à nos jours. RELIEF paraît deux fois par an. Les numéros sont organisés autour d’un thème ou d’un dossier critique, mais dans chaque numéro un certain espace est réservé aux contributions diverses, aux synthèses bibliographiques et aux comptes rendus. RELIEF se veut également l’espace d’une réflexion théorique renouvelée, capable de rejoindre l’actualité littéraire, critique et culturelle la plus contemporaine tout en se retournant régulièrement vers les richesses du passé et leur réception. Multilingue et interdisciplinaire, soucieuse de promouvoir les travaux des jeunes chercheurs, RELIEF revendique une ouverture transculturelle exigeante.

Pour ses prochains numéros, RELIEF souhaiterait développer en particulier la rubrique des comptes rendus d’édition et notes de lecture en favorisant tout particulièrement les nouvelles approches sociologiques et pragmatiques. Ces recensions devront s’inscrire en priorité dans le périmètre disciplinaire des dossiers critiques associés à chaque numéro qu’ils viendront ainsi compléter. Elles s’efforceront d’interroger la portée critique des ouvrages chroniqués et d’évaluer leur intérêt dans le champ actuel de la recherche. Les recensions sont soumises au même protocole d’évaluation que les articles de recherche (double évaluation anonyme). Le comité éditorial de la revue est chargé d’organiser la validation des recensions qui lui sont soumises pour publication. Celles-ci devront comporter au minimum 4500 signes (espaces compris) et ne pourront excéder 18 000 signes.

Thématiques

Les prochains dossiers critiques s’intéresseront aux sujets suivants :

Les livres illustrés : nouvelles orientations de recherche texte/image.

Francophonie et sociologie postcoloniale.

France/Italie, regards croisés.

Autofictions et nouvelles autobiographies.

Nous encourageons ainsi tout chercheur à se porter librement candidat pour la recension de tel ou tel ouvrage. Une liste des publications récentes est également disponible sur simple demande.

Les propositions de contribution sont à envoyer à Olivier Sécardin à l’adresse suivante : olivier.secardin@gmail.com

https://www.revue-relief.org

Équipe éditoriale

La rédaction

Esfaindyar Daneshvar, University College Roosevelt

University College Roosevelt Sjef Houppermans, Université de Leyde

Université de Leyde Els Jongeneel, Université de Groningue

Université de Groningue Alicia C. Montoya, Université de Nimègue

Université de Nimègue Olivier Sécardin, Université d'Utrecht

Comité de rédaction

Sophie Bertho, Université Libre d'Amsterdam

Université Libre d'Amsterdam Maarten van Buuren, Université d'Utrecht

Université d'Utrecht Jean Duffy, Université d'Edinburgh

Université d'Edinburgh Luc Fraisse, Université de Strasbourg

Université de Strasbourg Marie-Christine Kok-Escalle, Université d'Utrecht

Université d'Utrecht Ieme van der Poel, Université d'Amsterdam

Université d'Amsterdam Pierre Schoentjes, Université de Gand

Université de Gand Franc Schuerewegen, Université d'Anvers, Belgium

Université d'Anvers, Belgium David Scott, Université de Dublin

Université de Dublin Hans Siepe, Université de Duesseldorf

Université de Duesseldorf Paul Smith

Dominique Viart, Université de Lille3

Le rédacteur en chef