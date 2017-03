Résumé

Ce colloque, tourné vers la Loire qui coule à Orléans ainsi que vers des fleuves qui caractérisent des villes-fleuves du monde, a pour ambition d’étudier les histoires d’eau et d’art racontées de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Nous souhaitons mettre l’accent sur les deux manières modernes de penser les relations qu’entretiennent la nature et les hommes, à savoir la géocritique et l’écocritique ; il s’agira d’entrecroiser et d’entrelacer les champs épistémologiques, toutes les disciplines étant les bienvenues, lettres classiques et modernes, histoire de l’art, histoire, géographie, écologie, philosophie, droit, etc., dans une transversalité qui sera l’un des intérêts majeurs du colloque.